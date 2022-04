Expresidentes: para nada “muebles viejos”

César Gaviria se reunió con Federico Gutiérrez. Ya lo había hecho previamente con Roy Barreras. / Archivo particular

Algunos le atribuyen la frase a Alfonso López Michelsen, pero fue el presidente estadounidense Harry Truman quien en una entrevista dijo que los expresidentes eran como “muebles viejos”; es decir, buenos apenas para ser conservados en el cuarto de San Alejo. O como tantas veces ha dicho el expresidente Ernesto Samper, quizás el único alejado por estos días de las triquiñuelas electorales: “Somos como esos jarrones orientales que nadie sabe dónde poner, pero nadie se atreve a botar”. Un concepto que puede que aplique para los Estados Unidos, pero no en Colombia y menos aún en un momento de tanta efervescencia política como el actual, cuando estamos en la recta final de la campaña presidencial y lo que está en juego es la jefatura del Estado durante los próximos cuatro años. Es en ese fragor que el protagonismo de los exmandatarios vuelve a la primera plana y ellos mueven sus fichas estratégicamente, despertando amores y odios, pero demostrando su vigencia en la lucha por el poder.

Cuestiones de nuestra desbordado presidencialismo, dirán algunos. Hay quienes consideran que los expresidentes deberían pasar a ser los “sabios de la tribu”, los que por su experiencia y trayectoria se puede decir que están por encima del bien y del mal, dando orientaciones en momentos críticos, más como consejeros que como aliados del gobierno de turno. Otros creen que lo mejor sería “jubilarlos”; es decir, dejarlos en el ostracismo, pues ya tuvieron su oportunidad. Pero la realidad muestra que durante las últimas semanas César Gaviria, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, sobre todo, han estado de lleno metidos en la cuestión electoral. De Juan Manuel Santos solo se escuchan rumores de apoyos bajo la mesa, desmentidos eso sí, y Samper, de vez en cuando, fija posiciones en las redes sociales o en una que otra entrevista, sin inmiscuirse en los vericuetos de la campaña actual.

Gaviria, la pieza clave

De todos, el más activo es Gaviria. Tanto que en los mentideros políticos le dicen “la joya de la corona”. Al fin y al cabo, es el director del Partido Liberal, que obtuvo más de dos millones de votos en las recientes elecciones al Senado y 2,3 a la de Cámara de Representantes, y aunque está claro que la elección presidencial se mueve más por las emociones que por las maquinarias, no se puede desconocer que se trata de una fuerza con estructura consolidada capaz de inclinar la balanza. De hecho, por la casa del exmandatario desfilaron esta semana Roy Barreras, jefe de campaña de Gustavo Petro, y Federico Gutiérrez, estos dos últimos punteros en las encuestas de intención de voto. Todos hablan de conversaciones productivas, de la construcción de una agenda programática y de unas líneas rojas que ha definido el liberalismo para acceder a una alianza. Por cierto, el esfuerzo de acercamiento de Barreras se dio a raíz del rechazo de Gaviria por los “insultos” de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro.

Si bien varios congresistas liberales y personas del primer círculo del expresidente afirman que destaparán su carta después de Semana Santa, para tener tiempo de pensar con la bancada qué candidato está más alineado con ellos, se dice que Gaviria estaría a la espera de los resultados de dos encuestas: la de un medio en abril y otra interna. “Se mantiene la posición de esperar, pero realmente lo que está esperando son los resultados de esas encuestas, porque si Petro no supera los 42 puntos porcentuales de intención de voto, se entendería como que está estancado. Eso es lo que Gaviria está esperando: leer el crecimiento de Petro y el que pueda tener Federico Gutiérrez, y así entender la tendencia”, aseguró un representante, pidiendo el anonimato.

Tanto este como los congresistas más disidentes o rebeldes frente a Gaviria como director del Partido Liberal reconocen que su figura y voz sigue siendo decisiva para determinar el rumbo de la colectividad de cara a la primera vuelta. Prueba de ello fue que el desayuno que estaban programando algunos representantes rojos con Petro fue cancelado, justo después de que las bancadas conversaran con el exmandatario. “Lo que hizo fue adelantarse, porque la inmensa mayoría de los electos y de los que terminamos período el 20 de julio estamos con Petro. Entonces en la última reunión de bancada, sacó las famosas líneas rojas para enviar un mensaje y restablecer el diálogo con Petro. Nos dijo que nos tranquilizáramos, que él buscaba que el Partido Liberal, si termina apoyando a Petro, que en palabras suyas es donde más coincidimos ideológica y programáticamente, tendría que ser una alianza de gobierno”, contó el representante Ángel María Gaitán, quien está a favor de que su partido adhiera al político de izquierda.

