“Pedimos a las campañas no desinformar”: mininterior Daniel Palacios

"Las elecciones continúan, no se aplazan, no se suspenden", insiste el mininterior Daniel Palacios. Foto: Cortesía

“Las elecciones continúan, no se aplazan, no se suspenden”. Ese fue el parte de tranquilidad que este jueves emitió Daniel Palacios, ministro del Interior, al finalizar el último encuentro de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, un espacio para reunir a campañas, partidos políticos, y organizaciones civiles con el Gobierno y la organización electoral. Gran parte de la declaración de Palacios estuvo dirigida a las campañas y los candidatos, con el fin de disminuir los rumores y el ruido sobre un supuesto fraude y sobre el temor sobre la suspensión del registrador Alexander Vega para debilitar el proceso electoral que tendrá lugar este domingo, 29 de mayo. Pidió mesura.

“Hemos hecho la petición a las campañas de no desinformar. El llamado es a la responsabilidad. Acá no se puede seguir, so pretexto a una campaña, haciendo anuncios que no corresponden a la realidad. Hoy es jueves y en algún momento una campaña dijo el martes que las elecciones se iban a suspender. Eso sigue demostrando la falsedad e responsabilidad de ese anuncio”, manifestó, refiriéndose a la campaña del candidato de izquierda, Gustavo Petro, a pesar de no nombrarlo.

Asimismo, Palacios solicitó que, en concordancia con las garantías que ha planteado la Registraduría sobre la transparencia en el conteo de votos que iniciará el domingo después de las cuatro de la tarde, cuando hayan cerrado las urnas, todos los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño y sus seguidores respeten los resultados.

“Hemos hecho un llamado a que las campañas y los candidatos se comprometan a aceptar los resultados electorales. Aquí la medida de transparencia no puede ser que ganó quien querían que ganara. La transparencia electoral se da en un sistema que brinda las garantías para todos los colombianos y por eso hemos pedido hoy a la Registraduría que presente los avances en testigos electorales, en jurados, lo dispuesto por las auditorías propias”, agregó el jefe de la cartera política.

Su respuesta surge a raíz de la falta de la auditoría independiente, una herramienta que se iba a aplicar por vez primera en las votaciones del país y que buscaba generar confianza y así blindar el preconteo y posterior escrutinio de cualquier sospecha de irregularidad para cambiar el rumbo de las elecciones. Dicha auditoría fue solicitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, a pesar de que los recursos fueron desembolsados por el Gobierno (más de tres mil millones de pesos, una cifra mucho menor al costo de la auditoría privada del software Disproel), César Abreo, presidente del CNE, indicó ayer que ya no había posibilidad de contratar una compañía internacional para dicho fin.

A pesar de las advertencias del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de que este martes se conocería alguna “jugadita” del Gobierno para afectar las elecciones, lo cierto es que no pasó. De hecho, Daniel Palacios fue enfático en que las votaciones empezaron el pasado domingo, a las tres de la tarde, cuando se abrieron los puestos para depositar las papeletas presidenciales en el exterior.

“A hoy es importante anotar que más de 88 mil connacionales han ejercido su derecho al voto, un incremento bastante significativo con relación a lo que teníamos en las elecciones legislativas a esta altura”, puntualizó, recordando que por esta época, durante el proceso de marzo pasado, habían votado 29 mil colombianos radicados en el extranjero. Insistió que durante el encuentro con la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el Gobierno reiteró su compromiso de garantizar que este domingo los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro y tranquilo.

“Son más de 300 mil hombres dispuestos por la Fuerza Pública. Ha sido instrucción del presidente desplegar toda la capacidad, de garantizar la seguridad en las más de 112 mil mesas. Se han movido cinco puestos de votación por la emergencia invernal. Seguiremos monitoreando para tomar decisiones en caso de tener que mover otros puestos, pero en este momento todo está organizado y dispuesto”, señaló. Los municipios de Ocaña, Tibacuy, y El Nilo son algunos de esos puntos mencionados. Además, el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Defensa están evaluando otros seis municipios en Cesar, Cundinamarca, Sucre, Valle del Cauca y Nariño, que podrían requerir de una reubicación.

Palacios destacó que los kits electorales han sido entregados en un 99 %, aunque aún deben transportar vía helicóptero o por los ríos un pequeño porcentaje a los lugares con acceso más complejo. “El mensaje que queremos transmitir es que todo está dispuesto para que el domingo los colombianos salgan a votar”, resaltó.

Finalmente, dijo que las autoridades están alerta para que “de manera rápida desvirtúen la información falsa que se pueda presentar en el certamen electoral”. “Instamos a los colombianos a que busquen los canales institucionales, oficiales, no las redes sociales, para recibir la información sobre irregularidades en el proceso electoral. Es un llamado para acceder a información verificable y válida”, concluyó.

Sobre la orden de aplicar Ley Seca, Palacios agregó que se modificó el decreto en este asunto por petición de diversas organizaciones como Asobares, para aprovechar la reactivación económica por medio de la venta de licor. “El Gobierno ha decidido adoptar esa medida y la Ley Seca iniciará el sábado a las 6:00 de la tarde e irá hasta el lunes al medio día”.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político