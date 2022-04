Nueve representantes de las curules de paz apoyarán a Petro a la Presidencia

El anuncio lo acompañó Roy Barreras, presidente de la Comsión de Paz del Congreso. Foto: Prensa Petro

Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, suma nuevos apoyos políticos este lunes. En la mañana, estuvo reunido en principio con algunos congresistas actuales y electos por la Alianza Verde, así como concejales, diputados y ediles que le dieron su apoyo. Recientemente, celebró una rueda de prensa con nueve de los 16 representantes de las curules de paz, quienes se adhirieron a su campaña.

Estos son Karen Manrique, de la circunscripción de Arauca; William Aljure, de la circunscripción 7 que recoge municipios del Meta; Juan Pablo Salazar, de la circunscripción 1 de territorios del Cauca; John Jairo González, de la circunscripción 3 del Bajo Cauca antioqueño; Leonor Palencia, de la circunscripción 14, del sur de Córdoba; John Freddy Núñez, de la circunscripción 5 de poblaciones de Caquetá; Diógenes Quintero, de la circunscripción 4 de Norte de Santander; James Mosquera, de la circunscripción de Chocó; y Orlando Castillo, de la circunscripción 9 que reúne otros municipios del Cauca.

“Aquí está la mayoría de los representantes de la paz en la Cámara que deciden acompañarnos en nuestros esfuerzos por ganar la presidencia de Colombia. Estamos en la perspectiva de un crecimiento. Esta mañana hacíamos la actividad con la mayor parte de las fuerzas territoriales del Partido Verde, la semana pasada con Fuerza Ciudadana y mañana tendremos una reunión similar”, antecedió Petro en la rueda de prensa.

Para el candidato y senador de la Colombia Humana, estos apoyos suman a la estrategia del Pacto Histórico de configurar una coalición mayoritaria en el Congreso, que será liderada por las bancadas del Pacto en Senado y Cámara, así como la de otros partidos y coaliciones progresistas. Dicho esto, aprovechó para recordar números de los electos de su coalición: 31 representantes, 20 senadores y dos curules indígenas en Senado que están con el Pacto. Además del escaño 21 en la corporación alta que está en disputa.

“El día que nos inscribimos dijimos que no solamente íbamos a hacer candidato y candidata del Pacto Histórico, sino que queríamos la ampliación hacia una gran convergencia por la paz y la vida, y esta convergencia tenía un objetivo: revivir el Acuerdo de Paz, porque casi lo hacen trizas en este gobierno, e impulsar acuerdos y un tratado de paz aun mayor para que en Colombia se puede establecer una verdadera era de paz”, agregó Petro.

En otros temas que respondió en la rueda de prensa, el senador de la Colombia Humana dijo que eventualmente renunciará a su curul en la corporación, pero que aún no lo hará para conservar, hasta lo más que pueda, su condición de aforado. “No es un problema todavía vigente, porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías”, aseguró.