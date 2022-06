“Las mujeres seremos definitivas en el destino político del país”: Francia Márquez

Francia Márquez, además de vicepresidenta, sería la ministra de la Igualdad, si el Pacto Histórico gana. / AFP Foto: RAUL ARBOLEDA

La agenda de Francia Elena Márquez Mina, después de ganar en primera vuelta junto a Gustavo Petro, no ha tenido un día de descanso. Su trabajo en la campaña durante estos días no solo ha sido político, atrayendo a figuras como Mábel Lara y Luis Gilberto Murillo al Pacto Histórico, sino colectivo, promoviendo la juntanza de las mujeres y hablándoles a los jóvenes. También ha privilegiado las conversaciones con medios regionales, alternativos y comunitarios, entendiendo la importancia de dirigirse no al país que se concibe desde Bogotá, más bien al que se construye desde las periferias. Pese a la apretada agenda, la candidata respondió a un cuestionario que El Espectador le envió hace unos días, en el que contó sobre cómo están trabajando para ganar el próximo domingo, el papel de las mujeres y el cómo ha tramitado los mensajes discriminatorios y de odio que ha recibido.

¿Cómo leen desde el Pacto Histórico que Rodolfo Hernández, y no Fico, haya sido el que pasó a segunda vuelta? ¿Tenían previsto un escenario de contienda con él?

Comprendimos anticipadamente que los sectores de gobierno habían cambiado de estrategia. Le empezaron a restar impulso a (Federico) Gutiérrez. A él se le notaba el disgusto por los ataques que dio a Hernández. Esto se hacía también evidente en la disminución de pautas en redes del exalcalde de Medellín. La sorpresa realmente fue para Fico, quien esperaba que el uribismo le mantuviera su respaldo y lo transfirió a Rodolfo. Los uribistas fueron los primeros en celebrar la derrota de Fico.

¿Cuál es la estrategia para estos días para conquistar a ese más de millón y medio de votos que necesitan para ganar en segunda vuelta?

Nosotros estamos haciendo evidente que tenemos de nuestro lado el corazón de la gente. Por ello, nuestra tarea es asegurar la fidelización de los 8,5 millones de votantes que lo hicieron por nosotros. Luego está que las bases de los demás partidos y movimientos que se sienten inconformes con el respaldo que sus dirigentes corrieron a ofrecerle a Hernández se acerquen a nuestra campaña. Bases que vieron lastimadas su lealtad en el caso de la Coalición de la Esperanza, incluso de sectores que respaldaron a Fico, pero no gustan de Hernández. Les estamos dando toda la atención que merecen. Después están las mujeres, que están indignadas por el machismo, la misoginia y el maltrato que evidencia el candidato de la otra campaña. Las mujeres están con nosotras, eso es cada vez más claro. Y desde luego que tenemos muchas dificultades económicas para garantizar que los electores de las zonas rurales tengan las condiciones para acercarse a las urnas. Nuestra democracia falla ahí. Tenemos que hacer esfuerzos para que lleguen a votar, y los estamos haciendo.

Sara Tufano sugirió que, en estos últimos días, las mujeres del Pacto, con usted a la cabeza, deberían liderar la campaña. ¿Qué piensa al respecto?

Ella acierta al reconocer que las mujeres tenemos un papel cada vez más protagónico en la política, y ese no nos lo han dado, nos lo hemos ganado, lo estamos consiguiendo. Mi campaña fue la tercera más votada en la consulta y eso es gracias al despertar de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las fuerzas ambientalistas más cercanas a la tierra, a lo femenino y de los sectores excluidos, los nadies y las nadies. Las mujeres seremos cada vez más definitivas en el destino político del país, por eso debemos ponernos del lado de la justicia, del cuidado, de la reparación histórica de los pueblos, del cuidado de la naturaleza, por eso debemos elegir la opción que Petro y Francia representamos.

Usted bien lo dice, que la mayoría de las mujeres están con ustedes por el machismo de Rodolfo Hernández. Eso a pesar de que hay fuertes críticas al Pacto Histórico y algunos personajes que militan en la coalición y que son señalados de violencia de género, ¿qué promete hacer para que un eventual gobierno y la coalición sean espacios libres de esa violencias?

Las violencias manifiestas y las violencias sutiles están en las raíces del patriarcado y se expresan en la política, pero también en la escuela, en el mundo del trabajo. Es una lucha de toda la sociedad que involucra también a los hombres. Es un tema de la cultura patriarcal y de las relaciones de poder de la economía. A eso nos enfrentamos. Pero en el día a día también debemos enfrentar las manifestaciones machistas y patriarcalistas de cercanos y no tan cercanos, eso lo denuncio. Espero que desde el Ministerio de la Igualdad y la Diversidad que se creará hagamos esfuerzos profundos y sinceros para combatir estos flagelos.

María José Pizarro comenzó a diseñar el proyecto de ley para crear el Ministerio de la Igualdad. ¿Cómo debe ser ese ministerio que, según Petro, usted lo encabezaría, además de la Vicepresidencia?

Sí, esa y otras iniciativas tendremos que mirarlas oportuna y colectivamente para un camino de construcción concertado. Hay también mujeres y congresistas de otras fuerzas que no están en el Pacto Histórico y que seguramente contribuirán para hacer de este ministerio un instrumento de Estado, y no solo de un gobierno o de un sector, que permita enfrentar las iniquidades y avanzar en mejorar las condiciones de las mujeres, los jóvenes y los pueblos étnicos.

El informe de la MOE-UE señaló que fue la candidata que más recibió comentarios discriminatorios y de odio en la primera vuelta, sin embargo, usted no fue la única mujer, y mujer negra, en esa contienda. ¿Cómo está tramitando esos ataques a su persona?

Claro que me lastiman, lastiman a mi familia, lastiman a mi comunidad, pero también llevamos siglos resistiendo y tenemos el coraje y la fuerza para enfrentarlos, primero sin odio, luego con rectificaciones pedagógicas a quienes nos agreden y, cuando son perseverantes en su odio, pues también hay herramientas legales a las que hemos apelado. En general, toda nuestra sociedad debe desintoxicarse de ese racismo y ese patriarcalismo que nos hace tanto daño.

¿Qué sabe de las investigaciones sobre las amenazas de muerte contra usted y Petro, y del caso del láser en el cierre de su campaña?

Poco. Sé que lo del láser un joven se autoinculpó. Espero que su arrepentimiento sea ya su propia autocorrección. De otras amenazas, las autoridades están haciendo lo que corresponde con sus responsabilidades.

¿Hubo garantías en la primera vuelta? Gente del Pacto ha hablado de posible fraude en esta elección. ¿Qué sabe usted? ¿Sienten las garantías para la segunda vuelta?

Las garantías en una democracia que ha sido tan frágil siempre serán una demanda de los desprotegidos. Aunque hemos mejorado y nosotros mismos ya tenemos testigos y experiencia en el cuidado del voto, no falta quien advierta riesgos que hay que atender, y pedir y exigir que las autoridades se ocupen de evitarlos. No puede volver a pasar que entre un preconteo y el conteo haya diferencias tan abismales, como las que ya observamos en las elecciones al Congreso. Aunque no hablamos de fraude, sí queremos que las instituciones cuiden mejor los mecanismos de participación y elección democrática.