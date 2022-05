Jurados de votación: estas son las fechas para definir la lista de presidenciales

Elecciones - Senado - Cámara - Consultas de Partido - Conteo de votos Foto: Mauricio Alvarado

Falta menos de un mes para que los colombianos vayan a las urnas y escojan al que será el próximo presidente de Colombia. En medio del tenso debate electoral, los colombianos comienzan a preguntarse si les toca o no ser jurados de votación. Es notoria la preocupación cuando se miran las cifras de búsqueda de Google sobre el tema.

Sin embargo, a pesar del afán, las listas de jurados de votación aún no salen. La razón principal es que, de acuerdo con el cronograma electoral, hasta hoy, lunes 9 de mayo, se estarán haciendo los sorteos para definir quiénes vigilarán el certamen electoral del próximo 29 de mayo.

De esta manera, si no hay contratiempos, este jueves se llevará a cabo la publicación de los que serán jurados electorales. Como en anteriores ocasiones, los colombianos podrán buscar si son jurados, en la página de la Registraduría, específicamente en la sección de Infovotantes. Incluso, desde ya se ve en la página un lugar especial guardado para las búsquedas de este tipo.

El tema de los jurados electorales pasó de ser un mero trámite a considerarse uno de los factores sensibles del próximo certamen electoral. La principal razón es que fueron estos los grandes señalados por las irregularidades en las elecciones legislativas del 13 de marzo. Se les adjudicaron los errores en el diligenciamiento de los formularios E-14, situación que habría causado las diferencias de resultados entre el preconteo y el escrutinio.

Por esta razón, la Registraduría anunció desde hace unas semanas el ajuste en los criterios de selección para evitar al máximo posibles irregularidades. Sin embargo, el pasado viernes, la Procuraduría advirtió que cerca de 2.000 personas que estaban en el listado de posibles jurados estarían inhabilitados para ejercer esta función.

Según la ley, no pueden ser jurados electorales los menores de 18 y mayores de 61 años. Tampoco los funcionarios de la rama judicial o las primeras autoridades civiles (presidente, gobernadores y alcaldes). En el listado de excluidos también están los miembros de la Fuerza Pública, aquellos que son funcionarios relacionados con la tarea electoral, los operadores del Ministerio de Comunicación, funcionario de correos, directivos de los partidos políticos, candidatos y sus parientes, y parientes de vinculados a la Registraduría.

Además del listado de exentos, la ley establece que las únicas excusas válidas para no ser jurado y no ser multado es situaciones de fuerza mayor, enfermedad o muerte del jurado o su cónyuge, padres o hijo, ser menor de 18 años o no residir en la ciudad donde fue asignado.