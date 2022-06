¿Quién liderará la oposición al gobierno Petro?

Rodolfo Hernández asumirá la curul en el Congreso, pero dijo que no le hará oposición al gobierno Petro. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Gustavo Petro llega al poder sin tener una oposición constituida. Los resultados del 13 de marzo, algunos todavía sin definirse, y los de este 19 de junio, mostrarían que el actual presidente electo no tendría tan claro el panorama frente a los que le harán contrapeso. Según el analista Carlos Arias, el sector en contra es alrededor del 40 % del país, como lo demuestra la votación que sacó Rodolfo Hernández. Sin embargo, no hay una figura que agolpe esta oposición. La razón es simple: Hernández aceptó la curul que le corresponde en el Senado como segundo en las elecciones, pero advirtió que no piensa hacerle oposición a Gustavo Petro.

“Rodolfo está dispuesto a colaborar con el proyecto de Petro, hasta tanto este sea coherente con lo que prometió: atacar la corrupción de raíz y otros puntos que tenían en común. No está en su espíritu oponerse de raíz”, expresó a El Espectador Ángel Beccassino, quien fue hasta este domingo estratega político de la campaña rodolfista. De esta manera, a diferencia de 2018, el que asume la curul de la oposición, no será contrario al presidente. Y esto también implica que los dos representantes en la Cámara de la Liga de Gobernantes Anticorrupción seguirán la misma línea. “No se sabe quién puede encabezar la oposición. Aquí no se sabe muy quién tomará esa figura. La oposición necesita reconfigurarse”, comentó el profesor Juan Federico Pino, del instituto Flacso Ecuador.

Para Arias, la recomposición no será algo inmediato, sino que demorará y se dará mientras que Gustavo Petro desarrolla su gobierno. Y según el profesor Pino, la figura de la curul de la oposición se pensó bajo la tesis de que el que quedara de segundo en una elección sería totalmente en contraposición al ganador, pero en este caso no fue así. Con este panorama, esa curul no servirá de la misma manera que la usó Petro, que apalancó desde ella la victoria de 2022.

Pino cree que los liderazgos surgirán de los partidos que se declaren en oposición, pero “no se sabe muy quién tomará esa figura”. Por ejemplo, mencionó a María Fernanda Cabal como una de las más probables para ello; sin embargo, expresó que es considerada una figura muy extremista. Y estos liderazgos extremos pueden ser problemáticos, debido a que pueden llegar a quitar apoyos con miras a las regionales.

La situación no es solo de quién liderará la oposición, sino que no hay claridad alguna sobre los partidos que llegarán a estar en ella. Hasta el momento, se presupone que el Centro Democrático estará allí, sobre todo por los pronunciamientos de sus máximas votaciones para el Senado. “Desde el Senado protegeré a los colombianos y defenderé la democracia y libertad. Haré una oposición inteligente: pensando primero en Colombia; con base en hechos y no en odios; para construir, no destruir; sensata, no obstinada; que sea incluyente, no sectaria”, expresó Miguel Uribe en Twitter. El pronunciamiento de Cabal fue aún más duro: “Aquí estoy y soy oposición. No los voy a abandonar. Los socialistas solo saben destruir y nuestra obligación es defender la libertad”. A renglón seguido cambió su foto de perfil por el mensaje: “Soy opositor”.

Sin embargo, el senador electo Alirio Barrera, la tercera votación del Centro Democrático, dio una mirada un poco distinta sobre lo que hará su partido en el gobierno Petro. Aunque reconoció que lo más probable es que vayan a la oposición, su propuesta iría en que se considere la posible independencia para tener un margen de maniobra. Barrera señaló que de todos modos se plantea una oposición reflexiva. En el transcurso de esta semana, cuando la bancada se reúna, el uribismo definirá si pasa inmediatamente, y sin transición, a hacerle oposición a la izquierda o si habrá un período de independencia en el que hagan un seguimiento a la gestión de Gustavo Petro.

En cuanto a los dos partidos tradicionales, Conservador y Liberal, el panorama incluye la complejidad de que se fueron oficialmente en ambas vueltas por el contradictor de Petro: en primera con Federico Gutiérrez y en segunda con Rodolfo Hernández. Por el lado de los godos, algunos comentaron que no hay una decisión tomada, pues aún no han tenido reunión de bancada. “Uno vislumbra dos corrientes: los que proponen la oposición y los de la independencia”, comentó el senador Efraín Cepeda, que lideró la lista del Conservador. “Hay alguna tranquilidad con el discurso del presidente electo de defender los principios del capitalismo. Tomamos como positivo. Había muchos temores sobre el apoyo a la empresa privada. Despejó esas incógnitas. La siguiente señal será el talante de sus ministros”, agregó.

El caso liberal es más complejo, pues buena parte de sus bases se fueron con Petro y hubo conversaciones con el líder del Pacto Histórico, pero al final oficialmente decidieron apoyar a sus contrincantes. Incluso, algunos de los consultados confirmaron que el apoyo a Hernández se gestó por apoyar al que estaba en contra de Petro. La situación ha llevado a que su presidente, César Gaviria, sea la única cabeza partidista que aún no ha expresado sus felicitaciones al presidente electo. “Lo más probable es que se vaya por la independencia o se negocie para entrar al gobierno”, expresaron dos figuras diferentes del partido, que dieron a entender que otro tema a asumir internamente es el de si Gaviria debe seguir como director o no.

Por los lados de la U, la situación es parecida. Algunos prefieren no pronunciarse y señalan que esperarán a la reunión de bancada, mientras otros reconocen que aún no han hablado del tema, pero lo más probable es que se opte por la independencia. “Van a ser unos que apoyaron a Gustavo Petro y otros que no lo hicimos”, expresó el senador Juan Felipe Lemos. Por eso, en su opinión, lo ideal sería asumir la libertad. Sin embargo, reconoció que se podría llegar a discutir una posible adhesión como partido de gobierno, no solo por los que se fueron a favor de Petro, sino porque no se puede olvidar el pasado partidista de figuras como Roy Barreras y Armando Benedetti.

En las otras bancadas tampoco hay mucha claridad. En Cambio Radical, el senador David Luna comentó que habrá una reunión para discutir la decisión, pero que su postura personal va por los lados de la oposición. Por otro lado, los dos partidos cristianos que fueron en una sola lista, Mira y Colombia Justa Libres, no han dado pistas de hacia dónde irán. En el caso del primero, hubo hasta diálogos en campaña con el petrismo. El otro, que lidera John Milton Rodríguez, ha sido bastante crítico del petrismo y esa posición no parece cambiar.