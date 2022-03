Fórmulas vicepresidenciales: en busca de un golpe de opinión

Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez fueron los ganadores de las consultas de 2022. Foto: El Espectador

La política es cíclica. O al menos eso es lo que ocurre en Colombia cada cuatro años, cuando después de las elecciones a Congreso y consultas interpartidistas, para definir candidatos únicos a la jefatura del Estado, las fuerzas políticas arrancan un juego de reuniones, llamadas, guiños y hasta de poner a correr rumores, de cara a consolidar alianzas que les permitan aumentar su caudal electoral pensando en la primera vuelta presidencial, programada esta vez para el 29 de mayo. Eso sí, pasado el primer pulso en las urnas, el del domingo pasado, cada uno sigue sacando balances, haciendo interpretaciones, sumando y restando, todos ganadores y sin derrotados.

De ahí que el paso siguiente para quienes se ganaron la nominación presidencial en las tres coaliciones -Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia-, que es escoger a su fórmula vicepresidencial, sea fundamental. El objetivo es dar un golpe de opinión, seleccionar a alguien que, como coequipero o coequipera, llegue a aportar no solo en votos, sino en la consolidación del mensaje de campaña. Hay que resaltar lo de “coequipera”, en femenino, porque en estos tiempos de lucha por la paridad y en los movimientos que se perciben todo apunta a que Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, triunfadores respectivamente en sus coaliciones, buscan tener a una mujer a su lado como candidata a la Vicepresidencia.

Puede ver: Germán Vargas Lleras desiste de su candidatura presidencial

Las reuniones van y vienen. Lo mismo que los guiños. Petro tenía previsto hablar anoche con Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade y Arelis Uriana, quienes compitieron con él en la consulta del Pacto Histórico, para abordar precisamente el tema de la Vicepresidencia y coordinar su participación en la campaña. El resultado de Márquez, más de 780 mil votos, es para muchos más que suficiente para ser designada como la compañera de fórmula, sin embargo, bien es sabido que el líder de Colombia Humana se reservó el derecho a esa decisión, buscando tener un margen de negociación con otras fuerzas del espectro político que le permitan afianzarse aún más en la carrera presidencial, léase César Gaviria. De hecho, no faltan los rumores de que María Paz, hija del director del Partido Liberal, podría ser la escogida. También han sonado Mónica de Greiff, exministra de Justicia, y Diana Osorio, esposa del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien tiene de su lado tanto a Petro como a Gaviria.

Por los lados de Fajardo, ante la lluvia de especulaciones, ayer difundió en sus redes sociales un video en el que aseguró que desde el pasado domingo viene trabajando intensamente para construir su propuesta de cara a la primera vuelta. Reveló que se reunió con Íngrid Betancourt, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Carlos Amaya, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, pero que ninguno de ellos será su fórmula vicepresidencial. “Ya viene, buenísima, les va a gustar mucho”, dijo. Es una incógnita, pero dicen que podría ser Mábel Lara, la periodista nortecaucana que encabezó la lista al Senado del Nuevo Liberalismo, que no alcanzó el umbral. Igualmente se ha mencionado a Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República y esposa de Alejandro Gaviria, a quien, rumoran, también han buscado Petro y Federico Gutiérrez. Y a las actuales representantes a la Cámara Catalina Ortiz, su jefa de debate, y Juanita Goebertus, las dos de las filas de la Alianza Verde.

Fico, como se conoce al exalcalde de Medellín, candidato de la centro-derecha, salió recientemente a desmentir los rumores sobre quién sería su fórmula vicepresidencial. Se ha hablado de Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, actual directora del Partido de la U y uno de los pilares del Equipo por Colombia. En algún momento se llegó a mencionar a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, y en los mentideros políticos se dice que la idea es poner a alguien de la Costa Atlántica, cercano a la casa Char. “Rumores van, rumores vienen. Lo cierto es que aún no he definido la persona que me acompañará en la Vicepresidencia. Le informaré al país inmediatamente tenga el nombre”, escribió Gutiérrez el martes pasado en Twitter. Ayer estaba prevista una reunión suya con César Gaviria para hablar, como dicen todos, de asuntos programáticos. Eso sí, desde un principio las reglas de juego de la coalición era que quien ganara la consulta tendrá plena libertad para escoger a su coequipero (a).

Además: Centro Esperanza e Ingrid Betancourt no serán fórmula vicepresidencial de Fajardo

Con este panorama, queda claro que los 2,7 millones de votos en el Senado y 2,3 millones en la Cámara que logró el Partido Liberal representan una poderosa fuerza electoral y convierten a su jefe, el expresidente Gaviria, en un protagonista de primera fila. Los rojos han definido unas líneas para hacer alianza: fortalecer el sistema de salud y respetar las pensiones y la independencia del Banco de la República. Lo mismo pasa con Cambio Radical (1,6 millones de votos en el Senado y 1,3 en la Cámara), ahora que su jefe natural, Germán Vargas Lleras, anunció que no se meterá al ruedo de la lucha por el poder y que escuchará a todos los aspirantes en sus propuestas para definir a quién respaldar. Por cierto, en la lista de partidos sin candidato, pero influyentes a la hora de las sumas y restas, hay que incluir al Centro Democrático, que tras el retiro de Óscar Iván Zuluaga, dijo que estudiará con quién se van, aunque las mayorías están del lado de Federico Gutiérrez.

El plazo para inscribir fórmula Presidencia-Vicepresidencia vencerá este viernes 18 de marzo. A partir de entonces, más allá de los asuntos de mecánica política, lo que los colombianos esperan es que inicie la discusión de las propuestas y que la campaña no caiga en la polarización que arrastra la política nacional desde hace ya varios años. Ya arrancaron los debates en los medios y ya vendrán las encuestas. Faltan más de dos meses para la cita de la primera vuelta presidencial y todavía hay chance de otras movidas. Como quien dice, esto apenas está comenzando.