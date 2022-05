La irónica victoria de Rodolfo Hernández en Vichada

Rodofolfo Hernández fue el primer candidato presidencial que ejerció su derecho al voto. Lo hizo desde Bucaramanga, Santander. Foto: Campaña Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, logró clasificar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se medirá contra Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico. La llegada de Hernández a esta nueva instancia de la carrera a la Presidencia es sorprendente, pues su mayor crecimiento se dio en las últimas semanas de campaña. Algo que también asombra es que uno de los departamentos en los que ganó fue Vichada, departamento del que dijo no saber dónde se ubica.

El video en contexto:

¿Esto les parece grave o una bobada? pic.twitter.com/hmBn5eIryZ — Juan Abel (@JuanAbelG) February 20, 2022

Hernández obtuvo más de 6.500 votos en Vichada, departamento ubicado al este del país. Aún así, durante su campaña manifestó no saber siquiera qué es Vichada. Al ahora candidato clasificado a la segunda vuelta presidencial le pidieron hace unos meses enviarle un saludo a la gente del departamento, a lo que respondió con otra pregunta: “¿Vichada?, ¿eso qué es?”.

Aunque el ingeniero Bumangués logró el 39,79% de los votos del departamento, resulta irónico que, según se evidenció en ese video, no sabía la ubicación ni la capital de Vichada. En esa ocasión, la respuesta de Hernández desató una serie de críticas, porque el aspirante presidencial se rajó en geografía. En el departamento, la segunda votación más alta se la llevó Gustavo Petro, con 2.901 votos.

Esa no fue la primera vez que Rodolfo Hernández era corchado en público sobre información general del país. Poco antes de ese episodio, una periodista le preguntó qué pensaba sobre las leyes anticorrupción y qué otras propondría. A eso, Hernández respondió que no sabía cuáles eran las normas para combatir la corrupción: “No me sé todas las normas que tiene el Estado, pero lo que sí sé es administrar”.

En todo el territorio nacional, Hernández logró acumular más de 5′800.000 de votos, materializando el escenario de las más recientes encuestas que mostraron su sorprendente repunte. El ingeniero bumangués se mostró fuerte en la zona centro del país, dominando Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare e incluso Vichada, departamento que le generó críticas.

El exalcalde de Bucaramanga manifestó en su discurso que los próximos días serán decisivos para consolidarse como favorito entre los colombianos. “Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que se ha hecho evidente”, sostuvo el ingeniero.

De igual manera, expresó que espera que “el pueblo colombiano” lo acompañe en las decisiones que tendría que tomar como presidente, en caso de lograr la victoria. “Será este pueblo quien construirá la victoria en segunda vuelta”, aseguró el candidato. Para finalizar su discurso, hizo un llamado a que voten por él en segunda vuelta “y así poder concretar este gran camino que ustedes han votado hoy”.

