Grupo de más de 800 militares en retiro se sumó a campaña de Gustavo Petro

Menos de un mes queda para la primera vuelta presidencial. El próximo 29 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para elegir la persona que sucederá al presidente Iván Duque, por lo que las diferentes campañas presidenciales realizan sus últimas correrías y ajustan las alianzas finales antes de la votación. En medio de la controversia por la participación en política del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, quien en días pasados se despachó en sus redes sociales contra Gustavo Petro, un grupo de militares en retiro anunció su adhesión a esa campaña, profundizando así la división en las fuerzas militares.

Durante un evento en el Hotel Stiwak, en Cali, 21 organizaciones de la reserva activa de las fuerzas militares manifestaron su apoyo a la fórmula presidencial del Pacto Histórico, compuesta por Gustavo Petro y Francia Márquez. Se trata en total de más de 800 militares en retiro, que extendieron una invitación a sumarse al movimiento de centro-izquierda al resto de la reserva activa “que apoyan a la muerte y un ciclo de violencia interminable”, según dijo el militar retirado Alfonso Manzur Arrieta, quien lideró las intervenciones en el evento.

“Les queremos expresar que son los únicos candidatos que recogen la verdadera necesidad de nuestros soldados. Por eso, este manifiesto no es un simple apoyo a la campaña, sino un apoyo al soldado que se encuentra sin piernas, que no ha podido estudiar, que no ha tenido oportunidades en la vida sino la de tomar un fusil”, manifestó Manzur, añadiendo que “es el momento de recapacitar y aportar a un cambio positivo para nuestros jóvenes”.

Tanto Francia Márquez como Gustavo Petro agradecieron la adhesión, por las implicaciones que tiene que los militares en reserva le manifiesten su apoyo a un candidato con tradición de izquierda. Al respecto, Márquez dijo que “este es un pacto por la vida, es un pacto por la paz. Colombia los necesita a ustedes, militares de la reserva y en retiro, pero también necesita hoy a los que están combatiendo, necesita a los policías, los que están persiguiendo jóvenes”.

Por su parte, Petro habló sobre lo que consideró como perjuicios de la doctrina del enemigo interno y explicó su propuesta de seguridad, que busca que la efectividad de las fuerzas militares no se mida por las bajas en combate sino por las vidas salvadas, además de una justicia restaurativa para que exista una reparación efectiva a las víctimas de diferentes delitos.

“La doctrina del enemigo interno ha llevado a la Fuerza Pública a ser juzgada, y a sus integrantes a ser procesados por crímenes de guerra. No se puede construir una seguridad humana sino se mira humanamente al soldado y al policía”, dijo el candidato presidencial que, según la más reciente encuesta de Invamer, lidera la intención de voto de los colombianos con un 43,6 %.