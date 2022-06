Gustavo Petro y Rodolfo Hernández a debate: las dudas que deja el fallo

¿Quién lo organiza?, ¿cuándo será?, ¿qué han dicho los candidatos de la decisión? Estas son algunas dudas que deja el fallo del Tribunal superior de Bogotá que obliga a los candidatos presidenciales a asistir a un debate antes de segunda vuelta. En El Espectador le contamos cómo será este encuentro. Foto: Agencia AFP

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ambos candidatos presidenciales, tendrán que, en menos de 48 horas, asistir a un debate por orden de Tribunal Superior de Bogotá. La decisión se da en respuesta a una tutela en la que piden que los dos aspirantes al mayor cargo político del país den a conocer sus propuestas y planes de gobierno antes de las elecciones del próximo 19 de junio. Aún así, la orden del Tribunal deja algunas dudas, ya que la premura del tiempo y la decisión de uno de ellos de no asistir a estos, dificulta entender cómo se desarrollará el encuentro. El Espectador le cuenta lo que necesita saber sobre el debate que se avecina.

¿Por qué tienen que ir a debate a menos de cinco días de las elecciones?

De acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, se tiene que hacer valer el derecho “de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”. Quienes pusieron la tutela, y ya tiene el respaldo del Tribunal, aseguran que la inasistencia de los candidatos a estos encuentros para exponer sus planes y propuestas, vulnera sus derechos a tomar una decisión clara, consciente e informada.

Asimismo, el Tribunal considera que los candidatos no son individuos comunes, sino que representan “la postulación electoral de un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos”. Esto quiere decir que Rodolfo Hernández y Gustavo Petro no deben valorarse como sujetos particulares individualmente considerados, sino que representan los deberes democráticos y participativos del partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos que avalaron y permitieron su inscripción en las elecciones para Presidente de la República”, dice el fallo.

Igualmente, el fallo sostiene que por la trascendencia que tiene la elección de presidente en Colombia debe implicar para los candidatos el deber de exponer y sustentar sus ideas en debates, por lo cual es de vital importancia que comparezcan a los mismos.

¿Hasta cuándo se puede hacer el debate?

Concordante con lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, el encuentro deberá darse dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo; es decir, a más tardar tendrá que realizarse el jueves 16 de junio, tres días antes de la segunda vuelta. La finalidad del encuentro, dice el Tribunal, es que den a conocer sus propuestas y plan de gobierno de una manera más profunda que solo publicarlos en sus redes sociales y páginas web.

¿Quiénes deben organizar el debate?

Por orden del Tribunal, el debate debe ser acordado, organizado y realizado por los dos candidatos presidenciales: Gustavo Petro por el Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. La orden emitida es que los dos “soliciten y programen de manera conjunta” este encuentro. Adicionalmente, el debate tendrá que ser emitido por el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y deberá durar al menos 60 minutos.

¿Qué han dicho los candidatos?

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, manifestó en sus redes sociales que está de acuerdo con la orden del Tribunal superior de Bogotá y que está listo para asistir al debate. Aún así, fue el mismo Petro quien en primera vuelta dejó de asistir a los debates presidenciales, argumentando que no había garantías suficientes para garantizar la transparencia de las elecciones.

La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2022

En el caso del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, no se ha pronunciado al respecto. El ingeniero bumangués es quien en esta segunda vuelta se ha retirado de los debates y de los escenarios públicos, sosteniendo que son espacios que no permiten un ejercicio limpio de la democracia, sino que se presentan para ataques personales. Hernández dijo que no asistiría a debates, pero que daría a conocer su plan de gobierno y propuestas a través de entrevistas y redes sociales, algo que, hasta el momento, no ha cumplido a cabalidad.

No asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio.Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia 🇨🇴🫂 pic.twitter.com/pVQvp7c3zA — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 2, 2022

