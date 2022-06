Misión de Observación Electoral (MOE) niega ser parte del equipo empalme de Petro

La MOE descartó que su directora, Alejandra Barrios, sea parte del equipo de empalme de Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado

Gran controversia hubo este martes al conocerse la lista del equipo de Gustavo Petro que hará parte del empalme con la administración de Iván Duque. Entre los varios nombres que generaron molestia, llamó la atención el de Alejandra Barrios, directora de la Misión Observación Electoral (MOE), principal veeduría del tema electoral en el país.

La aparición de Barrios en el listado no cayó bien en varios sectores y volvió a generar comentarios sobre supuesto favorecimiento en las elecciones al Pacto Histórico y hasta de fraudes, aunque la MOE no tiene que ver con la realización del certamen electoral y mucho menos es una entidad del Estado. Aún así, las críticas no pararon y la veeduría tuvo que salir a aclarar de qué se trata la participación de Barrios en el equipo de empalme.

“La MOE, en cabeza de su directora, Alejandra Barrios Cabrera, informa y aclara a toda la opinión pública que no hace parte del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro Urrego”, reza un breve comunicado de la organización, en el que se reconoce que sí hay una invitación a la MOE para hacer un acompañamiento al equipo de empalme.

“Es necesario aclarar que sí se realizó, y se aceptó, la invitación a la organización para que realizara un acompañamiento exclusivamente técnico al equipo del empalme del Ministerio del Interior, en específico para los temas relativos a la democracia, participación ciudadana y elecciones”, también se lee en el comunicado.

La MOE explicó que desde el 2006, fecha en que fue fundada, ha venido adelanto diálogos técnicos con los gobiernos entrantes, sobre todo en temas de reformas “a asuntos políticos, electorales y de lucha contra la corrupción”, pero esto de ninguna manera implica que comprometa la independencia de la veeduría.

“Como bien es sabido por la ciudadanía, es de la naturaleza propia de la organización incidir de manera positiva y proactiva en la gestión electoral y de participación ciudadana con las distintas entidades que tienen competencias sobre estos asuntos”, concluyó la organización de veeduría electoral.