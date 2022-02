“Prefiero que lleguen las bases liberales”: Camilo Romero sobre posible adhesión de César Gaviria

Camilo Romero compite en el Pacto Histórico con el movimiento Verdes por el Cambio. /Juan Pablo Pino Foto: JUAN PABLO PINO

Mantuvo un pulso dentro del verde y luego adhirió al Pacto Histórico. ¿Cómo ha avanzado su candidatura?

Me siento en el lugar correcto de la historia y convoco a toda la Alianza Verde a tomar este camino. Es un cambio de verdad, sin titubeos, certero y con garantías para Colombia. Ese cambio está en el Pacto Histórico. Los tarjetones son una demostración clara de dónde está recogido el país. Para nosotros, en ese tarjetón del Pacto está recogida Colombia: hay una mujer indígena, que es la expresión Caribe y de La Guajira; una mujer afro, del Pacífico; un tipo cristiano, que entiende que el futuro de la humanidad es progresista; un líder contundente, como Gustavo Petro, y nosotros, que venimos del verde con una nueva política. Siempre hemos sido representantes de la innovación política en Colombia.

Sobre su posibilidad de ganar la consulta interna, va de tercero en las encuestas, detrás de Petro y Francia Márquez, ¿por qué cree que podría ganarla?

En otras encuestas superamos a Francia Márquez, y bueno, las encuestas son fotos de un día. No puede haber mejor resultado que el del 13 de marzo, día de la encuesta verdadera. Así es que esperemos ese día. Mientras, aquí cada quien está aportando lo que puede y debe.

Fue avalado por ADA, un partido que fue cuestionado por recibir a miembros del antiguo PIN y porque tuvo al clan de los Sánchez. ¿Qué responde a las críticas por haber recibido ese aval?

Nunca había recibido una crítica. La pregunta que me hace es la crítica. Frente a eso, debo responder que el aval de ADA obedece a una respuesta mecánica dentro del Pacto Histórico. Es decir, a un acuerdo. Nosotros llegamos con un colectivo que es “Verdes por el Cambio”. Si puede haber tache allí será por ambientalistas y animalistas jugados a una política distinta. La mecánica política hace necesario un aval para participar. En nuestro caso, decidimos ser coherentes con lo que somos: “Verdes por el Cambio”. Para poder aparecer en el tarjetón con ese nombre debíamos hacer una coalición de partidos, y eso se hace con mínimo dos partidos. El Pacto decidió que fueran esos dos partidos, UP y ADA.

Pero habla de cambio y el Partido ADA, que lo avala, tiene tachas...

Por eso aclaro lo que significa la mecánica para participar en elecciones en un país como este. Espero que quienes estén en el Pacto cumplamos unas reglas que son de oro, frente a una dinámica política que busca la transformación.

¿Cómo terminó con ese aval de un partido de negritudes cuando no está caracterizado en esa población? ¿No cree que eso es “perratiar” una colectividad afro por pura mecánica política?

Eso depende desde dónde lo quiera poner. Cuando llegué al Pacto sé que ya se habían unido varias colectividades. En medio de todo está el Partido ADA. Lo encontramos con el nombre de la Alianza Democrática Amplia, pero luego me enteré de que tiene ese origen afro. Pero si nos vamos por el otro lado, el de la UP (Unión Patriótica), pues me imagino que también tendrá muchas críticas un partido que fue extinguido a plomo y que para muchos no tenía sentido que existiera. Entonces, lo que haya sucedido antes con ADA, nosotros ya lo encontramos con el nombre de Alianza Democrática Amplia y, juntos con la UP, el Pacto decidió que nos avalaban.

Bolívar dijo que César Gaviria debía entrar al Pacto Histórico para ganar la primera vuelta. ¿Está de acuerdo? ¿El fin justifica los medios?

Estoy en un ejercicio de innovación política y mi convocar de forma amplia a la ciudadanía y no a la politiquería. Una ciudadanía libre de ataduras. Espero que muchos hombres y mujeres liberales de esencia, que asuman ese ejercicio libre de la política, puedan acompañar al Pacto Histórico. Gustavo Petro y Camilo Romero convocamos a un frente amplio, más allá de esta alianza, donde quepan otras colectividades.

¿Pero no le parece contradictorio invitar a Gaviria y autodenominarse el “cambio” de Colombia?

Puedo hablar como Camilo Romero, entonces no haga de las palabras de Gustavo Bolívar una contradicción mía. Lo que creo es que él representa un sector muy importante en el Pacto Histórico y hace su expresión de acuerdo con su lectura. La respeto y la valoro. Yo hago la mía.

Pero, ¿está de acuerdo? ¿Sí o no?

Le estoy diciendo cuál es la mía. Soy hoy quien convoca, desde el Pacto Histórico, a la ciudadanía y no a la politiquería. Yo me opuse de manera clara con la llegada de Luis Pérez porque para mí el simboliza la politiquería. Frente a este caso prefiero que lleguen las bases liberales, la esencia del Partido Liberal, que es fundamental para el cambio del país. Ahí lo dejo.

Aunque se dijo que la fórmula vicepresidencial sería el segundo en votación en la consulta, hoy dicen que ese puesto se usaría para negociar una alianza de cara a la primera vuelta. ¿Cómo es eso?

Mire, entiendo el énfasis de sus preguntas y su entrevista. No voy a entrar a controvertir con los amigos y las amigas del Pacto Histórico con quienes tengo coincidencias mucho más profundas que diferencias.

¿Qué responde a quienes han criticado que una de sus dos fichas al Congreso sea, justamente, su cuñada Esmeralda Hernández?

Que esas críticas parten del desconocimiento y de la valoración menor de la mujer, de creer que ella está en la lista por ser mi familiar. Esmeralda trabaja conmigo desde hace 14 años, y desde hace siete se volvió mi cuñada. Son cosas del devenir de la vida. Diría que ese es su mayor defecto, le tocó asumir eso, pero espero que el país la conozca para que haga una valoración de quién es como persona y política, y no como cuñada de Camilo Romero. Ella viene de ser alcaldesa local de Teusaquillo y ahí están sus resultados.

¿Cuál será su plan para implementar la ley de acción climática durante su gobierno, que entre otras busca reducir el 51 % de emisiones para 2030?

Nosotros lo hicimos en Nariño. Llegamos a la gobernación con dos proyectos en torno al medio ambiente. Creamos la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto. Esto para decir que son banderas nuestras, que dejamos instaladas en Nariño.

En Nariño avanzamos en el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. Nariño se planteó una meta de reducción de gases efecto invernadero para aportar al efecto del calentamiento global en el mundo. Nariño en mi gobierno reconoció los derechos de la naturaleza, fuimos el primer departamento en hacerlo. En Nariño avanzamos en la declaratoria de campesinos como sujetos de derecho. Eso lo trasladaríamos al Gobierno Nacional y seríamos contundentes.