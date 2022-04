La historia de cuando Francia Márquez participó en Factor X y conoció a Marbelle

A pesar de los ataques de Marbelle, Francia Márquez le agradeció a la cantante porque en su juventud bailó 'Collar de perlas finas'. Foto: Luis Robayo AFP

Los cruces en redes sociales entre Francia Márquez, candidata vicepresidencial, y la cantante Marbelle no terminan. Mientras la intérprete insiste en que no desea debatir ni tomarse ni recibir ningún abrazo ancestral de Márquez, esta contó en su Twitter lo mucho que la admiró durante su paso por el programa de música Factor X. De hecho, reveló la historia de cuando hizo una audición para participar en él.

En su testimonio, Márquez recuerda que sintió ilusión con la posibilidad de hacer música y cambiar la realidad de su familia y su comunidad. “Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo y alegría de haberte podido saludar Recuerdo que le dije a mis prim@s ¡Que alegría, conocí a Marbelle”.

Además de ello, recuerda también que su abuela la despidió con una bendición: “Me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco”, relató la candidata a quien Marbelle en varias ocasiones le ha rechazado y criticado dicha muestra de afecto.

“La vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la vicepresidenta de Colombia. Desde este lugar trabajaré de manera incansable para lograr cambiar la realidad de nuestro país. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud. No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de perlas finas”, concluyó.

En ese hilo sobre su fugaz paso por Factor X, la candidata Francia Márquez manifestó que no entendía porque la cantante de tecno carrilera la “odiaba” si nunca han tenido una relación de amistad para conocerse más. “Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, escribió, peor luego borró esta publicación.

