Gobierno rechaza rumores de posible suspensión del registrador Vega

Este lunes, el senador Rodrigo Lara agitó el debate presidencial al asegurar en un trino que había rumores de que “el gobierno estaría ambientando una suspensión del registrador como pretexto para nombrar un registrado ad-hoc y así aplazar la fecha de las elecciones”. Ante la gravedad de la información, la comunicación generó polémica.

Según Lara, la razón de su trino han sido las constantes denuncias de la bancada oficialista sobre un supuesto fraude y el pedido de que Vega salga del cargo por una posible falta de garantías. Además, señaló que la llegada de un nuevo registrador a dos semanas de las elecciones implicaría obligatoriamente un aplazamiento de las elecciones.

Ante dichos comentarios, el ministro del Interior, Daniel Palacios se manifestó, tal como registró Blu Radio. En un primer momento, el funcionario cuestionó que supuestamente Lara habría dicho en un trino anterior que el gobierno había “intercedido para que no suspendieran al registrador” y ahora “dice que lo queremos suspender”.

A renglón seguido el ministro comentó que el gobierno no tiene nada que ver con una posible suspensión de Alexander Vega, pues ese es un tema de la competencia de la Procuraduría. A esto agregó que tampoco tendría posibilidad de incidir el gobierno en la designación de una cabeza temporal de la Registraduría.

“Hay que recordar que quién nombra el registrador son los presidentes de las Cortes, luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno nacional no tiene injerencia”, comentó Palacios al ser cuestionado sobre el trino de Lara. En este mismo sentido, el ministro aseguró que no es posible mover las elecciones y no se tiene siquiera “contemplado” esta opción.

No es la primera vez que Daniel Palacios niega la posibilidad de que el gobierno pida la suspensión de Alexander Vega. En anteriores ocasiones, el ministro del Interior también esgrimió el argumento de que no estaba en el resorte del gobierno suspender al registrador y mucho menos nombrar a un nuevo registrador.