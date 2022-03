Hito de Francia Márquez y 17 congresistas afros

Francia Márquez - Pacto Histórico Foto: Mauricio Alvarado

Alegría y orgullo por Francia Márquez (Pacto Histórico); frustración por la no elección de Catherine Ibargüen (Partido de la U) y Mábel Lara (Nuevo Liberalismo) al Senado; y molestia por la curul de Cámara de Miguel Polo Polo. Esas parecen ser las emociones principales en la población afrocolombiana frente a los comicios del pasado domingo al Congreso y consultas interpartidistas.

En medio de esas emociones, empiezan a abrirse paso la información detallada y los análisis. El electorado de Francia Márquez, cerca de 800.000 —superando la expectativa de 500.000—, definitivamente va más allá de la población negra (Bogotá le aportó más de 230.000 votos, en un hecho significativo): primera conclusión. Un hito para la historia.

Algunos lamentan que la precandidata Márquez no haya podido arrastrar suficiente a su lista a la Cámara por negritudes —Soy porque somos—, que suma en el preconteo 24.085 votos. De las 48 listas solo cinco lograron más de 20.000 apoyos y trece alcanzaron menos de 2.000 votos, lo que muestra consecuencias de una extrema dispersión: segunda conclusión.

La bancada afro pasará de diez a 17 congresistas, contando al actual senador Israel Zúñiga, del Partido Comunes —curul asignada como parte de los Acuerdo de Paz con las ex-Farc—, un salto de representación política que no tiene antecedentes en la memoria de la Colombia contemporánea: tercera conclusión.

Y varias denuncias sobre algunos candidatos afros elegidos (y no elegidos), que ponen de presente que los males de la política colombiana también abundan en los territorios de mayoría de población negra: cuarta conclusión.

La expectativa del número de afros en el Senado no se cumplió porque el Nuevo Liberalismo (con Mábel Lara y Yolanda Perea) no alcanzó el umbral, el Pacto Histórico está peleando llegar a las veinte curules tras los escrutinios y ante las denuncias de múltiples irregularidades en el preconteo (si lo logra, entraría Paulino Riascos) y el Partido de la U no pudo elegir a su cabeza de lista: la excampeona olímpica Catherine Ibargüen.

Piedad Córdoba, renglón ocho del Pacto Histórico, llega a ocupar simbólicamente la curul que tuvo su hijo, Juan Luis Castro (Partido Alianza Verde), en casi todo el actual período. Isabel Zuleta López, quien se declara “negra”, renglón diez de la misma lista, también estará en el Senado.

De los actuales ocho representantes afros a la Cámara solamente dos seguirán en el Congreso: Astrid Sánchez (Chocó, Partido de la U) y Silvio Carrasquilla (Bolívar, Partido Liberal), ambos en listas preferentes. Llegan trece nuevas caras. Por cámaras departamentales, siete nuevos legisladores. Tres del Valle del Cauca: Cristóbal Caicedo Angulo, del Pacto Histórico en lista cerrada; Hernando González, de Cambio Radical; y Víctor Salcedo Guerrero, del Partido de la U, los dos en lista abierta.

De Bolívar, ganó curul la palenquera Dorina Hernández Palomino, del Pacto Histórico en lista cerrada; en Chocó, entra Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, del Partido Liberal; en Atlántico, Gersel Luis Pérez Altamiranda, de Cambio Radical; y en San Andrés islas, Carlos Alberto Bryan Uribe, del Partido de la U, en listas preferentes. Elizabeth Jay-Pang (San Andrés), asociada a la bancada afro, fue reelegida.

Vale anotar que no lograron su reelección Jorge Méndez, del archipiélago de San Andrés (Cambio Radical) y Milton Hugo Angulo Viveros, del Valle del Cauca (Centro Democrático).

Por las curules de paz, la bancada afro tendrá cuatro nuevos integrantes, cumpliéndose las expectativas. Orlando Castillo Advíncula, de la circunscripción nueve (Buenaventura, Guapi, López de Micay y Timbiquí); Gerson Lisímaco Montaño Arizala, de la circunscripción diez (Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco).

A los que se suman Jhon Fredi Valencia Caicedo, de la circunscripción once (Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón), y James Hermenegildo Mosquera Torres, de la circunscripción seis (Chocó: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquia: Vigía del Fuerte y Murindó).

En la circunscripción especial de negritudes, Jhon Arley Murillo y Hernán Banguero no lograron revalidar la representación. Murillo, líder de Colombia Renaciente, presentó como sucesor a Gustavo González Viáfara (5.689 votos), y Banguero aspiró a la reelección (3.412 votos).

Para estas dos curules, que son de elección nacional, llegan caras nuevas precedidas de gran polémica, como el caso de Miguel Polo Polo (35.253 votos), que ha visto crecer el desacuerdo con su elección —aprovechó la reglamentación laxa— por sus recientes declaraciones, y de desconfianza, en el caso de Ana Rogelia Monsalve Álvarez (26.263 votos en una lista que alcanzó 62.329, notablemente), hermana del actual alcalde de Malambo, Atlántico, y a quien se asocia más con maquinaria política que con el movimiento afro. Adicionalmente, se discute su fenotipo porque, según Polo Polo, “cualquiera no se puede declarar afro”.

* De la Fundación Color de Colombia.