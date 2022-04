Falleció el exministro Jorge Mario Eastman Vélez

Jorge Mario Eastman Robledo junto a su padre, Jorge Mario Eastman Vélez. Este último falleció en la mañana del miércoles. Foto: Cortesía

Este miércoles se conoció la muerte de Jorge Mario Eastman Vélez, exministro, exembajador y reconocido político liberal. Además, este era el padre del actual embajador ante el Vaticano, Jorge Mario Eastman Robledo, que es uno de los cercanos al presidente Iván Duque.

Precisamente el primer mandatario fue el que confirmó el fallecimiento de Eastman Vélez. “Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento del exministro Jorge Mario Eastman Vélez. Un intachable servidor público, gran amigo y consejero en muchos momentos de la vida, y uno de los más destacados dirigentes de su generación. Solidaridad con su familia y seres queridos”, expresó el presidente en su cuenta de Twitter.

Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento del Ex Ministro Jorge Mario Eastman Vélez. Un intachable servidor público, gran amigo y consejero en muchos momentos de la vida, y uno de los más destacados dirigentes de su generación. Solidaridad con su familia y seres queridos. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 6, 2022

Jorge Mario Eastman Vélez tuvo una prolífica carrera en el Partido Liberal. Fue embajador en Chile y Estados Unidos y sus cargos más importantes los ejerció durante los mandatos de Misael Pastrana y Julio César Turbay. En ambas administraciones ocupó el Ministerio del Trabajo.

Además, Eastman Vélez, que murió a los 86 años, contaba en su haber con varias publicaciones académicas. Por ejemplo, fue autor de un libro que comparaba las distintas constituciones del continente. También dedicó parte de su tiempo a estudiar la reforma constitucional de 1979 y fue uno de los que participó en la reconstrucción de la historia del Parlamento Andino.

Hace unos días, el actual embajador ante el Vaticano, Jorge Mario Eastman Robledo, publicó una fotos con su padre en las que se ve dándole expresiones de afecto. “Hoy me dieron un regalo, una caricia que detenía el tiempo, el suficiente para dar gracias a quien me dio la vida y pensar en ese regalo de Dios que es amar”, expresó Eastman hijo. Hasta el momento este no se ha expresado por la muerte de su padre.