Gobierno responde a supuesta injerencia electoral en Miami: “No son funcionarios”

El lunes 7 de marzo arrancaron las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, las cuales se extenderán por una semana, es decir, hasta el domingo 13 de marzo.

El Gobierno Nacional se refirió a las denuncias sobre posibles irregularidades durante los comicios en el exterior, puntualmente sobre el puesto de votación instalado en el consulado de Miami, donde al parecer los jurados y testigos estarían induciendo al voto a los electores. Ante ello, el Ejecutivo instó a denunciar cualquier irregularidad y explicó que, en este caso, la responsabilidad sería de particulares y no de funcionarios públicos o consulares.

Lea también: Elecciones 2022: denuncian irregularidades en puestos de votación de Miami

Una de las advertencias la lanzó el precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Aunque compite en la Coalición Centro Esperanza, denunció que en el consulado están acudiendo a algunas maniobras para afectar al Pacto Histórico y, en específico, a la cara más visible de esa alianza, el senador Gustavo Petro. Según denunció, en Miami están entregando el tarjetón del Equipo por Colombia sin que la gente lo pida. “Dicen abiertamente que es para que ‘Petro no gane’. ¿Saben del tema?”, preguntó.

Un relato más lo hizo el secretario del Nuevo Liberalismo, quien contó que una mujer “llegó a votar en el consulado y cuando entró les dejaron los celulares afuera. Cuando llegó le fueron entregando el tarjetón del Equipo por Colombia”. De acuerdo con su testimonio, le dijeron que “esto es para parar a Petro”, a lo que ella respondió que no le interesaba ese tarjetón y que quería el del centro. “Pero ella no se acordaba que era Centro Esperanza. Y le dijeron que sí, que ese era el del centro. Es decir, están induciendo a toda la gente que llega a votar y automáticamente les están entregando el tarjetón de Equipo por Colombia”.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Frente a ello, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el responsable sería un particular y no un funcionario público, quien “generó algún tipo de molestia”. Por ello, ratificó que no se puede direccionar el voto o hacer algún tipo de injerencia en el plano electoral.

“Lo que pasó en la ciudad de Miami fue que se presentó un ciudadano privado qué género algún tipo de molestia en el consulado donde estaba haciendo injerencia en el certamen electoral, pero que no corresponde a los funcionarios públicos y consulares qué estaban allí. Nuevamente, todos los funcionarios tienen claro cuál es su rol dentro de las elecciones, saben que no pueden direccionar, ni hacer injerencia en el proselitismo político y ante ello se han entregado circulares y capacitaciones. Nuevamente invitamos a denunciar ante cualquier irregularidad”, manifestó el funcionario en declaraciones que recoge Blu Radio.

Palacios instó a denunciar cualquier anomalía en la plataforma de URIEL y reveló que se han recibido más de 300 denuncias en lo que va de la jornada electoral, las cuales han sido direccionadas a los respectivos órganos de control para adelantare las investigaciones correspondientes. “Necesitamos las denuncias en URIEL, necesitamos las denuncias en la Procuraduría, necesitamos las denuncias en la Fiscalía para poder investigar de manera rápida cualquier delito electoral que se pueda presentar”, agregó.

Desde el pasado domingo empezaron a votar los 908.565 colombianos inscritos en el exterior para las elecciones legislativas y de consultas presidenciales. De ese total, 294.251 votan en Estados Unidos.