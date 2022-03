Germán Vargas Lleras: una incógnita atravesada por varios factores

Cambio Radical, el partido de Germán Vargas, tiene hasta este viernes para inscribir a algún candidato a la Presidencia de 2022. Foto: Archivo

El nombre de Germán Vargas Lleras ha estado en el centro de la discusión desde el pasado 6 de marzo, día en el que su partido, Cambio Radical, lanzó un comercial centrado por completo en su imagen. ¿Se va a lanzar a la Presidencia? ¿Está ‘midiendo el aceite’ a ver qué tanto impacto logra? ¿Se mantiene en su decisión de no aspirar a la jefatura del Estado?

Los medios han lanzado una serie de hipótesis al respecto: que cambió de opinión y ese comercial es el primer paso para entrar a la contienda presidencial, que tiene toda una estrategia calculada para entrar de lleno de cara a la primera vuelta, que confirmará la noticia en las próximas horas, y que Germán Córdoba, secretario de Cambio Radical, sería el que inscriba su nombre antes del 11 de marzo, para así guardarle el cupo a Vargas Lleras hasta que defina salir a la luz.

Sin embargo, todas esas frases continúan siendo eso, hipótesis en el terreno de la especulación. De hecho, en una de sus más recientes reuniones políticas, que sucedió con los candidatos David Luna (al Senado), y José Daniel López (a la Cámara), el tema presidencial y su intención de lanzarse al agua no tuvo lugar. López le dijo a El Espectador que la conversación con el líder de Cambio Radical versó únicamente bajo el rótulo de las elecciones al Congreso.

“Lo sentí animado y contento con los resultados del video, muy interesado en temas de reformas. Pero no nos dio pistas para aseverar que vaya a aspirar a la Presidencia”, expresó. El candidato y representante actual de dicha colectividad se refiere a este comercial que salió el domingo pasado:

En esa misma línea hablaron con este diario otras dos personas cercanas a Germán Vargas Lleras, siendo una de ellas parte de su círculo de máxima confianza, pidiendo la reserva de sus nombres.

“No nos ha contado, ha sido absolutamente hermético. Le he preguntado al respecto pero siempre me cambia el tema. No habrá noticias antes de las elecciones del domingo”, exclamó una de las fuentes.

Esto porque, según ambas personas, lo único cierto dentro de toda la especulación que ronda a Vargas Lleras es que él está esperando cómo se configura el panorama político-electoral de la primera vuelta y del Congreso, después del 13 de marzo.

“Soy muy cercano a él, hablamos todos los días y lo que te puedo decir de forma totalmente transparente es que hoy Germán no está en el tema de lanzarse. Puede existir esa posibilidad si Cambio Radical saca una gran votación el domingo”, dijo la otra fuente que hace parte del primer anillo del exvicepresidente.

Esta persona se refiere a varias cosas. Por un lado, la clara intención de Vargas Lleras de asociar su nombre a la bancada de Cambio Radical para apalancar votos y robustecerlo (o al menos no dejar que sufra mayores bajas) en el Legislativo. “Lo que está buscando, sin lugar a dudas, es generar un asocio de su imagen a la del partido para que la gente marque Cambio Radical y casi que cuando lo hagan estén, realmente, votando por él. Esa es la estrategia para tener una bancada que se le pueda oponer a un candidato que tiene mucha habilidad, que es Gustavo Petro.”, dijo el consultado. Es decir, una información que puede ser obvia para quienes vieron el video y están enterados de los relacionamientos políticos básicos.

“Si la votación al Congreso es grande, si el voto del logo es importante, yo creo que Germán puede pensar en entrar en el escenario presidencial”, agregó la fuente.

No obstante, hay otros escenarios después del 13 de marzo que atraviesan la incógnita de Vargas Lleras en las presidenciales. Los otros factores para impulsar o no su candidatura tienen que ver con los resultados de las consultas interpartidistas, reiteró su persona de confianza.

“Si los resultados del Equipo por Colombia son muy bajos, él se lanzaría”, manifestó. Este comentario se enlaza, por ejemplo, con la voz de algunos sectores que insisten en que Germán Vargas Lleras sería un candidato que entraría a acaparar los votos de una derecha debilitada o al menos dividida.

El otro factor es el resultado en la Coalición Centro Esperanza. “Si Fajardo gana esa consulta, creo que también se lanzaría, porque él tiene una profunda enemistad con este. Tanto así que prefiere votar por Petro que por él”, aseveró.

Entre todo este panorama incierto, hay quizá otra clave que podría decirle algo a los conocedores de la política: aunque Alejandro Char hace parte de las toldas de Cambio Radical y es, sin duda, una figura emblemática en esas toldas, el partido no lo avaló y se lanzó por firmas.

Mientras esto se aclara, es seguro que este viernes Cambio Radical inscriba a algún nombre para la Presidencia, pues es el plazo máximo para hacerlo. Algunos han dicho que Germán Córdoba, director del partido, haría ese mandado. El Espectador intentó comunicarse con él, pero al momento de esta publicación no fue posible una respuesta. En todo caso, sea su nombre o el de otro político, el partido tendría ocho días más después del 11 de marzo para cambiar de candidato a la Presidencia y decidir si es Vargas Lleras o no.

