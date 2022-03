Óscar Iván Zuluaga oficializa a Alicia Eugenia Silva como fórmula vicepresidencial

Alicia Eugenia Silva, proveniente del sector público de la educación, será la coequipera de Óscar Iván Zuluaga. Foto: Centro Democrático

Después de los rumores, viene la confirmación. Óscar Iván Zuluaga oficializó a Alicia Eugenia Silva como su fórmula vicepresidencial para las elecciones del 29 de mayo. “Alicia Eugenia es la coequipera perfecta para que logremos estos objetivos (seguridad, empleo, superación de pobreza y hambre), trabajando juntos, uniendo fuerza para que tengamos la Colombia que nos merecemos”, se lee en el comunicado.

Con su presentación, Zuluaga, candidato a la Presidencia por le Centro Democrático, señaló que “para mejorar la vida de los colombianos debemos sumar a los mejores. Hombres y mujeres que piensen distinto, que vengan de lugares diferentes, pero con un objetivo común: construir una Colombia más justa y con oportunidades para todos”.

De Silva, el candidato presidencial destaca su gestión como secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá, directora de Colfuturo y del Fondo de Promoción de la Cultura.

“Alicia Eugenia es una economista candidata a doctora en desarrollo rural. Sabe lo que tenemos y podemos hacer para crear empleo, para dignificar el campo y para apoyar a los productores campesinos para abrasar el costo de la comida (…) Tiene la experiencia para ayudarnos a construir la revolución educativa que necesitamos: bachillerato con titulación técnica del SENA, pasaje educativo gratuito para los universitarios y acceso a internet para los jóvenes de Colombia”.

Me llena de entusiasmo que hagamos equipo con @AliciaEugeniaSN para ofrecerle a Colombia las mejores propuestas. Nos juntamos para demostrar que podemos construir una Colombia donde se respete a todos los colombianos que trabajan, invierten y producen.



Desde esta semana, se rumoreaba que Silva llegaría a la campaña de Zuluaga y más cuando este convocó a rueda de prensa. “Yo no voy al Centro Democrático, quiero ser una voz de la gente independiente, que quiere construir, defender la vida, no voy a pelear con Edward Rodríguez, Fico, Antanas o Sergio Fajardo, que son mis amigos”, dijo Silva.

Ante las críticas de congresistas uribistas como Edward Rodríguez, quienes critican que la fórmula no pertenece en el partido, Silva le respondió: “Si cree que no represento al Centro Democrático, no lo represento. Represento a gente que considera que el Centro Democrático ha hecho una buena labor al construir partido”, apuntó.

En la rueda de prensa, Zuluaga señaló que “esperamos inscribir la otra semana formalmente la fórmula presidente y vicepresidente con el objetivo de ganar la Presidencia. A partir de lo que ocurra el 13 de marzo, muchos sectores van a ver nuestro nombre como una gran opción política, eso significa que siempre estaremos abiertos a recibir a quien quiera llegar”.

Silva reiteró su experiencia junto a Antanas Mockus, “yo no estaba detrás de él, yo estaba al lado”, y precisó, a los escépticos, que “el destino me puso en otro camino”. “Hoy vengo a acompañar a la persona más serena dentro de las candidaturas, con más experiencia en lo local y nacional para administrar recursos públicos”, concluyó.

Ya son dos fórmulas vicepresidenciales en cabeza de mujeres: Silva, quien acompaña a Zuluaga; y Marlene Castillo, que estará junto a Rodolfo Hernández (Liga Anticorrupción). Ambas, desligadas de la política electoral. La otra fórmula definida es la de Enrique Gómez (Salvación Nacional) y Carlos Cuartas.