Las nuevas adhesiones a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en este martes

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán en las urnas el próximo 19 de junio. Desde que se impusieron en las elecciones del 29 de mayo, han venido recibiendo apoyos desde distintas orillas. Foto: YURI CORTEZ JUAN BARRETO

En la mañana de este martes se llevaron a cabo dos adhesiones importantes a las campañas de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Temprano en la mañana, Antonio Navarro Wolf confirmó que le daría su voto al candidato del Pacto Histórico en esta segunda vuelta.

“Gustavo Petro tiene la inteligencia y la formación para sacar adelante el cambio que Colombia necesita”, expresó Navarro, que a renglón seguido informó que como copresidente de la Alianza Verde mantuvo silencio “por respeto a la libertad de escogencia de candidatos alternativos que dimos a nuestros miembros, quienes ya han expresado su decisión”.

De esta forma, los tres copresidentes de la Alianza Verde se van con Gustavo Petro para la segunda vuelta. Hace unos días, Antanas Mockus, a través de un video, confirmó su apoyo a favor del candidato del Pacto Histórico. Por otro lado, Carlos Ramón González ha sido uno de los que desde que se decretó la libertad de la Alianza Verde ha estado al lado de Petro.

También se puede decir que los líderes de la Alianza Verde que hicieron parte del M-19, Navarro y González ahora estarán con Gustavo Petro, que también militó en esta guerrilla. El apoyo de Navarro es muy importante debido a que este fue secretario de Gobierno de Gustavo Petro entre enero y marzo de 2012 y siempre se ha dicho que su salida fue por diferencias con el ahora candidato presidencial. Su llegada a la campaña del Pacto Histórico le quita fuerza a dichos rumores.

Por otro lado, el exgobernador de Boyacá y ex precandidato presidencial, Carlos Amaya, confirmó desde Vichada que se irá con Rodolfo Hernández. Amaya ya había dicho en primera vuelta que apoyaría al “ingeniero” en caso de que este pasara asegunda vuelta. Además, fue uno de los que lideró las negociaciones para que se confirmara la adhesión de Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y su persona. Aunque esta alianza falló, Amaya aún así confirmó este martes su apoyo a Hernández.

Por otro lado, Compromiso Ciudadano, movimiento histórico de Sergio Fajardo, anunció a través de un breve comunicado que dejará en libertad a sus miembros para que voten por el candidato que prefieran. No obstante, la decisión no tiene mucho sentido debido a que un movimiento político no tiene disciplina partidista que obligue a que sus miembros apoyen a un mismo candidato.