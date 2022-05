Los tarjetones con los que Colombia ha votado a la presidencia en 28 años

Si se miran los tarjetones de las últimas siete elecciones, la primera conclusión a la que se llega es que el formato no ha cambiado. Es el mismo sistema de marcar con una X el candidato de su preferencia. Obviamente el estilo de las fotos y la calidad de la impresión cambian, pero el resto es muy similar a como el país votaba en 1994. No obstante, más allá de esta peculiaridad, este material gráfico sí permite evidenciar el cambio que el país ha evidenciado en su sistema político. Los partidos tradicionales ya no figuran o lo hacen sin mucha fuerza, mientras que los movimientos ciudadanos se multiplican y ganan fuerza las candidaturas caudillistas. Esta es la recopilación de los tarjetones de los últimos 28 años.

Puede ver: Del bipartidismo al dominio uribista: así se ha votado en los últimos 28 años