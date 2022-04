“Por quién creen que voy a votar?”: así elude De la Calle la doble militancia

Humberto de la Calle, exjefe negociador con las Farc, fue el único senador electo por el partido Verde Oxígeno. Foto: Captura de pantalla

El pasado 13 de marzo, Humberto de la Calle fue elegido senador por la Coalición Centro Esperanza. Lo hizo con el aval de Verde Oxígeno, uno de los partidos que conformaban la alianza de centro y que terminó alejándose por diferencias entre Ingrid Betancourt, candidata presidencial de ese partido, y el resto de integrantes de la Centro Esperanza.

Tanto Ingrid Betancourt como el candidato electo por la coalición de centro, Sergio Fajardo, continúan en la carrera hacia la Casa de Nariño y es claro que el exjefe negociador con las Farc apoya la candidatura de Fajardo. No obstante, debido al aval que le dio Verde Oxígeno, hay dudas sobre si De la Calle ha incurrido o podría incurrir en doble militancia al hacer público su apoyo a Fajardo y no a Betancourt.

Desde hace unas semanas, De la Calle ha buscado la forma de poder manifestar su apoyo a la candidatura de Fajardo. Primero le hizo una solicitud a Betancourt de unirse de nuevo a la coalición de centro, pero para eso tendría que renunciar a su aspiración presidencial, algo que ella ha descartado de forma tajante en varios escenarios. Y aunque De la Calle ya ha venido apartándose de Betancourt por su decisión de acercarse al Centro Democrático, lo cierto es que apoyar de frente a Fajardo podría poner en riesgo su curul.

Por eso, De la Calle encontró una curiosa forma de manifestar su apoyo y la hizo pública este jueves por medio de un corto video que publicó Fajardo en sus redes sociales. En el video, de no más de 15 segundos, se ve a un De la Calle con mirada atribulada y con una cinta que hace referencia a que lo tienen “silenciado”. En la cinta se lee la frase “¿Por quién creen que voy a votar?”, mensaje que resumió Fajardo como “un silencio elocuente entre tanto ruido de ‘maquinarias’”.

Un silencio elocuente entre tanto ruido de 'maquinarias'. pic.twitter.com/qm9OErpYBq — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 7, 2022

Con esa frase, Fajardo terminó de despejar las dudas sobre el sentido del video, teniendo en cuenta las múltiples críticas que ha hecho Betancourt a lo perjudicial de las maquinarias en el ejercicio político. Y es que fue el propio candidato presidencial del centro quien desde un principio señaló las dificultades que iba a tener De la Calle para hacer público el apoyo a su candidatura.

“Humberto de la Calle es de acá, pero por un tema jurídico no puede celebrar con nosotros. Estas personas quedaron con los sueños acá, pero atrapadas en un mundo jurídico que no tiene sentido. Donde esté Humberto de la Calle no hay problema. Él representa a la Coalición Centro Esperanza y vamos a construir entre todos y Humberto va a ser importante acá”, dijo Fajardo en la instalación del comité de campaña en Bogotá, al que De la Calle iba a asistir, pero no lo hizo finalmente para evitar incurrir en alguna irregularidad.

En medio de las tensiones, Betancourt llegó a sugerirle a De la Calle y a Daniel Carvalho, el único representante a la Cámara electo por Verde Oxígeno, renunciar a esa colectividad. “Hay varias opciones, creo que en algún momento tienen que pensar en retirarse de Verde Oxígeno, porque no confluyen con las decisiones del partido y no veo como más se podría solucionar esto”, dijo la aspirante presidencial ante los micrófonos de Blu Radio.