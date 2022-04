Las críticas a Petro por el encuentro entre su hermano y el condenado Iván Moreno

"¿Qué busca Petro con sus conversaciones con un condenado por corrupción?", pregunta Galán. Foto: Archivo

Este martes, Gustavo Petro afirmó en W Radio que su hermano, Juan Fernando Petro estuvo en la cárcel La Picota y se reunió con Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación, en Bogotá. “Estaba hablando con Iván Moreno, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez sino por las declaraciones. Él no es narco, no es parapolítico. Es corrupto, lo fue. Lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto y que se llama el perdón social. Eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, dijo el candidato de izquierda.

Una vez se supo la información, sus contradictores políticos se fueron lanza en ristre contra él por avalar ese acercamiento con Moreno. Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia del Equipo por Colombia, criticó que el perdón que sugiere Petro se haga primero con los corruptos, y no con las víctimas del país.

“Petro, le estás dejando claro a Colombia que vas a negociar con los peores corruptos de este país. Los colombianos estamos mamados de la corrupción y nos merecemos a alguien que luche contra ese flagelo, no que negocie con él”, dijo Gutiérrez.

Por su lado, Juan Manuel Galán, excandidato y quien impulsa la aspiración de Sergio Fajardo, cuestionó si Petro estaría buscando “los votos que aún manipula desde la cárcel el exalcalde”. “¿Qué busca Petro con sus conversaciones con un condenado por corrupción? Su política de “perdón social” -sinónimo de impunidad- no es más que una hoja de parra para justificar, conversaciones non-sanctas. Cualquiera que sea la respuesta ya vemos lo que sería Petro usando el poder ejecutivo para repartir perdones y absolución a sus amigos corruptos”, comentó.

