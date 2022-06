La charla entre el director de la DIAN y Rodolfo Hernández que causa polémica

Lisandro Junco, director de la DIAN, aceptó que sí conversó con el candidato Rodolfo Hernández. Foto: Archivo

El candidato presidencial y Lisandro Junco hablan de reforma tributaria y recaudos. El funcionario aseguró que es su deber responder y sustentar las posiciones públicas que he defendido sobre el trabajo de la institución que preside, y que haría lo mismo con Petro, si se lo pide.

Un video que comenzó a ser difundido en redes sociales da cuenta de una charla telefónica, vía WhatsApp, que sostuvieron el viernes pasado el actual director de la DIAN, Lisandro Junco, y el candidato presidencial Rodolfo Hernández, en la que hablan de reformas tributarias y el exalcalde de Bucaramanga le solicita incluso una cita para que le explique algunos asuntos del manejo económico o de impuestos en el país.

La conversación se da gracias a un puente que hace Gerardo Junco, tío de Lisandro Junco, al teléfono de Mario Camacho Prada, asesor de la campaña de Rodolfo Hernández. En el diálogo, el director de la DIAN habla de recolectar $ 30 billones de pesos, que pueden representar tres reformas tributarias, “de manera inteligente y fraccionada”.

Al terminar el diálogo entre Lisandro Junco y Rodolfo Hernández, el candidato sigue conversando con Gerardo Junco, a quien le resalta la labor de su sobrino: “Todos estos güevones que funcionen, yo pienso aquí así, lo que funciona no se toca”. Y posteriormente agrega, al parecer refiriéndose a la DIAN: “Hay una mafia la malparida allá, que lo que hacen es joder, no recaudan un culo, venden los recaudos, bueno, hacen hasta pa’ vender”, y reafirma que quedó de hablar con Lisandro Junco a las 11:00 de la mañana.

Como era de esperarse, en estos tiempos de campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, han comenzado a llover críticas, más aún teniendo en cuenta que Hernández, en días pasados, señaló que un funcionario al que le gustaría dejar en el cargo en un eventual gobierno suyo sería al actual director de la DIAN.

Pero no falta quien vea con malicia este tipo de conversaciones e incluso pida la intervención de la Procuraduría, pues consideran que se trata de una presunta “asesoría” de Junco a una campaña política.

El Espectador habló con el director de la DIAN, quien reconoció que sí habló con Rodolfo Hernández, como lo haría, si se lo pidiera, Gustavo Petro. “El viernes pasado recibí una llamada a través de un tercero del ingeniero Rodolfo Hernández. Hablé con él por un espacio de dos minutos, en los que me preguntó por mi posición pública, que he repetido en muchos escenarios, de la no necesidad de una reforma tributaria. Le indiqué que con gusto se lo podía explicar en media hora, reunión que a la fecha no se ha concretado”, dijo.

Asimismo, recalcó que “como funcionario público, es mi deber responder y sustentar las posiciones públicas que he defendido sobre el trabajo de la institución que presido, y me parece de total transparencia y honestidad podérselo decir a los candidatos a la Presidencia que me llamen a preguntármelo, como en este caso. Lo mismo haría con igual transparencia y disposición con el doctor Petro”.