“Nosotros no nos hemos acercado a la derecha del expresidente Uribe”: Esparza

El coronel José Luis Esparza fue uno de los hombres que ideó la Operación Jaque. Hoy es fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt. Foto: Óscar Pérez

Aunque hoy es un exmilitar, el coronel José Luis Esparza habla con orgullo y respeto del Ejército. Estando en Bélgica, mientras hacía el curso para ascender a general, el Gobierno solicitó su salida de la institución castrense. Era uno de los últimos miembros de la histórica Operación Jaque que continuaba en servicio cuando eso ocurrió, a finales del año pasado. En ese momento, varias personas pidieron explicaciones al Gobierno, incluso la candidata presidencial Ingrid Betancourt, pero no hubo mayor respuesta.

Hoy, meses después, el coronel Esparza es una figura no solo pública, sino política. Votará por primera vez el próximo 29 de mayo mientras cumple con su nuevo rol: ser la fórmula vicepresidencial de Betancourt. En entrevista con El Espectador, Esparza habla sobre los anónimos que lo vinculan supuestamente al Eln -cosa que, por supuesto, él desmiente-, el interés en la lucha anticorrupción que comparte con Betancourt, y habla de las declaraciones del general Zapateiro sobre las elecciones.

Lleva ya varias semanas como fórmula oficial de la candidata Ingrid Betancourt. ¿Qué diferencias encuentra entre la labor militar que realizó tantos años y la política?

Dentro de la Fuerza Pública hay una política, y Carl Von Clausewitz plantea que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, que dentro de la fuerza militar hay un entendimiento de la política, aunque estamos sujetos a lo que determina la Constitución de la no deliberancia. En mi especialidad de inteligencia militar entendemos mucho de los problemas del país para comprender el conflicto.

Desde la posición de soldado, miraba la política con recelo, pues las encuestas no favorecían al Congreso, pero al entrar a la política, el tema de la corrupción me enlaza mucho con Ingrid Betancourt porque considero que este es el principal problema del país, el eje transversal de todos los problemas. Entrar a la política es una oportunidad de poder centrarme en la lucha anticorrupción que, en mi carrera como militar, combatía desde la guerra. El Partido Verde Oxígeno es de centro-izquierda, y yo estoy un poco más hacia la derecha, pues vengo de una institución bastante conservadora, pero estar acá es una oportunidad para seguir haciendo algo por el país. Se puede en un partido que a uno le guste.

Como exmilitar, ¿cuál es su postura frente a las declaraciones del general Zapateiro, se equivocó?

Si bien la Constitución plantea la importancia de la no deliberancia de la fuerza militar, pienso que los extremos políticos interfieren mucho, algo que no le es conveniente a la institución militar. La polarización de las campañas no le hace bien a la Fuerza Pública. Ha habido nueve conflictos internos desde 1854, y hoy uno, luego del Acuerdo reciente. Se nota que las campañas no cuentan con buenas asesorías y propuestas al respecto. Esto se ve con lo dicho por Gustavo Petro, que generaliza a toda una Fuerza Pública. Sus comentarios han generado descontento entre la reserva y, muy seguramente, entre quienes están en actividad. Sobre el largo tuit del comandante del Ejército, será la Procuraduría la que en derecho debe dirimir si él violó los artículos 217 y 219.

¿Qué piensa de la operación cometida en Alto Remanso, Putumayo?

Muestra la necesidad de una investigación judicial capaz de actuar en cada rincón del país con inmediatez, acompañando a la Fuerza Pública en sus actuaciones sin excusas. Los recursos de la justicia deben enfocarse en ello. Es una necesidad imperiosa sobre todo en regiones donde las personas son sujetas de la presión de los grupos que ejercen el control por la violencia.

Hay dudas sobre si hubo intenciones de cometer ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército…

La JEP ha determinado que se cometieron crímenes años atrás. Para mí no hay una política sistemática, pero sí errores en todos los niveles en el tema de ejecuciones extrajudiciales, algo que tuvo un efecto desfavorable en la institución y que ha llevado a que en el interior se genere temor a la hora de actuar. Lo viví porque salí de la institución en septiembre: este temor genera inoperancia. Por todo esto, no me atrevería a decir que en este caso los uniformados quieren cometer un crimen de ejecuciones extrajudiciales. También, porque quienes estaban allí eran unidades élites. Este caso no le hace bien a la fuerza pública y aquí lo que debe haber es una investigación exhaustiva, tanto de los entes, como de la misma inspección del Ejército. Creo que la Fuerza Pública debe mejorar sus comunicaciones estratégicas.

¿Cómo califica el rumbo que el ministro Molano y los anteriores le han dado al Ministerio de Defensa?

