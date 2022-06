Ingrid Betancourt, por la “redención” tras salidas en falso de Rodolfo Hernández

Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández sellaron su alianza ocho días antes de la primera vuelta presidencial. Foto: Cortesía

Rodolfo Hernández no hará apariciones públicas en la última semana de la carrera hacia la Casa de Nariño. El exalcalde de Bucaramanga, como ha hecho en la mayor parte de su campaña, estará dedicado a las transmisiones en vivo y las redes sociales para promover su aspiración presidencial. Según anunció la campaña de Hernández, su razón para no hacer acceder a entrevistas ni medirse en debates con su contendor, Gustavo Petro, tiene que ver con las amenazas de muerte que denunció la semana pasada desde Estados Unidos.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Quienes por ahora están dando la cara por la campaña de Hernández, representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, son sus aliados políticos en este tramo final de la campaña. Una de esas figuras que llegó a reforzar su campaña fue Ingrid Betancourt, quien aspiró a la Presidencia primero por la Centro Esperanza, de la que se retiró debido a las fisuras y peleas internas en la coalición de centro, y luego por su movimiento Verde Oxígeno.

Las aspiración de Betancourt se quedó sin combustible y a escasos ocho días de la primera vuelta decidió declinarla y sumarse a la campaña de Hernández. Ahora es ella la encargada de explicar y revertir algunas frases y propuestas controversiales que ha pronunciado el exalcalde de Bucaramanga en la última semana. Desde sus redes sociales, Betancourt salió a revertir unas polémicas palabras de Hernández en las que mencionó a la virgen María.

“Yo recibo a la virgen santísima y todas las prostitutas que vivan el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. No puedo estar cambiando porque me apoyan. Eso se llama acuerdo de gobernabilidad y acuerdo programático. ¿Sabe qué es eso? Que se roba usted y qué me robo yo”, dijo Hernández durante una entrevista con la Radio Nacional de Colombia.

La entrevista se hizo incluso antes de la primera vuelta y a Hernández le estaban preguntando qué tipo adhesiones recibiría. No obstante, fue hasta hace unos días que viralizaron sus palabras, que no cayeron bien en algunos electores religiosos. En respuesta Betancourt grabó un video en el que le ora a una imagen de la virgen María, a la que pide disculpas por las palabras que empleó Hernández.

“Hoy vengo a pedirte disculpas, como sé que lo hizo el ingeniero Rodolfo Hernández, acompañado de todas las mujeres que lo rodean, su madre, su esposa y su vicepresidenta, por haber utilizado indebidamente tu nombre durante esta campaña. Sabemos que eso te ha herido profundamente, como ha herido a muchas marianas y marianos en todo Colombia, que al oír esas frases sintieron una daga que les atravesaba el corazón” dijo la excandidata a la Presidencia.

Hoy pedimos perdón a la Virgen María por mencionar su nombre de forma indebida durante esta campaña. Le pedimos que nos dé el don de la palabra perfecta, nos bendiga con una elección que sea de su corazón y nos una y reconcilie pasando por encima de cualquier agravio. pic.twitter.com/sxeyiE5go9 — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) June 12, 2022

En otro video, Betancourt aclaró tres temas que, a su parecer, son falsedades sobre la campaña. “¿Qué Rodolfo Hernández va a alargar las horas laborables a 10 por día? Falso, lo que él dijo es que él como presidente va a trabajar incansablemente de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero no que va a cambiar las leyes para alargar la jornada laboral”, dijo, en referencia al video en el que Hernández habló sobre jornada laboral.

También lo defendió en cuanto a las críticas por sus posturas machistas, poniendo como ejemplo las mujeres que lo rodean. “Yo puedo dar testimonio de como él no solo abre su espacio, sino que respeta el trabajar de las mujeres y quiere que las mujeres trabajen al lado de él”, añadió Betancourt.

Y, por último, sobre las palabras del candidato respecto a la declaratoria de conmoción interior de llegar a la Casa de Nariño, así como otras palabras sobre la justicia y las leyes, Betancourt dijo que “Hernández va a respetar nuestra Constitución, va a respetar los tratados internacionales, va a respetar nuestras leyes y a hacerlas cumplir, pero también va a respetar todas las sentencias de las Cortes. Es un hombre que va a lograr que en Colombia la justicia sí opere”.