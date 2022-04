Partido Liberal: Gaviria decide irse con Federico Gutiérrez para la Presidencia

De nada sirvieron los acercamientos, las reuniones y hasta las presiones para que el Partido Liberal se juntara con el Pacto Histórico y acompañara la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia. En medio de una reunión donde se vivió la tensión y la división de la plana mayor del partido sobre qué rumbo tomar de cara a la primera vuelta, los congresistas finalmente se inclinaron a la derecha, a la campaña de Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia.

Hubo discusiones álgidas y hasta peleas. Aunque los cercanos al expresidente César Gaviria dicen que este trató de que no se “lastimara a nadie por la votación”, fue imposible que no se prendiera fuego político porque varios parlamentarios no estaban de acuerdo con irse con Federico Gutiérrez. Entonces, después de todo, los representantes y senadores electos no votaron para tomar una decisión oficial. En cambio, facultaron a Gaviria, director de la colectividad y la voz con mayor poder en ella, para que hable únicamente con Gutiérrez y le presente un documento programático. Si el exalcalde de Medellín está de acuerdo con los lineamientos del partido rojo, hacen un acuerdo y el liberalismo se adhiere oficialmente a su campaña.

“La decisión es muy extraña: es facultar al expresidente Gaviria para que se reúna con el doctor Federico Gutiérrez y si este dice que el centro de su campaña política son los lineamientos del Partido Liberal, entonces Gaviria tomará él solo la decisión de Federico Gutiérrez”, dijo el representante Juan Carlos Losada.

Agregó que está en desacuerdo con la determinación: “Por supuesto que no puedo estar de acuerdo. Es evidente que Federico Gutiérrez representa las ideas totalmente contrarias del verdadero liberalismo, un liberalismo que está al lado de la justicia social, de los desvalidos, de los pobres. Gutiérrez representa el continuismo de uno de los peores gobiernos de Colombia, y representa de nuevo una alianza con el uribismo, con el Partido Conservador, y eso es todo lo contrario de lo que debería hacer el partido”, exclamó Losada, reiterando que si el Partido Liberal se une oficialmente con Gutiérrez, él desacatará la orden de apoyarlo.

Según fuentes que estuvieron en la reunión, los únicos legisladores que expresaron de frente su rechazo a Gutiérrez fueron los representantes Losada y Olga Beatriz González Correa. “De resto, mudos. Otros liberales que apoyan a Petro, como el representante Andrés Calle, no dijeron nada”, manifestó una persona.

