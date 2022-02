“No estoy respaldando a nadie, solo pido un voto por mí”: Caterine Ibargüen

El énfasis de Caterine Ibargüen serán los temas y las reformas relacionadas con el deporte. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

Caterine Ibargüen dio un salto de la práctica deportiva de alto rendimiento a uno de los retos más grandes de la política electoral: llegar al Congreso. No hubo un calentamiento previo en otra corporación, la medallista olímpica se puso de inmediato el reto de ser senadora. Su llegada al campo político no cayó bien del todo, pues lo hizo de la mano del Partido de la U, una colectividad cuestionada por sus prácticas tradicionales y por los cuestionamientos a varios de los que les dieron aval y hoy están investigados o condenados.

Desde el día uno de su candidatura tuvo que enfrentar los reparos a su colectividad. Sin embargo, asegura que está “convencida y orgullosa” del partido que representa. Ibargüen destaca los cambios que ha venido haciendo la colectividad liderada por Dilian Francisca Toro y hasta resalta la modificación de los estatutos. Sin embargo, cuando se le habla por posibles candidatos cuestionados, esta se desliga de la colectividad y señala que solo pide votos para ella y que ella no fue la encargada de construir las listas. Por otro lado, hace énfasis en que llegará al Congreso para trabajar por el deporte.

Ya lleva varios meses desde que lanzó su campaña, ¿ha cambiado en este tiempo su mirada frente a la política o el partido?

No ha cambiado mi visión, que es hacer una política diferente: caminar y escuchar a los colombianos. La ilusión es trabajar por ellos. Creo que el Congreso es un espacio en el que se da esa oportunidad. Puedo hablar de vivencias del país como Caterine Ibargüen. Necesitamos congresistas honestos. Soy una persona honesta. Soy una persona que ha vivido todas las problemáticas del país y es muy importante porque mi propuesta ha sido la misma desde que aspiré al Senado. Y mi campaña ha sido escuchar y caminar por las calles para decirles a las personas por qué este gran salto hacia la política.

Hay dos mujeres afros cabeza de lista y hay otra que es precandidata presidencial.¿Siente que se está ampliando el espectro político? ¿Está cambiando algo en la política?

Es importante ser el precedente de cambios. Es importante que el país sepa que tres mujeres afros están en estas aspiraciones. Es una muestra a las mujeres y a la población afro de que sí se puede, sí se puede trabajar y que Colombia está dispuesta a darnos este espacio. Es decirles que tenemos el poder y el conocimiento, y que todo colombiano, no solo las mujeres, tenemos la posibilidad de tener un puesto político.

Frente a ellas, ¿no le puede costar que vaya por un partido tradicional?

Digo que todas decidimos por cuál partido ir. Estoy muy convencida y orgullosa del partido que represento, que es el de la U. Y si se hace difícil, Caterine es de retos y de siempre salir victoriosa de las cosas.

¿Qué ha encontrado en el partido en estos meses de campaña? ¿Qué puede decirles a los votantes para que confíen en la U?

Lo mismo que propuse y le estoy diciendo a Colombia lo que está diciendo el Partido de la U. Es un partido que está haciendo cambios, presentó nuevos estatutos y por primera vez le dio su cabeza de lista a una mujer, a una mujer afro, a una mujer lejos de la política, a una mujer deportista. Están convencidos de Caterine como esa imagen transparente que le ha brindado tantos espacios a Colombia y le ha devuelto la confianza. Entonces la U es un partido que ha tomado la decisión de cambiar.

¿Apostarle a la U no puede frenar una candidatura marcada por su reconocimiento deportivo?

No, como decía antes, el Partido de la U está llevando a cabo cambios. Es un partido que está brindando oportunidades. Me siento privilegiada por tener este espacio. Mi vida como deportista ya pasó y me dio unos valores y principios. Ya está plasmado en la historia de Colombia. Creo que lo que haga no puede borrar esos grandes resultados deportivos.

Usted no tiene cuestionamientos, pero en la lista de la U hay miembros de clanes políticos y familiares de condenados. ¿No le molesta que una posible alta votación suya pueda ayudar a que estos entren al Congreso?

Las responsabilidades son individuales. El partido me dio la posibilidad de estar aquí para defender mis causas. Respondo por Caterine Ibargüen, no puedo responder por otros. No fui la que hice la lista. Estoy invitando a los colombianos para que voten por mi causa y me den ese voto de confianza. No estoy respaldando a nadie, solo pido un voto por Caterine Ibargüen. Hay casos en los que artistas y reconocidos del deporte se lanzan a la política y terminan quemados.

¿Cuál es la estrategia suya para que no le ocurra? Primero es saber por qué se habla de ellos de esa manera. Todos los deportistas que han llegado al Congreso han sido con la inspiración de aportar mejoras hacia el deporte colombiano. También debo hablar, ver sus estrategias y seguir contando lo que es Caterine: buscar objetivos, trabajar por Colombia y, como he mencionado, Caterine es parte del pueblo y trabajó por él. Quiero marcar una excelencia, porque creo que los deportistas tenemos que ir a esos espacios porque necesitamos que alguien tenga una voz para que trabaje.

