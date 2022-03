Horacio José Serpa le dio su apoyo a Sergio Fajardo

Serpa no volvió a aspirar para el Congreso recién electo. Foto: Captura de pantalla

Varios congresistas y militantes liberales le dieron su apoyo a la consulta presidencial a Alejandro Gaviria, sin embargo, al no ganar, tenían la opción de ratificar su respaldo a la Coalición Centro Esperanza a la que este pertenecía o irse a otra campaña. Por ahora, el único que sentó posición clara es el senador Horacio José Serpa, hijo de Horacio Serpa, que se adhirió a Sergio Fajardo.

En el evento de instalación del comité de campaña de Fajardo en Bogotá, Serpa asistió para ratificar su respaldo y oficializarlo. “Vamos a comprometernos con la transformación del país. Miremos hacia adelante y no hacia los extremos. No nos quedemos con los peros, eso no nos sirve de nada. En este momento tenemos la oportunidad de unir a todo un país para consolidar la paz en cada rincón de Colombia”, escribió en sus redes, animando a sus seguidores a votar por el exalcalde y exgobernador.

Insistió que con Fajardo se puede trabajar por la paz en el país y que es la opción que permite no seguir alimentando la polarización. “Nuestro país necesita elegir presidente una persona que entienda que en un país divido y fracturado los cambios se logran con consensos, y no con imposiciones ni odios, las gentes en las calles se cuestionan, pero es que uno va a expropiar, pero es que el otro no es el cambio, pero es que otro se va a robar las pensiones, pero si llega arriba jamás va a dejar el poder, pero nada. Acabemos con la polarización y trabajemos juntos en un proyecto político de transformación de país, votemos por el profesor, el estadista, el ser humano que demuestra con sus acciones que es capaz de generar consensos en sociedad y ejecutar los programas de su gobierno después de haber sido elegido por una mayoría, sin que la otra orilla lo lleve a la hoguera pública”, señaló en un video.

También invitó a “votar con convicción, sin hacer caso a lo que nos quieran imponer los expresidentes”, refiriéndose puntualmente a Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria. Este último director del partido al que pertenece y que aún no ha definido a qué candidato apoyará institucionalmente.

Además de Horacio José Serpa, en el marco del evento al que llamó “La Remontada”, Fajardo recibió el apoyo de 150 personas pertenecientes del mundo de la academia, periodistas, políticos, artistas, escritores, diplomáticos, entre otros. “Hoy, siete de cada diez colombianos quieren un cambio. Esa alternativa, ese cambio, lo representa Sergio Fajardo que convoca una fuerza serena, decidida y conciliadora que permitirá construir un mejor país en este momento crucial de nuestra historia. Su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, representa diversidad, inclusión, defensa de nuestra biodiversidad y el poder y potencial de las regiones tan esencial para avanzar como sociedad. El liderazgo de ambos, sus valores y su experiencia, respaldado por un gabinete paritario, nos permitirán afrontar exitosamente los grandes retos de la inseguridad, la corrupción, la desigualdad, el racismo y la falta de producción y de empleo y oportunidades de desarrollo que hoy afectan a tantos colombianos”, se lee en la carta.

Algunos de los firmantes son Piedad Bonnett; los exministros José Antonio Ocampo, María Ángela Holguín, Rodrigo Pardo, Mariana Garcés, Yesid Reyes; la exconstituyente María Teresa Garcés; el exvicepresidente Gustavo Bell; entre otros.

En el evento, Fajardo lanzó su nuevo color de campaña, el rojo, con el que siempre se ha identificado al Partido Liberal. Al preguntársele si es una estrategia para atraer a las bases de esa colectividad, respondió que su proyecto político es de todos los colores. “Nosotros somos la diversidad de Colombia, todos estos colores significan que estamos construyendo el cambio, que es distinto, de ilusión, de esperanza”.

Y agregó: “Decirle a Colombia que tenemos colores, que nos podemos encontrar, el problema no es de qué color es cada uno, sino saber qué vamos a cambiar con esta historia política que tiene 20 años y que en cabeza del presidente Duque ha demostrado que Colombia no se merece ese tipo de gobierno”.

