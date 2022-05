Gobierno y Registraduría reafirman garantías totales para las presidenciales

Alexánder Vega, registrador nacional, durante la instalación de la Misión de Observación Internacional para los comicios del próximo 29 de mayo. Foto: Cortesía

En medio del mar de críticas y dudas que han planteado desde diferentes sectores políticos a la legitimidad de las elecciones presidenciales, el registrador Alexander Vega instaló la Misión de Observación Internacional con la que busca que se disipe el fantasma de fraude que ronda los comicios del próximo domingo. Según anunció la Registraduría, la presencia de 87 delegados de este organismo es apenas una de las acciones que vienen implementando para asegurar plena transparencia y garantías para la votación.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

A menos de tres días de las presidenciales, el registrador Vega anunció que el papel de la veeduría internacional es de colaboración y libre acceso a la información. Se trata de una misión compuesta por 44 mujeres y 43 hombres, de 29 nacionalidades, quienes harán presencia en 25 de los 32 departamentos del país.

Por otro lado, Vega mencionó que está lista toda la logística para el domingo y se comprometió a entregar los resultados de forma “rápida” y “transparente”. “Con la presencia de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Colombia ratifica el fundamento multilateral de este organismo en el país”, dijo Vega durante la instalación de la misión internacional.

“Su presencia deslegitima la desinformación sobre un presunto fraude en estas elecciones. La desinformación puede existir, pero nunca desde la institucionalidad”, comentó el funcionario, quien fue enfático en que no hay posibilidad alguna de que haya fraude en las votaciones.

>LEA: El “no” a las auditorías y las nuevas dudas en las elecciones

La insistencia en que el proceso será transparente tiene que ver con las continuas denuncias que han hecho varios líderes políticos, de distintas ideologías, sobre un supuesto fraude en las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del pasado 13 de marzo y el rumor de que estos comicios iban a ser aplazados.

Al respecto, Vega señaló que “el sistema electoral funciona” y aunque reconoció que han tenido algunos problemas, subrayó que estos se dan en todos los procesos electorales. La clave, dijo, es identificar a tiempo las anomalías y corregirlas, por lo que presentó el plan para robustecer los procedimientos y que no se repitan las irregularidades del pasado 13 de marzo que sembraron la desconfianza entre actores políticos y ciudadanos.

El Jefe de la Misión de Observación Electoral de la #OEAenColombia @EladioLoizaga se reunió con el Registrador Nacional, Alexander Vega para recibir información acerca de los preparativos que lleva a cabo la @Registraduria de cara a las #EleccionesColombia pic.twitter.com/MLXnO7qa1J — OEA (@OEA_oficial) May 26, 2022

“No puede haber fraude porque son varios los actores que intervienen en el proceso electoral: la Registraduría Nacional, los partidos políticos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Nacional Electoral, así como los organismos de control”, manifestó el registrador, quien envió un mensaje de tranquilidad a candidatos y votantes en el que destacó que cualquier inconsistencia se puede detectar en el proceso de escrutinio.

>LEA: “Con este Gobierno desde hace mucho se han perdido las garantías”: Sergio Fajardo

Respecto al “Plan Estratégico de Garantías y Fortalecimiento para las Elecciones Presidenciales de 2022″, como se bautizó la estrategia, la Registraduría indicó que se ampliaron los plazos para que los partidos y movimientos políticos postulen ciudadanos para el sorteo de jurados de votación y que habrá auditoría al software para el sorteo de jurados. La idea de que se haga al azar es para que justamente se distribuyan los jurados de forma heterogénea en las mesas de votación, además de que tengan diferente filiación política.

Asimismo, la autoridad electoral resaltó que fueron designados nuevos jurados de votación, tras las falencias evidenciadas en las elecciones legislativas, por las que además se fortaleció el proceso de capacitación. Respecto a los testigos electorales, otro tema que causó malestar en las campañas debido a que el decreto de orden público para elecciones no incluye ningún artículo relacionado con este tema, la Registraduría anunció que el periodo para que las coaliciones postulen a sus veedores se amplió de ocho días a un mes, plazo que finaliza este viernes 27 de mayo.

>LEA: Andrés Pastrana a Iván Duque sobre elecciones: “El golpe de Estado está dado. Deshágalo”

A la instalación de la Misión de Observación Internacional asistió el ministro del Interior, Daniel Palacios, en representación del Gobierno Duque. Aunque el funcionario indicó que “no existe mejor garantía que tener la presencia de una delegación de observadores internacionales y nacionales”, afirmó que la auditoria internacional que no pudo contratar la Registraduría por problemas en el proceso de contratación no se puede obviar, para que así “los colombianos tengan garantías y tranquilidad de que el resultado electoral fue productor del voto de los colombianos y que no existió ningún tipo de dudas sobre ese proceso”.

Palacios también habló sobre el “Plan Democracia”, del que hacen parte unos 300.000 miembros de las Fuerzas Militares y Policía, quienes custodiarán las 112.200 mesas de votación. “Se ha tomado una decisión que no se moverá un solo puesto de votación en Colombia sin que desde el Gobierno nacional al nivel central y la Registraduría Nacional del Estado Civil exista una claridad de que existe un impedimento para que se pueda desarrollar esa elección”, dijo el ministro, quien exaltó además las medidas de protección con las que cuentan todos los candidatos a suceder al presidente Iván Duque.

Sobre los aspirantes, desde la Registraduría exaltaron el trabajo conjunto que se realizó con cada uno para la construcción del tarjetón electoral. Fruto de esos encuentros y de las observaciones que se hicieron hubo un rediseño del Formulario E-14, que ahora es a color, más grande y tiene las fotografías de los candidatos presidenciales para evitar confusiones entre los jurados de votación. Por último, Vega indicó que además de la veeduría internacional que se instaló este jueves habrá otras 27 organizaciones internacionales que harán vigilancia y acompañamiento técnico a las elecciones. “Estas serán las elecciones más observadas por organizaciones internacionales”, concluyó Vega.