¿Qué garantiza que su llegada al Congreso no sea como la de otros reconocidos que pasaron sin pena ni gloria por el Legislativo?

Que se fijen en mi historia. Soy una persona que todo lo ha luchado y conseguido con sacrificios. Soy una persona transparente. Soy una mujer inteligente que se ha preparado a través de las dificultades de ser deportista de alto rendimiento. Caterine Ibargüen es profesional en salud y tiene una maestría. Tengo un sinnúmero de cualidades que puede que los colombianos no conozcan, pero me he preparado para poder aspirar a este puesto. Ante todo soy una colombiana que ha sufrido muchas de las problemáticas de Colombia y sé por qué estoy aquí: luchar por la equidad del pueblo colombiano.

Más allá de las glorias deportivas,¿qué le diría a una persona para que se sienta representada por Caterine Ibargüen?

Como he dicho, que vean mi historia de vida. Que sepan que soy una mujer luchadora y que todo lo que tengo lo he hecho con mucho sacrificio. Tengo unos valores bien marcados que me dejó el deporte y de donde vengo. Los invito a que tengan esa confianza en mí y que se sientan bien representados. De verdad lo que necesitamos personas honestas y de eso Caterine sabe.

En este tiempo ha tenido oportunidad de conocer compañeros de partido, ¿alguno que quisiera destacar además de usted?

No, te puedo hablar de la señora María, que es una señora que vende café. A eso es lo que he hecho en este tiempo. Puedo hablar de un sinnúmero de personas que me he encontrado en la calle donde he hecho mi campaña. Me he dedicado a escuchar y al ciudadano y no he tenido la posibilidad de sentarme con el grupo de aspirantes al Congreso. Pero sí he escuchado al pueblo colombiano y de ese sí puedo hablar.

¿Y qué le ha dicho ese pueblo colombiano?

Lo que más escucho es que los represente bien, que por favor luche por el deporte y que ellos necesitan personas como yo por los beneficios del pueblo colombiano. Muchos confían en Caterine Ibargüen.

¿Cómo ha visto el papel de la U en su candidatura?

El partido ha trabajado fuertemente por seguir representando al pueblo colombiano. El partido es de la Unidad por la Gente y eso es lo que el partido tiene como objetivo ahora. Están trabajando para que la gente sienta confianza de que están siendo representados por la U.

¿Algún proyecto que vaya a trabajar desde el primer día como congresista?

Tengo grandes proyectos. Me encantaría trabajar por el deporte, las mujeres y la juventud. Trabajamos fuertemente por el adulto mayor. Haremos reformas claves para la Ley del Deporte. Me voy a involucrar más en lo que es educación y la actividad física. Necesitamos más tiempo de deporte y recreación en los ambientes escolares.

¿Cómo entraría a trabajar en temas de paridad y reivindicación de la población afro?

La población afro necesita una voz fuertes. Sería ayudar a impulsar todas las leyes que vengan en beneficio a esta población. Lo digo porque soy una mujer afro y ve la problemática de oportunidades para nuestra raza. A pesar de que somos muy preparados, estamos esperando que las oportunidades lleguen a toda Colombia.

¿Cómo entró Caterine Ibargüen a un ambiente político tan polarizado?

Entré con impulso. Mi objetivo es brindar oportunidades y que Colombia tenga más garantías para la juventud, la educación y es poder decirle al país que lo que necesitamos es unión. No tenemos que estar separados. Tenemos que unirnos como equipo. Por ejemplo, si un equipo de voleibol está disperso, no puede llegar a cumplir. El objetivo es tener un país unido. Yo creo que como referente, que le he brindado tantos resultados a Colombia, hago la invitación a todos, sin importar el partido, para que unamos por un mejor país.

La U le dio el aval a Enrique Peñalosa, una persona que ha sido cuestionada por algunas de sus propuestas a la comunidad afro del Pacífico, como lo fue las canchas sintéticas para que el “equipo de Colombia pareciera el de un país africano”. ¿No le molesta ese tipo de posiciones? ¿Saldrá a hacerle campaña como aval de la U?

El partido fue el que decidió darle el aval y eso lo respeto. Caterine Ibargüen está en la postura de escuchar las posturas de todos los candidatos a la Presidencia y más adelante decidiré a quién apoyar. Esta postura de Peñalosa de crear canchas sintéticas a lo mejor no fue pensada en que hay otros campos que necesita el deportista. No todas las soluciones son crear canchas sintéticas. Esa fue su postura, pero se le puede explicar. No puedo decir ahora que lo voy a apoyar, estoy escuchando a todos y más adelante podré decir cuál cumple con mis expectativas.

El clima actual es una muestra de que la siguiente presidencia estará marcada por la polarización, ¿cómo entraría a actuar Caterine Ibargüen de llegar a ser congresista?

Soy parte de los que creen que debe haber unión. Colombia lo que necesita es una persona que una y no que separe. Se necesita un presidente que nos brinde oportunidades para un mejor país. Soy de los que creen que podemos hacer paz. Que empecemos a unirnos. Ni izquierda ni derecha, necesitamos un presidente que sea de centro y se involucre más por las necesidades del pueblo.

¿Hay algún candidato que usted le haría oposición en el Congreso?

Ninguno.