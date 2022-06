La incertidumbre en el Congreso que tendrá el próximo presidente

A Petro lo recibiría una bancada de unos 70 congresistas, y Hernández apenas tendría dos representantes. Ambos deberán buscar consensos. Foto: Archivo

Ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández la tendrán fácil en el Congreso. Sin importar a quién elijan como presidente los colombianos el próximo 19 de junio, la relación que este tendrá con el Legislativo es toda una incertidumbre, teniendo en cuenta que ninguno de los dos contará, en principio, con una bancada mayoritaria. Esto significa que el próximo mandatario tendrá que llegar a concretar alianzas y conformar coaliciones con partidos tradicionales y, en general, con buena parte de la clase política que tanto han rechazado en sus discursos de campaña, si quiere tener gobernabilidad.

Claro, hay diferencias. Aunque todavía no finaliza el escrutinio del Congreso, el Pacto Histórico, que tiene a Petro como su candidato, tendrá una bancada aproximada de 47 congresistas, entre Senado y Cámara. A ellos se sumarían los 10 de Comunes y nueve de los 16 representantes de las curules de paz. También hay al menos seis de Alianza Verde y un par de representantes liberales que están apoyando la candidatura de Petro. Y si bien la cifra es importante, no es la mayoría de un Congreso en el que, sumados, dominan los partidos Liberal, Conservador, de la U, Centro Democrático y Cambio Radical. Estos, en su mayoría, acompañaron la aspiración presidencial de Federico Gutiérrez, a quien le hicieron falta unos 895.000 votos para pasar a segunda vuelta.

Hernández, por su parte, entraría de ceros si no fuera por los dos representantes por Santander que logró poner la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento que lidera el exalcalde de Bucaramanga. El candidato llegó a segunda vuelta solo, gracias a su exitosa estrategia en redes sociales y su discurso antiestablecimiento, así que no tiene ninguna fuerza parlamentaria. Eso sí, varios congresistas de partidos tradicionales le han manifestado ya su apoyo, más que por estar de acuerdo con su programa, por evitar la victoria de Petro.

Así las cosas, el escenario que se plantea para los dos en el Legislativo es difícil. Aún más si se tiene en cuenta que en su única experiencia gobernando, Petro a Bogotá y Hernández a Bucaramanga, tuvieron una mala relación con los cabildos de esas capitales. A Petro, el Concejo de Bogotá no le tramitó la mayoría de sus proyectos, lo que en parte generó las críticas por la baja ejecución en cuanto a obras y grandes iniciativas. Igual ocurrió con Hernández y el Concejo de Bucaramanga, con la diferencia de que el entonces alcalde, aunque tuvo serias desavenencias con este, logró que le tramitaran algunas iniciativas. En resumen, según analistas, ninguno tendrá un Congreso accesible y será clave su capacidad de generar consensos en pro de las reformas que prometen.

Petro: a buscar contrapeso a una oposición feroz

En el caso de ser presidente, Petro tendrá en el Congreso una férrea oposición, teniendo en cuenta las confrontaciones que ha tenido a lo largo de su paso por la vida política y la posición de muchos parlamentarios actuales y electos de evitar a toda costa su llegada a la Casa de Nariño. Para Andrés Dávila, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, al líder del Pacto Histórico, si es presidente, le tocará sumar apoyos entre congresistas que por ideología o intereses se puedan aproximar a su pensamiento.

“Tendrá que hacer acuerdos con Alianza Verde, la Coalición de la Esperanza y los liberales. Incluso con algunos de la U y Cambio Radical. Tendrá que armar una coalición mayoritaria, porque tendrá una oposición sólida de los sectores que se niegan rotundamente a acercarse”, mencionó el analista, quien no descarta que se dé un escenario de condiciones, programas e incluso mermelada. “Será algo interesante, pues desde Andrés Pastrana no había un presidente con tanta fragilidad para lograr gobernabilidad”, añadió.

En eso coincidió Isabel González, politóloga y gerente de asuntos públicos de la consultora Buho, quien señaló que no se puede dejar de lado que a Petro le han recriminado ser un político muy recio en su relación con quienes le hacen control político. “El Pacto Histórico se consolidó en las legislativas, pero los partidos tradicionales tienen su espacio y hay un número de curules importantes en la oposición que no pueden pasar de agache. Petro sí o sí tendrá que conformar alianzas”.

Ante eso, Iván Cepeda, uno de los senadores de mayor experiencia que tendrá el Pacto, destacó que serían un gobierno de “puertas abiertas” y “en torno a los grandes ejes de nuestro programa propuesto”. Afirmó que buscarán consenso con todas las fuerzas políticas, incluido el uribismo, para construir mayorías. “Hemos venido adelantando diálogos con muchas bancadas y hasta que no se tengan acuerdos no se dirán, pero buscaremos tener las mayorías”, aseguró Cepeda, quien también señaló que si no ganan harán una oposición “muy eficaz”.

A Hernández se le caería el discurso antisistema

Si Rodolfo Hernández quiere sacar adelante sus proyectos, sin recurrir a la declaratoria de conmoción interior, que para muchos no sería nada democrático, tendrá que echar para atrás su discurso de evitar alianzas. De acuerdo con la investigadora Eugenie Richard, de la Facultad de Gobierno de la Universidad Externado, el Congreso “siempre se ha movido por lógicas de pesos y contrapesos”, y en caso del ingeniero ser presidente “va a tener que hablar con los partidos y enfrentarse a la realidad de que siguen siendo poderosos dentro del Legislativo”.

“Se pueden organizar para darle gobernabilidad, pero siempre será a cambio de algo. Rodolfo tiene un discurso antisistema y de que no recibirá apoyos de nadie, pero él sabe que los partidos políticos tienen interés en apoyarlo para recibir también su cuota burocrática. Será un diálogo en el que cada uno irá buscando lo que le interesa”, añadió Richard.

También habrá un factor clave, que es saber qué tantos ánimos de consenso tendría Hernández. Para Juan Pablo Milanese, director del Departamento de Estudios Políticos del Icesi, es importante saber si habrá “un Rodolfo agresivo, como fue con el Concejo de Bucaramanga”. Este, concluyó, sería el peor escenario, puesto que el Congreso se puede poner “recalcitrante y no le van a tramitar nada”.