La última frase de Gaitán es clave porque entre los puntos que los liberales están analizando es con qué candidato tendrían más oportunidad de consolidar alianzas en un posible gobierno. Como contó El Espectador hace ocho días, algunos congresistas han sido enfáticos en que en la coalición de la derecha, la de Gutiérrez, tendrían un papel minoritario, mientras que en la de izquierda serían protagonistas. “Gaviria sigue siendo fuerte. Aunque no dependemos de él en muchas cosas, sigue siendo influyente, porque está tratando de tener voz en la decisión del partido frente a la votación del nuevo contralor y la definición de los compromisarios en ese aspecto. Es un hombre que, por tener la dirección, puede maniobrar duro y por ello los congresistas le tienen respeto”, manifestó un senador electo. Eso sí, no negó que algunas de las movidas del expresidente, como la carta contra Francia Márquez cortando los diálogos con el Pacto Histórico, fue un desacierto. Esto, teniendo en cuenta que si bien su fuerza es potente, también debe considerar los anhelos de su bancada si quiere seguir en la dirección de la colectividad, agregó el parlamentario.

Por supuesto, en esa búsqueda incesante de una coalición, hay quienes se preguntan hasta qué punto tener a Gaviria al lado suma o si, por el contrario, es más lo que resta. Al menos, muchos en el Pacto Histórico consideran que la mayoría de las bases liberales están ya en su orilla y no hace falta el guiño del exmandatario. Hasta Samper fijo postura: “El expresidente César Gaviria es el dueño de la marca del Partido Liberal, pero no es el dueño del liberalismo. El liberalismo es mucho más que el Partido Liberal. Los liberales de a pie deben apoyar, en conciencia, un proyecto social no neoliberal, que asegure la paz para Colombia”, trinó. En esa línea camina también más de un militante liberal que, en voz baja, expresan inconformidad con el manejo que Gaviria dio al partido y dicen que lo que hay detrás de sus charlas con uno y otro sector no son acuerdos programáticos sino su “voraz apetito burocrático y la posibilidad de ubicar a su hijo Simón”, como dijo otro legislador pidiendo la reserva de su nombre.

El desgaste de Uribe

Es bien sabido que en pasadas campañas presidenciales el papel del expresidente Álvaro Uribe fue muy activo y, por lo menos en 2010 y 2018, determinante para elegir al inquilino de la Casa de Nariño. Pero en la actual contienda, por el contrario, su labor ha sido menos enérgica y ha manejado un perfil más bajo, debido a la desfavorabilidad de su imagen y al resultado del pasado 13 de marzo. Desde la bancada actual y electa del Centro Democrático comentan que Uribe le dará su apoyo a alguno de los candidatos, pero sea quien sea, no lo vociferará, como hizo con Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. De hecho, la reciente actividad del expresidente se limitó a promover las candidaturas del partido al Congreso, lo cual no fue suficiente, pues se disminuyó su presencia en el Legislativo. Por eso, más lo que denominan como una “campaña de desprestigio que le ha montado la izquierda”, muchos creen que en este momento apoyar públicamente a un aspirante presidencial terminaría perjudicándolo.

Uribe, murmuran, “no quiere hacerles daño a los candidatos, va a estar con perfil bajo, mirando cómo ayuda, pero no se va a involucrar mucho”. Y aunque el desgaste del uribismo es evidente, también mencionan que el exmandatario “sigue siendo un fenómeno político. No se va a quedar quieto, pero seguro no lo hará de forma tan protagónica”. Eso sí, el partido tiene claro su candidato: Federico Gutiérrez, aunque una pequeña minoría prefiere a Enrique Gómez. Como sea, en sus toldas explican que Uribe es consciente de que su imagen está golpeada y no quiere acercarse mucho a ninguno de los dos. Por eso, anticipan que podrían quedar en libertad y que “el partido no hará una adhesión formal, como lo hicieron el Partido Conservador, la U o el MIRA”. “No estamos en condiciones de negociar. Más que eso, hemos hablado de ayudar sin hacer daño. Hay actores políticos nuevos y hay que darles su posición y promoverlos”, concluyen desde el Centro Democrático, conscientes de la necesidad de una reingeniería.

