Germán Vargas Lleras desiste de su candidatura presidencial

Los resultados del domingo 13 de marzo enterraron una vez por todas la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras. El líder natural de Cambio Radical desistió de la posibilidad de ser candidato, un tema que comenzó a sonar con fuerza una semana antes de la jornada electoral en la que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez fueron los grandes ganadores.

El no definitivo de Germán Vargas Lleras se dio en un encuentro en la que la bancada vieja y nueva de Cambio Radical se reunió tras el proceso electoral de este domingo. Además de la negativa a la aspiración presidencial, en la bancada también se habría hablado de que Germán Córdoba renunciará a su postulación. Se supone que el director oficial del partido se inscribió para guardarle el lugar a Vargas Lleras, pero sin el jefe de filas, poco sentido tiene continuar con la postulación.

En la reunión no se habría dado mayores detalles de a quién se apoyará para las justas de mayo. La decisión solo se tomará cuando se reúnan con los diferentes sectores partícipes de esta elección. Este martes, Federico Gutiérrez anunció su interés de reunirse con Germán Vargas Lleras y Cambio Radical en busca de apoyos.

El rumor de una candidatura que duró una semana

Germán Vargas Lleras fue uno de los que siempre sonó como posible “gallo tapao”, para estas elecciones. Aunque varios sectores pedían su candidatura y hasta la daban por hecho, este siempre la negó. Incluso tuvo una fuerte reprimenda en contra de David Luna, cabeza de lista de su partido, por este tema. Luna dijo en televisión nacional que hablaba todos los días con el exvicepresidente y que sabía que ya estaba preparada su candidatura.

El regaño por redes sociales se sintió con fuerza.“No es cierto que yo a usted lo vea todos los días. No es cierta su afirmación, que yo esté listo para lanzarme, usted sabe bien lo que pienso. Tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé”, expresó el líder natural de Cambio Radical. Todo indicaba que esta declaración cerraba la puerta de una posible candidatura de Vargas Lleras, pero esta se volvió a abrir una semana antes de las elecciones legislativas.

En pleno horario televisivo AAA se emitió una propaganda política de Cambio Radical en la que el centro de toda la pauta fue el exvicepresidente. Con un tono heroico, que ayudó a imprimir la canción de Yuri Buenaventura ‘El Guerrero’, se hablaba de la trayectoria política de Vargas Lleras. Aunque el equipo de publicidad encargado del material aseguró que se trataba de solo un intento de imprimir en las listas de Congreso la imagen del político histórico del partido, la mayoría quedó con la idea de que era un lanzamiento de campaña.

Días después se supo que Cambio Radical iba a inscribir a un candidato presidencial, lo que dio más motivos para pensar que era la candidatura del que siempre lo negó. No obstante, también se conoció cuál era la estrategia: lanzar a Germán Córdoba para cumplir con los plazos de la Registraduría pero esperar a las elecciones del 13 de marzo para confirmar si se lanzaba Germán Vargas Lleras.

Cercanos al exvicepresidente confirmaron que la estrategia pasaba por ver cómo le iba al partido en las legislativas y los resultados de las consultas de derecha y de centro. Buscaban un buen resultado en el Congreso, que la lista de la derecha no le fuera tan bien y que ganara Fajardo, con quien el nieto de Carlos Lleras Restrepo no tiene buena relación. Solo se les dio el resultado del centro. En los demás, fue todo lo contrario a lo esperado.

Dichos resultados hacían pensar que era más que obvio que Germán Vargas Lleras no se iba a lanzar. pero hasta ayer hubo rumores de que sí lo haría y con apoyo de César Gaviria. No obstante, este miércoles se confirmó que el líder histórico de Cambio Radical no aspirará y que la candidatura de Germán Córdoba no va más