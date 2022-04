La recta (semi) final de la elección presidencial

Para Rodrigo Pardo, la posibilidad de una segunda vuelta para elegir nuevo presidente de Colombia es bastante alta. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

Pasada la Semana Santa, se inicia la recta final para la elección presidencial. La hora de la verdad. Y la pregunta en boca de los observadores es si se producirá un cambio en las tendencias que se habían consolidado antes, en las campañas para el Congreso: el sólido liderazgo de Gustavo Petro, el ascenso de Fico Gutiérrez (que no es Federico, sino Fico) y la persistencia de Sergio Fajardo. O si tomarán ritmo las candidaturas de Íngrid Betancourt, Enrique Gómez, Luis Pérez y Rodolfo Hernández.

La primera encuesta después de la semana de descanso, del Centro de Consultoría para Semana, indica que no hay grandes cambios después de las elecciones para el Congreso. Si acaso la depuración normal del grupo de aspirantes, que empezó en cerca de 50 y terminará en una final de dos (casi seguro Petro y otro). Es decir, que quien vaya a la segunda vuelta para enfrentar a Petro es lo que se definirá en la recta final de la campaña.

Ahí la competencia está intensa. Y con una característica que no es menor: se trata de una competencia muy poco tradicional. Los partidos de siempre, Liberal y Conservador, no están en lo que siempre fue su lugar de privilegio. El tarjetón de 2022 reitera que, en las elecciones presidenciales, los partidos de siempre no son grandes protagonistas: no será la primera vez, pero este año su visibilidad se reduce aun más. Con una competencia así, liderada por Petro, Gutiérrez, Fajardo, Hernández… se deben destacar de entrada las conclusiones de que la competencia electoral de este año será más de lo mismo.

Puede ver: Los pecados de la Registraduría de Alexánder Vega

No lo es. Además de la continuación del proceso de pérdida de protagonismo de las fuerzas más tradicionales (liberales, conservadores e izquierda tradicional), hay modificaciones en la agenda de siempre. La nueva agenda no está en claro (y falta ver qué surge en las semanas que faltan), pero no parecería que está resucitando la de siempre: paz, empleo, filiación partidista. Habrá que poner la mirada en los cambios que impone un fenómeno de la magnitud y traumatismo de la pandemia (así esté, como parece, en su recta final). ¿Cuál es la nueva agenda? Esa tiende a convertirse en la pregunta clave: ¿Cuál de los candidatos tiene no solo el empaque, sino el discurso relevante para las preocupaciones poscoronavirus de los electores? No en vano, en la punta de la carrera Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo han llevado la delantera. Falta ver si la conservan, pero a estas alturas la elección presidencial huele poco a política tradicional.

Los discursos de siempre apelaban a los partidos tradicionales, giraban en torno a la paz y prometían empleo. En la actual competencia las banderas rojas, azul y de izquierdas tradicionales escasamente se ven. Los protagonistas del proceso de paz y los problemas de la implementación de los acuerdos no parecen estar en el radar colectivo. El desempleo siempre será una prioridad -más aún en los niveles actuales de 12,9 % en febrero-, pero en esta ocasión, en un ambiente tan confuso, no parece ser la bandera de nadie. Es una paradoja, pero no parece, en fin, que la bandera de la lucha contra el desempleo -o de la recuperación del empleo- sea en esta ocasión la gran electora.

Si los grandes protagonistas no son los partidos ni las protestas, ¿qué está moviendo esta elección? ¿Liderazgos personales? ¿Petro, con su innegable llegada a un electorado popular al que le viene muy bien el desgaste de liberales y conservadores? ¿Fico, con el empuje de la sorpresa que causó su entrada tardía a la contienda y con su apoyo discreto y casi silencioso del expresidente Uribe? ¿Fajardo, con su carisma de siempre, su vocación de cambio y sus aplaudidas gestiones como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín? Si las elecciones del presente año son recordadas en el futuro como el inicio de un nuevo liderazgo político, serán mucho mejor calificadas que ahora. Falta ver.

Además: Desde el 28 de abril, las campañas podrán postular testigos electorales

Porque, sin discusión, en la campaña actual hay aspectos novedosos, y hasta inéditos, sobre los cuales no hay mucha experiencia. La ausencia de los partidos en la competencia. El evidente cansancio de los ciudadanos hacia la política, lo público y las elecciones. El hecho de que los partidos no cumplen un papel tan protagónico y definitivo como en el pasado. Ni siquiera las Farc vuelven a ser centro del debate. Y, al fin y al cabo, una situación económica crítica a escala mundial. En el pasado, escenarios así han alimentado las opciones que proponen cambio.

Y no hay que olvidar que el sistema de elección presidencial es a dos vueltas. Nada nuevo para nadie. Pero si hay una segunda votación -lo cual, según las encuestas, es el escenario más probable, casi seguro- todavía pueden pasar muchas cosas. Es la esencia de este sistema electoral. La primera vuelta sí importa, pero puede no ser definitiva.

* Exministro y periodista.