Fajardo: ¿el candidato de Santos?

En el caso del expresidente Juan Manuel Santos, el uribismo, desde 2018 y en el actual proceso electoral, se ha dedicado a graduar a Sergio Fajardo como su ficha. Esa tesis la argumentan con el hecho de que varios exfuncionarios de su gobierno o quienes fueron sus escuderos en el Congreso integran hoy la Coalición Centro Esperanza, como los casos de los exministros Alejandro Gaviria, de Salud, y Juan Fernando Cristo, del Interior. O el mismo Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y ahora fórmula vicepresidencial. Además de Humberto de la Calle, pilar en la creación de la alianza de centro, quien fue jefe negociador de paz. La otra relación que hacen es que la excanciller María Ángela Holguín es la pareja del candidato. Y para rematar, esta semana se conoció una carta de respaldo a su aspiración que firman más de 150 personas de diferentes procedencias, entre ellas varias exfuncionarios de Santos, como Mariana Garcés, exministra de Cultura; Gabriel Silva, quien fue embajador en Washington de 2010 a 2012, y Gustavo Bell, exembajador en Cuba y exjefe negociador con el Eln, entre otras.

El Espectador se comunicó con el exmandatario para preguntarle si antes o después a las elecciones del 13 de marzo se ha reunido con aspirantes a la Presidencia, como sí ha ocurrido con César Gaviria. “No he intervenido para nada en la campaña, ni estoy interviniendo. Estoy en Nueva York dedicado a la docencia y solo regresaré a mediados de mayo”, contestó. Lo que sí es claro, hasta ahora, es la tendencia de una gran mayoría de excompañeros de su gobierno que sienten cercanía con la candidatura y el programa de Fajardo. Este, por su parte, sigue respondiendo: “Cuando dicen que soy el candidato de Santos es irónico. ¿A qué hora? Yo voté sí por la paz, ¿eso significa que yo soy de Santos? Esa es una forma miope de entender la política. No soy de Petro, ni de Uribe, ni de Santos”.

Guillermo Rivera, exministro del Interior y director político de la campaña de la Centro Esperanza, enfatizó que Santos ha estado totalmente al margen, aunque reconoció una coincidencia ideológica en la defensa de la paz. “Tenemos una visión sensata de las transformaciones del país, es nuestra manera de pensar. No hemos recibido instrucciones de ningún tipo de Santos, ni una llamada”. Opinión similar a la de Cristo, quien incluso aseguró que en las próximas semanas es posible que más exfuncionarios del gobierno de Santos aparezcan al lado de la candidatura de Fajardo, “que es de centro-izquierda, y defiende libertades y derechos”. “Hay gente que se siente identificada individualmente, ahí no tiene nada que ver con Santos”. Y concluyó con sarcasmo: “Colombia debe mandar de vacaciones a cuidar a los nietos a los expresidentes. Son nocivos en las elecciones y han hecho mucho daño”.

El tire y afloje de Pastrana con los conservadores

Contrario a expresidentes como Uribe o Gaviria, el papel de Andrés Pastrana no es tan claro en su partido, el Conservador. Fuentes de la colectividad concuerdan en el gran respeto que se le tiene por ser el único exmandatario vivo. No obstante, lo que se ve es una especie de relación de amor y odio. Por un lado, congresistas destacan que ha sido un fiel acompañante de las aspiraciones conservadoras de volver a la Casa de Nariño con candidato propio. Así ha sido desde 2010 y se ha hecho más fehaciente con los apoyos a Marta Lucía Ramírez y David Barguil. Incluso, algunos han destacado el papel que jugó para formar la coalición con Iván Duque en 2018, que implicó participar en una consulta y luego a que Ramírez fuera vicepresidenta. Sin embargo, la relación se habría roto ante supuestos incumplimientos de pactos del actual Gobierno con el expresidente.

