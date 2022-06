Más de 1.100 académicos adhieren a Gustavo Petro y Francia Márquez

Gustavo Petro y Francia Márquez son la fórmula presidencial por el Pacto Histórico. Foto: Carlos Ortega

Además de los apoyos políticos, los académicos toman relevancia a la hora de tomar posición con relación a la elección presidencial, pues ellos son autoridad en temas importantes que atraviesan los planes de gobierno de los candidatos. Entendiendo su rol, más de 1.160 académicos le dieron su apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, del Pacto Histórico.

“Como académicos y académicas comprometidas con el futuro de nuestro país consideramos importante pronunciarnos en la actual coyuntura política para hacer un llamado a la sociedad nacional para que el 19 de junio vote por Gustavo Petro y Francia Márquez”, se lee en el encabezado de la carta. Para los firmantes, los candidatos del Pacto Histórico presentan una hoja de ruta sólida y viable para la educación, la ciencia y la paz.

A juicio de los firmantes, “la propuesta de Petro y Francia (es) la apuesta de un país que exige más democracia, más educación y respeto por los derechos humanos para lograr una sociedad del conocimiento, con economías productivas que hagan frente a la crisis del hambre y que encausen a Colombia en la construcción de un futuro de paz”, se destaca en el comunicado.

La postura, explican, se tomó a través de la mirada deliberante que practican como académicos e invitaron a que todo el país asuma dicha actitud. “Los procesos democráticos no se agotan en las instancias de representación. Colombia es un país que quiere más democracia”. Explicaron que la construcción de democracia se logra desde el diálogo y la construcción de conocimiento libre.

“Señalamos la importancia de avanzar en lograr una cultura de deliberación pública en la que no se estigmatice a nadie por expresar pensamientos diferentes y heterodoxos, siempre y cuando estos no llamen a la violencia. Es fundamental garantizar y defender las virtudes del pensamiento crítico y así mismo evitar considerarlo peligroso. El diálogo debe ser abierto y plural para garantizar la democracia”, manifiestan los firmantes, pidiendo no ser estigmatizados.

Para los académicos, la propuesta de Rodolfo Hernández no desarrolla el Estado Social de Derecho, habla de la educación como un negocio. “Expresamos nuestra preocupación por la amenaza a la institucionalidad y a la democracia que representa una candidatura como la de Hernández. En este momento es urgente avanzar en el fortalecimiento institucional que permita la construcción de un Estado garante de los derechos ciudadanos”.

Esta adhesión no es solo de académicos con resonancia nacional, sino también con trabajo territorial, de escuelas rurales, de institutos de investigación y de figuras de la academia a nivel internacional defensoras de la paz.

Algunos de los académicos que respaldan la campaña de Petro y Márquez son Rodrigo Uprimny, Olga Behar, Mara Viveros, José Otty Patiño, María Emma Wills, Rita Segato, Francisco Gutiérrez Sanín, Alhena Caicedo, Gonzalo Sánchez, Gustavo Lins Ribeiro, Maritsella Svampa, Eduardo Restrepo, Geoffrey Pleyers, entre otros.