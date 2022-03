Piden la salida de Álex Flórez de la lista del Pacto por violencia de género

Varios sectores del Pacto Histórico pidieron la salida de Álex Flórez de las listas antes señalamientos de violencia de género. Foto: Tomado de @AlexFlorezH

Más allá de ser la ficha de Daniel Quintero en las listas del Pacto Histórico, Álex Flórez no había tenido mayor mención en la coalición de izquierda. Está en el puesto 11 y los reflectores se los llevaron los primeros del listado. No obstante, en los últimos días Flórez pasó de un pequeño anonimato a ser uno de los más cuestionados del Pacto.

La razón son dos posibles actos de violencia de género en los que habría incurrido Flórez. El primero que se conoció ocurrió la semana pasada en pleno cierre de campaña del Pacto Histórico. El cercano a Daniel Quintero habría intentado sacar de tarima a la candidata a la Cámara Susana Boreal.

En un video quedó registrada la recriminación del exconcejal en contra de la joven candidata y hasta un leve codazo. El acto de violencia vino supuestamente porque Flórez reclamó que él había puesto gran parte del dinero para la tarima y Boreal no lo había hecho. Tras la agresión, varios aspirantes se bajaron de la tarima y solo regresaron cuando Piedad Córdoba subió a esta.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

En un primer momento, Álex Flórez negó el hecho y lo calificó de chisme. No obstante, cuando Susana Boreal confirmó el hecho, este presentó unas disculpas a través de redes sociales. “Durante el evento de Petro en Medellín le solicité a Susana Boreal que por favor no me desplazara de la tarima. A Susana la respeto. Las formas no fueron las mejores y por esta razón le pido excusas”, expresó Flórez Hernández.

La nueva denuncia de violencia de género se conoció este fin de semana, a través de una columna de opinión del portal Cambio de Alejandro Villanueva, el mismo que en Twitter publicó el video de la acción de Flórez contra Boreal. En este caso, Flórez habría agredido a su expareja, Johanna Peláez, por supuestamente negarse a abortar.

El hecho habría ocurrido el 18 de febrero del año pasado y como prueba está la historia clínica de Peláez, que da cuenta de los resultados de la supuesta agresión. Además de “un traumatismo superficial del oído”, el parte médico da cuenta de supuestas marcas que demostrarían actos de violencia en contra de la mujer.

Puede ver: Gaviria-Petro: ¿la llegada del liberalismo al Pacto Histórico?

Según el columnista, este hecho habría sido el que impidió la entrada de Flórez a la Alianza Verde. Miembros de esta colectividad confirmaron a medios de Medellín que habían conocido de las denuncias en contra de Flórez y que este retiró la solicitud de entrada al partido luego de que se supiera del acto de violencia de género.

Tras conocerse la denuncia, Flórez y su expareja se manifestaron en redes sociales con un mismo trino y la copia de una declaración firmada por ambos. “Hemos recibido ataques en el marco de la actual campaña electoral. Algunas personas inescrupulosas anteponen los intereses que el libran en el plano público sobre nuestra intimidad y nuestra paz, haciendo acusaciones que distan de nuestra realidad”, reza el comunicado.

Ambos señalan que supuestamente han tenido que lidiar con “las acusaciones y el acoso de quienes confrontan políticamente a Alex”. En el mismo texto se lee una supuesta declaración de Peláez en la que asegura que se están manipulando los hechos “y acomodando las cosas a sus apuestas electorales”.

El comunicado concluye con un llamado a que las denuncias las hagan por las vías institucionales “y no queriendo hacer daño desde comentarios malintencionados que nos les corresponden en la esfera de lo privado”. Además, anunciaron acciones legales en contra de las personas que hicieron la denuncia.

Además: Autorizan nueva lista del Pacto Histórico en Bolívar y sale esposa de parapolítico

Tras conocerse los hechos, han sido varias las figuras cercanas al Pacto Histórico que han pedido la renuncia de Flórez a su aspiración. Luz María Múnera, candidata a la Cámara del Pacto histórico por Antioquia, reaccionó tanto al acto de violencia contra Boreal como a Johanna Peláez: “hoy me expreso públicamente para exigir de manera oficial a la dirección nacional del Pacto Histórico que da igual manera exija la renuncia inmediata de Álex Flórez a nuestra lista al Senado (…) No puedo aceptar que un hombre acusado de maltratador, arrogante y cobarde pueda compartir nuestro proyecto de país”.

Boreal también habló del tema y expresó su rechazo a “cualquier violencia basada en género dentro del Pacto Histórico. Solicito que se proceda a investigar cualquier acusación y se sanciones”. A esto añadió: “No podemos invalidar la voz y representación de decenas de mujeres y lideresas que integran las listas del Pacto por un macho”.

Un candidato controvertido

Álex Flórez es cuestionado por su presencia en el Pacto Histórico pues la única razón de estar sería por ser la ficha de Daniel Quintero. Incluso, por meterlo entre los más opcionados a salir, se habría incumplido a otros miembros de la coalición de izquierda como el movimiento de Francia Márquez.

Los reparos también han venido a que la aspiración de Flórez se dio luego de que este perdiera su investidura como concejal de Medellín. Esto debido a que era contratista de una entidad pública en el momento que fue elegido como cabildante. La pérdida de investidura pasó de agache debido a que renunció a su curul como concejal antes de que fuera emitida y meses después hizo el salto a la aspiración al Senado.