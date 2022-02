Petro no se reunirá con presidente de Indra, encargada de escrutinio electoral

Gustavo Petro está en un recorrido por Europa, donde ya tuvo un encuentro con el papa Francisco y aún espera reunirse con empresarios de España. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

“Los motivos de la sospechosa reunión de Petro hoy en Madrid con el presidente de INDRA, contratista y proveedor de software de la Registraduría y el Consejo Nal. Electoral, deben aclararse al país de cara a las elecciones” (sic). Con ese mensaje, el expresidente Andrés Pastrana alertó sobre una supuesta reunión entre Gustavo Petro, precandidato presidencial de Colombia Humana, y el presidente de Indra, entidad encargada de proveer el software para consolidar el escrutinio de las elecciones de este año.

El mensaje de inmediato generó una cascada de reacciones por parte de contradictores del senador, quien se encuentra en un recorrido por Europa, cuya primera parada fue la reunión en el Vaticano con el papa Francisco. Algunos miembros del Centro Democrático cuestionaron el encuentro, sugiriendo que es evidencia de un posible fraude electoral. Incluso insinuaron que el encuentro con el máximo líder de la Iglesia católica era una “cortina de humo” para encubrir el encuentro con el presidente de Indra. “¿Por qué los directivos de INDRA, la empresa contratista y proveedora de software de la Registraduría, se reúnen con un candidato? ¿Qué hay detrás?”, escribió el senador Ernesto Macías.

El expresidente Pastrana envió otro mensaje en el que le pidió directamente al registrador Alexander Vega y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Doris Ruth Méndez, aclarar el tema, avivando así la molestia y las dudas sobre el supuesto encuentro. Y aunque ni Petro ni su campaña se han referido al tema, Blu Radio conoció una respuesta de la multinacional en la que aclaran que es imposible que exista una cita entre Petro y Marc Murtra, CEO de Indra, teniendo en cuenta que no se encuentra en España sino en una gira por Oriente Medio.

Eso sí, lo cierto es que Petro estará en Europa hasta el próximo sábado y asistirá a varios eventos en los que hablará con representantes de diferentes compañías de España. Algunos de los encuentros previstos son con empresarios de sectores como educación, inversión, hotelería y turismo. De hecho Petro está invitado, e incluso se prevé que dé unas palabras, en un evento organizado por la Fundación Euroamérica y que se realizará este viernes.

Al debate están invitadas varias organizaciones, incluida Indra, por lo que no se descarta que haya alguna conversación entre el senador y precandidato presidencial con funcionarios de Indra, pero de ninguna manera será una reunión a puerta cerrada con el presidente de la compañía que, entre otras tareas, debe elaborar el software de escrutinios a nivel nacional; tramitar su registro como propiedad de la organización electoral; permitir la descarga de los archivos mesa por mesa y garantizar la descarga de las actas de los formularios electorales.

Vale recordar que tras varios traspiés debido a la falta de oferentes, Indra fue escogida mediante un proceso de selección abreviada con proponente único. El contrato se adjudicó y se firmó el pasado 29 de diciembre, lo que ha generado algunas dudas debido al poco tiempo que hay para preparar e instalar los equipos y asegurar su buen desempeño de cara a la primera cita que tendrán los colombianos con las urnas, que será el próximo 13 de marzo.

De hecho hace una semana, la Alianza para la Veeduría Electoral, conformada por la Fundación Paz & Reconciliación, Fundación Karisma, Extituto de Política Abierta, Cuestión Pública y Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, presentó un informeen el que habla de seis riesgos que tiene el proceso electoral.

De acuerdo con el informe, la primera alerta es el cumplimiento de la normatividad de transparencia y publicidad sobre los procesos de contratación de los softwares del proceso electoral y de las auditorías pues, aseguran, no se ha hecho suficiente pedagogía sobre estos principios. “La concentración del proceso electoral en contratistas que no dan claridad sobre sus procesos internos no brinda garantías electorales”, señala el documento.