En el caso de Barguil, se sabe que Pastrana no tuvo que ver con su designación como el precandidato conservador. Sin embargo, aun así, le metió empeño a que pudiera ganar la consulta del Equipo por Colombia y fuera el candidato de la derecha. No obstante, cuando este objetivo no se logró, Pastrana se marginó de la contienda presidencial. Ello tendría que ver con que el exmandatario identifica a Federico Gutiérrez con el presidente Duque, con quien, como ya se dijo, no tiene buenas relaciones. Sin embargo, en el partido, sobre todo algunos senadores que resultaron “quemados” en las elecciones de marzo, destacan el papel que ha jugado en los cuestionamientos a los resultados en las urnas y el trabajo de la Registraduría, coincidiendo en que su voz ha ayudado a poner sobre la mesa las dudas sobre el certamen.

Eso sí, la relación con la bancada ha estado marcada por los vaivenes. Pastrana se desmarcó de esta cuando apoyaron a Uribe en 2002 y desde entonces hay heridas que no cicatrizan. “Él estaba llamado a ser el gran líder y nunca ocurrió así”, comentó un miembro del partido que pidió el anonimato, agregando que han sido varias las peleas del expresidente con las dignidades de la colectividad y la misma bancada, y hasta los ha calificado de “puesteros”. Ese tire y afloje hace que la relación sea tensa y que muchas veces se escuche su voz para distintos temas, pero no se tenga en cuenta. “Es una relación cordial, pero realmente pocas veces nos reunimos con él. Hubo tiempo de diferencias, pero hay una relación de respeto”.

Algunos concuerdan en que la relevancia del exmandatario se siente más hacia afuera, sobre todo en lo que tiene que ver con la oposición a Nicolás Maduro en Venezuela, donde logró posicionar su discurso. Incluso es referente en varias organizaciones políticas internacionales. Tanto así que es líder de la Internacional Demócrata de Centro. Asimismo, es muy cercano a la política española, donde mantiene buenas relaciones con Pablo Casado, director hasta hace unos días del Partido Popular. Ese reconocimiento lo llevó a participar de un evento de VOX, partido de ultraderecha. Aunque esta invitación le trajo más de un predicamento. Sin embargo, es una muestra de que Andrés Pastrana tiene un mayor ascendiente hacia fuera del país que en Colombia y su colectividad.

Buscando posicionar o reposicionar un legado

Para la profesora María Alejandra Arboleda, experta en comunicación y opinión pública, más allá de votos -que en las presidenciales siempre son difíciles de endosar, pues se impone el voto de opinión- expresidentes como Gaviria, Pastrana, Uribe o Santos están haciendo las veces de líderes políticos que están buscando cómo posicionar o reposicionar sus legados. De allí que sumarían más de manera simbólica a través de sus agendas. “El rol que está cumpliendo cada uno tiene que ver con la visión propia que tienen del país, y ese legado que cada uno, en su rol de expresidente, dejó. Por ejemplo, Santos como uno de los abanderados de la implementación del Acuerdo de Paz o Uribe con su discurso de seguridad y el capital político que conserva con el Centro Democrático”, explica.

De acuerdo con Arboleda, que destaca que las alianzas han sido protagonistas en la contienda electoral, si bien cada expresidente llega con una visión propia, actores como Gaviria, jefe del Partido Liberal, pueden llegar a inclinar la balanza al aportar votos concretos. La profesora plantea que, al final, César Gaviria tendrá que tomar una determinación y analizar cómo esta puede beneficiarlo o perjudicarlo. De ahí que un escenario que debe considerarse es dejar en libertad a los votantes liberales, pues ya hay congresistas que están con uno de los candidatos y las bases están con otros.

“Una opción es apoyar a Federico Gutiérrez, dado que comparten una visión de país más cercana frente al Pacto Histórico. No obstante, en política todo puede pasar”, señala. En esa línea, indicó que, aunque Uribe llega debilitado al escenario electoral, aún cuenta con un partido y una bancada importantes. Sin embargo, es claro que el expresidente no va a expresar un apoyo directo a determinado candidato, con todo y que las bases ya estén al lado de Gutiérrez. ¿La razón? “Uribe tiene un capital político importante, pero en términos de posicionamiento y percepción, él y su partido están muy ligados a la desaprobación de Duque. Por ello, hay que ver qué tanto suma un apoyo directo de su parte”, concluyó la académica.