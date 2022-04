¿Participación en política? Alcaldes cuestionados por arengas a Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez fue arengado por varios alcaldes del país en un evento en la ciudad de Cartagena. Foto: Óscar Pérez

Este jueves se llevó a cabo el Congreso Nacional de Municipios, en Cartagena. Estaban planillados para el encuentro varios de los candidatos presidenciales: Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez. Al final solo llegó Gutiérrez y esto sirvió para que varios alcaldes del país le expresaran su apoyo y hasta arengas a favor del candidato de la derecha.

En videos se observa como los alcaldes recibieron bastante emocionados al del Equipo por Colombia. Varios se agolparon ante Gutiérrez y le pidieron fotos. Otros llegaron a decirle presidente al candidato y se grabaron pidiéndole un mensaje. En los registros se alcanza a observar al alcalde de Timaná (Huila) Marco Adrián Artunduaga, gritando: “Fico, Fico, Fico, Fico”.

Ante los cuestionamientos por el supuesto proselitismo, el mandatario de Timaná tuvo una breve respuesta en su cuenta de Facebook. “Lo que se ve, no se pregunta”, fue lo que dijo Artunduaga ante las dudas por sus arengas.

Otra de las escenas que llamó la atención fue una conversación en la que, aunque parecía en broma, algunos de los alcaldes ofrecían ponerle votos a Gutiérrez. “No allá en la Línea no sirve, allá solo hay 2.000 votos, yo le pongo 40.000″, se alcanza de escuchar en la grabación, en la que no se identifica con claridad cuál fue el alcalde del comentario.

La acción de los alcaldes locales fue tomada como un claro gesto de participación en política de estos. Vale recordar que varios mandatarios locales fueron sancionados por la Procuraduría en anteriores certámenes electorales debido a que manifestaron sus posturas o dieron apoyo a algún candidato.

De acuerdo con el código único disciplinario, en su artículo 48, se contempla como una falta gravísima utilizar el cargo “para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.

En este mismo sentido, la ley de garantías también establece que no se pueden utilizar bienes o servicios del Estado para proselitismo político. Lo que una convención de alcaldes también podría estar enmarcada en esta línea. No obstante, la última palabra la tiene la Procuraduría, que hasta el momento no se ha pronunciado en este tema, a pesar de que la participación en política ha venido en instancias tan altas como el propio presidente Iván Duque.