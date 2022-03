Que no le anulen el voto: esta es la forma correcta de marcar los tarjetones

Según la Registraduría, hay 38'819.901 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República. Foto: Óscar Pérez/Archivo particular

Restan solo días para las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, en las que los colombianos no solo elegirán al nuevo Congreso, sino que podrán participar de las consultas interpartidistas para escoger candidato presidencial. Además, en los municipios más azotados por el conflicto, sus habitantes en zonas rurales también podrán ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes en las denominadas curules de paz.

Son en total tres procesos electorales y si bien son muchas las dudas y cuestionamientos alrededor del proceso, hay una pregunta que no deja de ser crucial y pertinente para el acertado desarrollo de los comicios: ¿cómo marcar adecuadamente el tarjetón y evitar que el voto termine siendo anulado?

Lo primero que se debe tener en cuenta, para el caso de las elecciones al Congreso de la República, es que hay dos tipos de listas: abiertas o cerradas. En las abiertas, el ciudadano debe marcar el logo del partido u organización política, así como el número del candidato de su preferencia. Por otro lado, en las cerradas –cuyos representantes se elijen según el orden de la lista– únicamente se vota por el logotipo del movimiento.

Lista abierta

Lista cerrada

¿Qué pasa si en una lista abierta solo marco el logo y no un número?

Según la Registraduría, en caso de que el ciudadano marque únicamente el logo y no el número en una lista abierta el voto será válido. Sin embargo, ese apoyo no iría para un candidato particular, sino para el partido.

Si el ciudadano marca solo el número y no el logo, también será válido y, en ese caso, el voto iría para el candidato.

¿Qué pasa si en una lista abierta marco varios números?

En caso de que un ciudadano marque varios números en una lista abierta, e incluso, no marque el logo del partido, el voto será válido. Eso sí, una vez más ese apoyo no irá para algún candidato, sino para el partido.

¿Cómo debo marcar el voto, solo con una equis?

La Registraduría explica que no importa la forma en que se marque o el rayón que se haga en el tarjetón, siempre y cuando esa marcación se haga dentro del recuadro. Así, el voto será válido . Incluso, es válida cualquier expresión (hasta groserías) o palabra siempre y cuando esté dentro del recuadro.

“Cualquier marcación que identifique el voto, independiente del lenguaje o la lectura, es válido. Lo importante es la intención del voto. No importa cualquier comentario, salvo que no se salga del recuadro, contaría para el partido”, explicó el registrador Alexander Vega, en diálogo con RCN Televisión.

¿Qué pasa si se marca por fuera de la casilla?

De acuerdo con el registrador, si se evidencia la intención del voto en la marca del ciudadano, así se salga del recuadro, el voto será válido.

¿En qué casos se inválida el voto?

El voto será nulo cuando el ciudadano 1) marque más de un logo o partido, 2) cuando no sea clara su intencionalidad en el voto o 3) cuando marque un logo o número, y también el voto en blanco.