Paola Ochoa renunció a su postulación como fórmula de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, fue el primero en anunciar su fórmula vicepresidencial. Foto: Liliana Rincón B.

De manera sorpresiva, Paola Ochoa anunció este viernes su renuncia como fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Hace solo cuatro días, la campaña del exalcalde de Bucaramanga confirmó a la periodista como su acompañante en la carera hacia la Casa de Nariño. Ochoa, mediante una carta, adujo motivos personales para su decisión, pues reveló que con el anuncio de su aspiración se hicieron públicas varias situaciones críticas que afronta su matrimonio con Juan Ricardo Ortega.

“A él hice la primera llamada para contarle sobre tan honrosa designación y en ella me ofreció todo su respaldo y apoyo incondicional para esta tarea tan importante para el país. Juan Ricardo es una persona muy versada en temas económicos y de lucha contra la corrupción, dos ámbitos en donde goza de un gran reconocimiento internacional”, manifestó Ochoa, en un escrito en el que reconoció su sorpresa por las revelaciones que se hicieron en algunos medios sobre su matrimonio.

De acuerdo con Ochoa, esas revelaciones afectaron no solo su salud mental y emocional, sino también la de sus cuatro hijos. “Ahora más que nunca necesito tiempo y concentración para atender ese asunto familiar, que me cayó encima en el momento que menos esperaba. Es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña”, añadió la periodista, a quien se le conoce por su actividad en la mesa de trabajo de Mañanas Blu, de Blu Radio, y como columnista del diario El Tiempo.

A Hernández, Ochoa le agradeció la confianza por haberle propuesto ser su fórmula a la Vicepresidencia, “un honor que no esperaba”, y le deseó éxitos en las elecciones cuya primera vuelta será el próximo 29 de mayo. “Para mí no hay nada más importante en el mundo que proteger a mis hijos y ser una buena madre. Agradezco su comprensión en un tema tan sensible e importante”, concluyó.

Así las cosas, con el anuncio se cayó la primera fórmula vicepresidencial que se tenía definida en esta contienda electoral. Las otras candidaturas ni siquiera han dado pistas sobre quiénes pueden ser sus fórmulas, e incluso en el caso de las coaliciones (Centro Esperanza, Equipo por Colombia y Pacto Histórico) se espera que este cargo lo ostente quien quede segundo en las consultas que se realizarán el próximo 13 de marzo, mismo día de las elecciones legislativas.

La periodista ha sido reconocida por polémicas posiciones expuestas en los espacios donde interviene. Por ejemplo, en una ocasión llegó a plantear que las redes debían “apagarse” para controlar las manifestaciones durante el paro nacional pues, según dijo, sirven para que los manifestantes coordinaran las movilizaciones.

Otro momento que se hizo célebre fue cuando Ochoa defendió con vehemencia la alimentación con leche de fórmula en vez de la lactancia materna. Además, dedicó una de sus columnas a cuestionar la estrategia de vacunación contra el COVID-19, pues, a su consideración, lo que debieron haber sido inmunizados en los primeros puestos eran la gente joven y no los de mayor edad.

Aunque en algunos sondeos el exalcalde de Bucaramanga aparece en los primeros lugares de intención de voto, en algunos casos incluso solo por debajo del senador Gustavo Petro, de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer en este momento hay un empate entre su imagen favorable y desfavorable. Según la medición de febrero, ambas categorías se ubican en 16 %. Dicha cifra es un retroceso en comparación a diciembre, cuando la imagen positiva era del 17 % y la negativa del 11 %.