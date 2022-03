MOE pide revisar 28.466 mesas en las que el Pacto Histórico no tuvo votos

El Pacto Histórico registró 2.331.263 votos, pero hubo 28.466 mesas en ceros, algo que para la MOE es un "comportamiento claramente atípico". Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

No cesa la inquietud sobre las fallas en el preconteo de votos de las elecciones legislativas, que desde el lunes vienen denunciado diferentes partidos políticos. Las dudas sobre el proceso derivarían en cambios sustanciales en la conformación del Congreso para el periodo 2022-2026, pues incluso a algunos partidos que no alcanzaron el umbral les daría para obtener una o más curules en el Legislativo. Ante ese escenario, la Misión de Observación Electoral llamó la atención sobre “múltiples errores” sobre todo relacionados con el diligenciamiento de los formularios E-14.

La organización, que desde el pasado domingo de las elecciones empezó a analizar y acompañar el conteo de votos y escrutinios, presentó este jueves los primeros hallazgos en el proceso. Hasta el momento, casi todos están relacionados con “múltiples errores en el llenado de los formularios E-14 por parte de los jurados que los diligenciaron y que fueron difundidos a través del sistema de preconteo”, según detalló la directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera.

Según dijo, se han constatado todo tipo de errores como diligenciamiento inadecuado de los formularios, sumas incorrectas de los votos, captura inadecuada de los sufragios en el sistema de preconteo, manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, algunos de los que incluso de forma torpe lo reconocieron de forma pública en sus redes sociales.

Aunque desde la MOE señalan que varios de esos errores se han ido corrigiendo, y de hecho se tienen que resolver de forma definitiva en el proceso de escrutinio (etapa de consolidación de resultados oficiales y definitivos), identificaron posibles causas de los errores, cuando estos se tratan de errores humanos y no de algo intencional por parte de los jurados. La principal falla que identificaron fue el mantener tres formularios E-14, que los jurados deben llenar a mano, por lo que, dice la MOE, “a pesar de que deben ser copias iguales, no son idénticas”.

Otras irregularidades que resaltaron fueron los jurados, en temas como la falta de acceso a la información sobre la selección y designación y las deficiencias en su capacitación. Pero también detallaron desaciertos como el diseño del formulario E-14, en especial en las páginas 10 y 11, que confunden sobre los votos emitidos por la coalición Pacto Histórico.

Esa irregularidad, que ya había sido denunciada ante la Registraduría, es una de las que también vienen denunciando desde el Pacto Histórico, que al parecer es el principal afectado por el mal conteo de los votos. Roy Barreras, jefe de debate de la colectividad, dijo que en los formularios que los jurados debían llenar a los partidos grandes les correspondía una hoja, pero el Pacto no tuvo una hoja, sino que antepusieron el logo antes de uno de los partidos tradicionales. “Ese diseño inducía a un error catastrófico, porque al escanear el formulario la hoja del PH no salía y por eso en 29.000 mesas no nos salieron votos”, resaltó el senador reelecto.

Y es que, de acuerdo con el resultado de la verificación realizada por la MOE, a pesar de que el Pacto Histórico registró 2.331.263 votos, en 28.466 mesas estuvo en ceros. Para comparar la magnitud de la cifra hay que revisar estas variables en las votaciones de otros partidos: el Partido Conservador tuvo 2.217.296 apoyos y en 3.768 mesas quedó en ceros; el Liberal tuvo 2.077.866 votos, pero 3.458 mesas en ceros, o la Coalición Centro Esperanza que por poco llega a los 2 millones de votos, pero en 5.625 mesas no tuvo sufragios.