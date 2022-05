Las reacciones encontradas de los candidatos tras la extradición de Otoniel

Los candidatos presidenciales tuvieron posturas encontradas frente a la extradición de Otoniel. Foto: Presidencia

La extradición de Dairo Antonio Úsuga, más conocido en el mundo del crimen como Otoniel, tomó al país por sorpresa. Un recurso había dejado en suspenso su envío a Estados Unidos, pero el Consejo de Estado destrabó el requerimiento por parte de la justicia norteamericana.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Ya con Otoniel camino a una cárcel estadounidense, su extradición tuvo respuestas encontradas entre los candidatos presidenciales. Los dos punteros, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, no se pronunciaron hasta el momento en que se redactó esta nota. Por otro lado, por el sector de la derecha, el candidato Enrique Gómez celebró la determinación de enviarlo a Estados Unidos.

“La extradición de Otoniel era algo necesario para cumplir con los objetivos de política criminal. Los llorones que querían guardarlo aquí en el país no se sabía bien qué buscaban: si silencio o favorecer a esas mafias que representa. Ojalá la justicia norteamericana sea implacable con Otoniel y no nos lo devuelva, que se quede por allá muchas décadas”, fue el mensaje del líder del Movimiento de Salvación Nacional.

También se pronunció John Milton Rodríguez, que llegó a comparar el caso de Otoniel con el de Jesús Santrich. “Celebro que se haga justicia en el caso de este criminal, que responda por todos sus delitos. Y que responda ante las víctimas que sentenció a la muerte, a la injusticia y al destierro”, expresó Rodríguez, que añadió que debe actuarse de la misma manera en otros casos parecidos.

Puede ver: Extradición de “Otoniel”: estas fueron sus relevaciones ante la justicia

En el caso del centro, dos de sus tres representantes, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, se pronunciaron en contra de la movida presidencial. Fajardo reconoció la importancia de que se hubiese capturado hace unos meses al líder del Clan del Golfo, pero cuestionó que este hubiese sido sacado del país sin haber terminado su colaboración con la justicia.

“Tenemos que tener la verdad en nuestro país. Estamos llenos de víctimas que no han sido reparadas, que no saben la verdad y que no han visto la justicia. Que se vaya nos deja con muchos vacíos porque empezó a hablar y dijo algunas cosas. Colombia debe saber la verdad”, fue el comentario del aspirante por la Coalición Centro Esperanza.

En una línea parecida se manifestó Rodolfo Hernández a través de redes sociales: “Extraditar a Otoniel, o a cualquier otro, antes de que testifique y rinda cuentas es renunciar a la soberanía del país y burlarse de la justicia colombiana. Este gobierno debería ser juzgado”.

Además: Extraditaron a Estados Unidos a “Otoniel”, del Clan del Golfo, por narcotráfico

Tampoco ha habido un pronunciamiento de Luis Pérez. Precisamente este fue salpicado por Otoniel en lo poco que alcanzó a declarar en Colombia. De acuerdo con el líder del Clan del Golfo, el exgobernador de Antioquia tuvo reuniones con él y otros miembros de las AGC.

Un ambiente similar en el Congreso

Al igual que con los candidatos, los congresistas tuvieron respuestas encontrada ante la salida de Otoniel del país. Por ejemplo, Jennifer Arias llegó a calificar la extradición como un cumplimiento de las promesas de campaña de Iván Duque, pues se habría cumplido con las máximas: “nadie está por encima de la ley y el que la hace la paga”.

En ese mismo sentido fueron gran parte de los miembros de la bancada oficialista, que celebraron la extradición como una acción que demuestra el compromiso del gobierno con la justicia. “Extradición de alias Otoniel a Estados Unidos representa una victoria para las víctimas, el Estado y la patria”, fue el comentario de Paola Holguín.

La oposición cuestionó la extradición de Otoniel a Estados Unidos y llamaron la atención ante su envío exprés. Por el lado del senador Luis Fernando Velasco, este cuestionó que su envío sea justo después de que a una cadena de televisión le hubieran aprobado una entrevista con el líder del clan del golfo.

En una línea se pronunció María José Pizarro, que cuestionó el comentario de Iván Duque de que la extradición de Otoniel significaba un cumplimiento de sus propuestas de campaña. “Usted no ha cumplido mucho de lo prometido. Su compromiso era capturarlo, garantizar la verdad para las víctimas y luego extraditarlo. Usted no le cumple al país, le cumple, como siempre, a sus aliados y a su partido, interesados en que la verdad jamás se conozca”.

Los exmiembros de las Farc que dejaron las armas también se pronunciaron en contra de la medida presidencial. En el caso de Rodrigo Londoño (Timochenko), este comparó el envío de Otoniel con la extradición exprés de líderes paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe. “Duque repite la historia de Uribe: Extradita a Otoniel para sellar la impunidad ante la responsabilidad del Estado, empresarios y mafiosos con el paramilitarismo. Pierde el país y pierden las víctimas el derecho a acceder a la verdad, a la justicia y a la no repetición”, expresó el líder de Comunes.

El comentario no fue bien recibido por algunos dentro del uribismo. Juan David Vélez, representante del Centro Democrático, se lanzó contra Timochenko y los acusó de cinismo. “Este es el nivel de cinismo de quien debió haber sido enviado en extradición por su sin número de delitos cometidos. Sus crímenes no son muy diferentes, así usted goce de impunidad, no diga la verdad y se burle de las víctimas al no repararlas”.