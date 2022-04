Ingrid Betancourt le sugirió a De la Calle y Carvalho renunciar a Verde Oxígeno

Betancourt insiste que llegará a la primera vuelta presidencial. Foto: Katja Lenz

Un nuevo capítulo se abre en las tensiones entre la candidata presidencial Ingrid Betancourt y los candidatos electos al Congreso por el partido Verde Oxígeno, que lidera Betancourt. En entrevista con Blu Radio, la aspirante le sugirió a Humberto de la Calle y Daniel Carvalho renunciar a la colectividad.

“Hay varias opciones, creo que en algún momento tienen que pensar en retirarse de Verde Oxígeno, porque no confluyen con las decisiones del partido y no veo como más se podría solucionar esto”, dijo Betancourt a Mañanas Blu.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Las tensiones entre Betancourt y, especialmente, con De la Calle comenzaron cuando ella decidió retirarse de la Coalición Centro Esperanza, por diferencias con Alejandro Gaviria y los apoyos que este recibió durante su campaña a la consulta presidencial. El entonces candidato manifestó preocupación por incurrir en doble militancia, pues contaba con el aval de Verde Oxígeno mientras estaba en la lista al Senado de la coalición.

Tras las elecciones del 13 de marzo y cuando comenzó oficialmente la campaña Presidencial, De la Calle le pidió a Betancourt que regresara a la coalición y se aliara con Sergio Fajardo, quien ganó la consulta de centro a la que pertenecía ella. Esta sugerencia significaba que Betancourt renunciara a su aspiración y, de este modo, De la Calle no incurriría en doble militancia por apoyar la candidatura de Fajardo a la Presidencia.

Betancourt dijo que no pensaba renunciar a su aspiración. Hasta ahí había quedado el tire y afloje entre ella y el senador electo, sin embargo, la discusión llegó a otro nivel cuando se conoció que la candidata presidencial estaba teniendo acercamientos para conversar con Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.

Tanto De la Calle como Carvalho manifestaron su descontento con estos acercamientos a través de un comunicado público. “Manifestamos nuestro total desacuerdo con las recientes declaraciones de Ingrid Betancourt frente al interés de buscar acuerdos con Álvaro Uribe y el Centro Democrático”, se lee en el documento, con el que le piden convocar a los mecanismos internos del partido para tomar decisiones colectivas.

Lea más: Congresistas electos por Verde Oxígeno rechazan acercamientos con el uribismo.

Sobre este comunicado, Betancourt manifestó que esa no era la forma, pues considera que el rechazo que expresaron debieron hacerlo de forma personal con ella. “Ellos han tomado esa maña bastante desagradable de todo decirlo por los medios, ellos me conocen, tienen mi teléfono y me pueden llamar”, dijo a Blu.

En la entrevista, Betancourt aseguró que tanto De la Calle como Carvalho decidieron permanecer con el aval de Verde Oxígeno, cuando pudieron renunciar y aceptar el apoyo de otro de los partidos que conforman la Coalición Centro Esperanza. Así mismo, insistió que ha tratado entender la posición en la que están ambos, pero “ellos se están metiendo en una camisa de once varas, ellos tienen en este momento una espada que es la doble militancia y todo lo que hacen es dar las bases legales para que les quiten la curul, están actuando como una quinta columna de Sergio Fajardo para tratar de desbaratar las decisiones que se toman en Verde Oxígeno”, comentó en la misma conversación.

Más: Uribismo e Ingrid Betancourt confirman acercamientos.

Sobre las posturas del partido, reiteró que son decisiones colectivas a las que ellos dos deben someterse por disciplina partidaria. “Nosotros hemos tenido una asamblea extraordinaria en la que se tomó la decisión que fuera candidata del partido. Las decisiones son siempre consultadas. Ellos son dos voces dentro del partido. El partido es más grande que ellos. Ellos pueden tomar la decisión que les corresponda en toda libertad, ellos pueden renunciar al partido”, insistió.

La discusión que ahora abre esto es si De la Calle y Carvalho conservarían su curul, al ser electos por lista abierta y no cerrada. Sin embargo, primero los candidatos electos deben considerar esa opción y sopesar todas las consecuencias.

Sobre la reunión con Uribe, Betancourt insistió que no se trata de una para definir alianzas de miras al 29 de mayo. “Que hable con el expresidente Álvaro Uribe no tiene que ver con ninguna alianza de ningún tipo, simplemente es hablar, como puedo hablar con ustedes. No tengo intención de hacer alianza con el uribismo. Lo que no descarto es que personas que han apoyado el uribismo, quienes no son de maquinaria, se unan a este gran pacto nacional en contra la corrupción”, agregó en Blu.