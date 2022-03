Gustavo Petro arrasa en la consulta del Pacto Histórico en las elecciones 2022

En menos de dos horas desde el cierre de las urnas, Petro punteaba con casi dos millones de votos. Foto: Óscar Pérez

No han pasado ni siquiera dos horas del cierre de la urnas y en los resultados de las elecciones de las consultas presidenciales Gustavo Petro lleva la delantera, tanto en su coalición como en relación con las otras dos consultas. Según el preconteo de la Registraduría, que al momento de esta publicación iban más del 45 % de mesas informadas, Petro está a poco de alcanzar los dos millones de votos. Si bien es temprano para hablar de una victoria consolidada, las cifras demuestran que su nombre recoge la mayoría de los apoyos para competir por la Casa de Nariño.

En la consulta del Pacto Histórico, Petro se lleva el 79 % de los votos contados hasta ahora. Es decir, tiene 1.795.779 papeletas a su favor. De segunda va Francia Helena Márquez Mina, candidata del Polo Democrático y del movimiento Soy Porque Somos. Márquez representa el 14 % de la votación, con un poco más de 332 mil papeletas depositadas con su nombre. Y si bien en un principio, la candidata competía reñidamente con Camilo Romero, candidato por Verdes por el Cambio, Márquez logró distanciarse con fuerza. Según los resultados, Romero cuenta con casi el 5 % de los votos, con 97 mil papeletas. Arelis Uriana y Alfredo Saade están en los últimos puestos, respectivamente, con menos del 1 %.

Los resultados, sin embargo, no sorprenden. Desde un inicio, distintos sectores políticos, incluso los que convergen en el Pacto Histórico, coincidieron de alguna manera en que Petro encabezaría la consulta. No obstante, ha sido llamativa la delantera que le lleva a las otras coaliciones. En la Coalición Centro Esperanza, por ejemplo, puntea Sergio Fajardo. No obstante, él apenas representa el 31 %, con casi 400 mil votos. Por último, en la consulta del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez va ganando con más de un millón de votos.