Somos un país en conflicto. En los países con este contexto, generalmente los ministerios de Defensa están en manos de jefes de las fuerzas militares. En Colombia, dimos una transición valiosa a que su ministro fuera un civil, sin embargo, seguimos siendo una nación en conflicto. Esto muestra que, necesariamente, la figura ministerial debe tener a una persona que haya vivido el conflicto, sea miembro de las fuerzas militares o miembro de la Policía. El país no puede seguir ensayando con personas que no hayan tenido que ver en ese camino, pero obviamente centrados en el respeto por los derechos humanos y el DIH. Considero que un gobierno, necesariamente, debe tener en este cargo una persona que tenga un vínculo con la fuerza pública y con una experiencia de más de 20 años en este sentido. El caso israelita, por ejemplo, muestra que el ministerio de Defensa no puede estar en manos de personas sin conocimiento. Un gobierno próximo tiene que pensar en la figura de un militar para el Ministerio de Defensa.

¿Qué responde a las acusaciones anónimas que lo relacionaron con supuestas alianzas con el Eln, causándole su salida del Ejército?

Esto empieza porque cuando soy adjunto de defensa en Bélgica ante la OTAN, un cargo importante para el país, porque son naciones socias. En ese momento estaba estudiando para ascender a general. De un momento a otro, llegan esos anónimas donde me señalan que mi papá posiblemente es un sindicalista cercano al Eln, de la USO. Eso es imposible porque para estar en la USO hay que trabajar en Ecopetrol y mi papá no labora allá. Cuando se dan esos señalamientos anónimos, yo estoy en el noveno mes para ascender a general, y me dicen que me retire. Es una cosa muy atípica. Mi candidatura a la Vicepresidencia es una forma de reivindicar mi nombre.

¿El Ejército o el Gobierno le han dado respuestas sobre el porqué de esa decisión?

Yo le he preguntado a la fuerza qué fue lo que pasó. Aquí sucedió algo paradójico y es que varias instancias se pronuncian a mi favor, entre ellas Ingrid Betancourt. No quise salir a los medios en ese momento. Le solicité al Gobierno que me dijera qué fue lo que pasó, pero me dan respuestas evasivas, pues esto termina siendo un tema administrativo. Las circunstancias de mi salida no son claras.

¿Cómo ve la situación de seguridad del país actualmente?

Las organizaciones de hoy en día no tienen realmente una causa o ideal. Están centradas en el narcotráfico y la minería ilegal, entonces no es casual que se mantengan en las mismas regiones en las que se desarrollan ambos fenómenos. Son grupos que no tienen control del orden nacional, matan a su libre albedrío y, creo, eso tiene relación con la muerte de líderes sociales. El Eln ya no viste con uniformes, sino que se mezcla con la población civil. Todo esto ha degradado el conflicto. La situación del país no es la misma del pasado. Lo que se requiere, lo hemos propuesto, son niveles mucho más altos de inteligencia y de trabajo de la policía judicial.

¿Qué opina del acercamiento de Ingrid Betancourt al uribismo?

En un Space, un estudiante le dijo a Íngrid que si ella almorzaría con el expresidente Uribe. Ella dijo que ella podía almorzar con cualquier político. Luego, hubo un pronunciamiento de ella diciendo que estaba agradecida porque en su gobierno ocurrió su rescate. Su posición política de centro es clara: ella ha propuesto un gran pacto nacional contra la corrupción. Eso no significó que hubiera un acercamiento, simplemente fue la expresión de que está dispuesta a hablar, reunión que no ha pasado, pero esa misma conversación ella la quiere plantear con otros sectores. Aquí nosotros no nos hemos acercado a la derecha del expresidente Uribe.

Con las palabras de Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, ¿cambió en algo la perspectiva sobre la existencia del racismo en las fuerzas militares?

En Colombia no solo ha habido racismo, sino también clasismo. Colombia ha evolucionado en estos temas, de forma paralela a como lo ha hecho el mundo. El país poco a poco va adoptando estándares en relación con el feminismo, antirracismo y discute la antidiscriminación. Lo que le dije a Murillo en ese debate es que este tema se ha convertido en una forma de generar polémica. Por ejemplo, algunas campañas dicen que los oficiales son una élite, cuando es gente que es de clase media. Yo como soldado no viví ese racismo. La fuerza pública ha crecido poco a poco gracias a los logros de las personas.

¿Cómo va la conversación entre la campaña de ustedes y los miembros de las reservas militares?

Miembros de las reservas y de algunos familiares de los activos, tomaron muy a bien el hecho de que un militar haya sido designado como fórmula vicepresidencial porque esto no hubiera pasado con otros partidos. Ha sido muy bien recibida la importancia que Íngrid Betancourt ha planteado sobre la Fuerza Pública.