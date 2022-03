Registraduría recula y anuncia que ya no solicitará al CNE recuento de votos

Vega (centro) hizo parte de la reunión con los integrantes de la Comisión. Un inédito recuento de la totalidad de los votos depositados para el Senado el pasado 13 de marzo tomó fuerza como medida para superar la crisis de confianza en la organización electoral. Foto: Carlos Ortega

En el marco de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada este martes en medio de las dudas por la legitimidad de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, el registrador Alexander Vega cambió de opinión y anunció que ya no pedirá un recuento general de los votos ante las dudas que dejó el preconteo y las primeras fases del escrutinio.

Apenas este lunes festivo, Vega señalaba que, “con el fin de llegar a la verdad electoral”, solicitaría al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de votos de todas las mesas para Senado. Lo anterior, tras las inconsistencias identificadas en el diligenciamiento de los formularios E-14 por parte de algunos jurados de votación. “Si hubo diferencias en el preconteo por causas externas hay que buscar la verdad electoral”, explicaba.

“Me alegra que el consenso esté alrededor del escrutinio. Entiendo los intereses de los partidos pidiendo un recuento general. Lo propuse no con el ánimo de hacerle un favor a nadie, sino de buscarle salida a esto. El propósito es buscar un consenso, pero no es posible seguir hablando de fraude en Colombia y de la ilegitimidad del resultado. El consenso está dado, los escrutinios están funcionando”, declaró.

El registrador lamentó que el proceso electoral estuviese “herido de muerte de desconfianza” y reclamó que, inclusive antes de que se abrieran las urnas, ya se estaba hablando de un supuesto fraude: “Todo el mundo llegó con paranoia de fraude y los observadores internacionales lo notaron. El sistema viene con un deterioro de confianza desde hace mucho tiempo, porque nuestro sistema adolece frente a la realidad. El Código Electoral todavía habla del Frente Nacional y de papeletas”, agregó.

Vega expresó su confianza por el rol de los jueces de la República en medio del proceso y declaró que lo importante ahora es rodear la institucionalidad: “No me siento derrotado, me siento ganador de que la mayoría de los partidos no hayan aceptado mi solicitud, porque el punto de honor es el consenso. Y si esa solicitud fue para generarlo es satisfactorio para el proceso electoral”.