‘Me expresé mal’: Ingrid Betancourt tras decir que las “mujeres se hacen violar”

Enrique Gómez Martínez, otro de los candidatos, excusó a Betancourt explicando que se trataba de un galicismo, es decir, una expresión o palabra procedentes de la lengua francesa. Foto: Óscar Pérez

En medio de un debate presidencial en la Universidad Sergio Arboleda levantó ampolla una declaración de la candidata Ingrid Betancourt, del partido Verde Oxígeno, quien aseguró que “las mujeres se hacen violar”.

La aspirante respondió a una pregunta formulada por estudiantes de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, quienes reclamaron por acciones positivas para el cuidado, protección y garantía de la integridad y de la seguridad de las mujeres y niñas. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en Colombia, el 86 % de los exámenes médicos legales son por presunto delito sexual hacia mujeres.

Ante ello, Betancourt agradeció la pregunta, destacando que los temas de mujeres “nos preocupan a todos”. Acto seguido contestó: “Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en los barrios más populares, que las mujeres que se hacen violar, se hacen violar por gente muy cercana a la familia o se hacen seguir por delincuentes que siguen su ruta, saben por dónde van a pasar y son depredadores que las están persiguiendo y ella están totalmente desprotegidas”.

Tras su declaración, el también candidato Camilo Romero llamó la atención por lo dicho por Betancourt, señalando que “las mujeres no se hacen perseguir, ni se hacen violar”.

El llamado de Romero recibió una rápida réplica por parte de otro de los aspirantes: Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, que excusó a Ingrid Betancourt explicando que se trataba de un galicismo, es decir, una expresión o palabra procedentes de la lengua francesa: “Ella usó un galicismo, es un error de lenguaje. No maltrate a una mujer que habla en francés durante 20 años”, declaró.

Ante ello, Betancourt respondió y ofreció excusas, admitiendo que se expresó de una manera incorrecta y detallando que su propuesta implica actuar en colegios y centros de protección para la mujer, donde ellas tengan apoyo psicológico para la toma de decisiones “sobre su sexualidad, apoyo si queda embarazada, si quiere dar en adopción, si quiere tener el niño y tiene dificultades económicas (…) apoyo total para la mujer”.

“Primero, excusarme porque efectivamente sentí que había una incomodidad en la sala y no entendí qué era lo que estaba pasando. Cuando estaba expresando esto obviamente lo que quería decir era que las mujeres, cuando están en este espacio, son víctimas de estas agresiones. Esto no quiere decir que ellas busquen ser víctimas. Para nada. Lo que pasa es que en un espacio como el que estamos describiendo, en el cual la mujer es excluida, es víctima, está desprotegida y no tiene la posibilidad de buscar protección ni en su familia ni en el transporte protección (…) Me excuso si me exprese de una manera incorrecta”, agregó.

Mire a continuación la intervención de Betancourt y las reacciones que generaron sus declaraciones (a partir del minuto 49:14 y hasta el minuto 58:27).