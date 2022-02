Ni jugando de local: Alejandro Char no asistió a debate en Barranquilla

Los organizadores del evento aclararon que el exmandatario fue uno de los invitados, pero se abstuvo de participar. Este jueves Char se encuentra de visita en Valledupar. Foto: Archivo particular-Cortesía-Twitter:@agaviriau

Aun en plena contienda presidencial y a escasos tres meses de la primera vuelta para escoger al próximo inquilino de la Casa de Nariño, no dejan de llamar la atención las ausencias del exalcalde Alejandro Char no solo en espacios en medios de comunicación, sino en debates. Este jueves no fue la excepción.

Char, así como sus otros compañeros del denominado Equipo por Colombia, no asistieron al debate de candidatos a la Presidencia organizado por la Universidad del Norte, justamente, en Barranquilla: el terruño de Char y su principal botín electoral.

A la cita únicamente concurrieron Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno), Alejandro Gaviria (Coalición Centro Esperanza), Francia Márquez y Gustavo Petro (ambos del Pacto Histórico). De hecho, previamente desde la Centro Esperanza pidieron la renuncia de Char y criticaron el silencio de sus compañeros. “Lo más indignante es que sus compañeros de la coalición: (David) Barguil, Enrique Peñalosa y ‘Fico’ Gutiérrez, creen que no es con ellos, fingen demencia, siguen adelante pavoneándose por todo el Caribe, tierra empobrecida por la corrupción, e imaginamos que lo que están esperando es otro partidito de fútbol para tomarse una foto”.

Ante los interrogantes por la ausencia de Char en su propia casa, los organizadores del evento –el grupo estudiantil Cosmopolítica de la institución universitaria– tuvieron que salir a aclarar que el exmandatario fue uno de los invitados, pero se abstuvo de participar: “Sí, lo invitamos. Invitamos a todos los precandidatos que cumplieran con los criterios que establecimos conjuntamente. El no venir fue su decisión”.

Hola, Cristy. Sí, lo invitamos. Invitamos a todos los precandidatos que cumplieran con los criterios que establecimos conjuntamente. El no venir fue su decisión.#UninorteDebate — Cosmopolítica (@CosmopoliticaUN) February 10, 2022

Este jueves Char se encuentra de visita en Valledupar, señalando que busca “escuchar sus necesidades, expectativas y compartir las propuestas de transformación del país”. No obstante, aprovechó su cuenta en Twitter para tirarle pullas a Petro.

“Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político: alcalde, senador y hasta diplomático de Samper. Pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Solo toma y nunca da”, alegó.

Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político: alcalde, senador y hasta diplomático de Samper. Pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Solo toma y nunca da. — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 10, 2022

Petro respondió y aseguró que sí ha ido al Caribe, “a liberar a un pueblo de mafias políticas que lo han robado y lo han asesinado”.

He ido al Caribe a liberar un pueblo, mi pueblo, de mafias políticas que lo han robado y lo han asesinado. Decenas están en la cárcel y aún, faltan más. https://t.co/3MJDjiczcw — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2022

En todo caso, la ausencia de Char no pasó por alto para los participantes del debate. Francia Márquez fue una de las más vehementes al referirse al asunto, asegurando que “aquí debería estar Alejandro Char dándole la cara a los jóvenes de este país, dándole la cara a su comunidad y respondiendo por qué Electricaribe se ha robado más de $5 billones”.

Incluso, la precandidata aprovechó su participación para mandar un mensaje al auditorio universitario: “Este es un mensaje para ustedes, los jóvenes, no aprendan esas mañas de los politiqueros corruptos de su región y de nuestra región, del país. Ese no es el camino para hacer una política digna”.

A diferencia de sus competidores, que han atendido a la prensa y participan activamente de espacios mediáticos y debates presidenciales, Char se ha caracterizado por mantener un bajo perfil, guardar silencio y no aceptar invitaciones de la prensa a debatir o presentar sus propuestas.

La ausencia de Char en el debate coincide con la polvareda que levantaron las declaraciones de la excongresista Aida Merlano sobre una posible vinculación de la familia Char en el esquema de compra de votos que la llevó a ella al Congreso. Aida Merlano le aseguró a la Corte Suprema en una extensa declaración que los Char financiaron su campaña y toda la estratagema de corrupción electoral que la llevó, en 2018, a conseguir una curul en el Senado.

Si bien la Sala de Instrucción de la Corte ya tiene en su poder fotos y chats que muestran la intimidad que existía entre la exrepresentante y el precandidato presidencial Alex Char, una fuente que tiene cómo saberlo dijo que eso fue todo lo que entregó Merlano. La excongresista aseguró en su versión que tenía egresos, pagarés y cheques. Sin embargo, además de las fotos y conversaciones románticas, lo único que se conoce hoy es un video de cámaras de seguridad. Según ella, probaría que Alejandro Char le entregó $500 millones para su campaña a la Cámara en 2014. La grabación que se conoce hasta el momento no muestra a Char y, según la fuente, es la única que existe.