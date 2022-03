Revolcón en el Congreso: así será la composición para el periodo 2022-2026

La ANDI considera que Colombia requiere aprobar un paquete de reformas estructurales para avanzar en la senda del desarrollo y el crecimiento. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Pasadas dos horas tras el cierre de los puestos de votación, el preconteo de votos para Senado y Cámara no superaba el 10 %. Desde los primeros datos arrojados por la Registraduría, el Partido Liberal era la colectividad con mayor votación, situación que fue cambiando conforme más mesas fueron informando sus resultados. Ahí el tablero se volteó y el Pacto Histórico fue marcando como la lista más votada al Senado, un reflejo del masivo apoyo que tuvo la misma consulta presidencial, en la que Gustavo Petro se impuso como el candidato único con más de 4’407.000 apoyos.

En ese sentido, el Pacto Histórico se convirtió en la bancada más grande del Senado, con 16 curules. Así, la coalición de izquierda desterrará a partir del 20 de julio al Centro Democrático como la bancada con más senadores en la corporación. El uribismo es quizás el gran perdedor de la jornada, pues pasará de 19 a 14 escaños. Un resultado que ratifica que la ausencia de Álvaro Uribe Vélez pegó duró en la colectividad.

Sin embargo, los alternativos no pueden cantar victoria, pues aunque su participación aumentó sustancialmente, no lograron consolidarse como la mayoría del Senado. En la corporación obtuvieron 38 curules (contando los cinco asientos de Comunes), las cuales no serán suficientes bajo el escenario hipotético de que Gustavo Petro se convierta en presidente y busque gobernabilidad en el Legislativo para sacar las grandes reformas que ha anunciado en su campaña.

Así pues, los partidos tradicionales y de derecha se ratificaron como la mayoría del Senado con 69 curules, siendo los partidos Liberal y Conservador los que más escaños tienen (15 cada uno).

En el caso de la Cámara de Representantes, los primeros boletines dieron a los partidos tradicionales (la U, Liberal y Conservador) como los más votados. La tendencia cambió hacia las 6:00 p.m., cuando el Pacto Histórico empezó a ganar terreno hasta alzarse como la fuerza más votada en la Cámara baja, con 25 curules. Tal votación permitió el aterrizaje en la Cámara de nombres como los de Agmeth Escaf, Alfredo Mondragón, David Alejandro Toro, José Alberto Tejada, María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y Eduard Giovanny Sarmiento. Con eso, David Racero mantuvo su silla y Alirio Uribe regresó a la cámara.

El Partido de la U y Cambio Radical se desinflaron y fueron los que más perdieron escaños en la Cámara, pasando de 25 y 30, respectivamente, a 16 en ambos casos. Por la U resaltaron las votaciones femeninas, en cabeza de Saray Elena Robayo (103.375 votos), Milene Jarava (60.299) y Ana Paola García (48.977). En Cambio Radical las votaciones más altas fueron de Gersel Luis Pérez (69.033 votos) y Modesto Enrique Aguilera, quien en medio de un escándalo sacó 66.282 votos.

Otra colectividad que perdió representación en la Cámara fue el Partido Liberal, tres curules, que pasó de 35 a 32. Jezmi Lizeth Barraza (83.086 votos), María Eugenia Lopera (79.479), Julián Peinado (75.975) y Andrés David Calle (66.075) fueron las votaciones más destacadas del liberalismo.

Frente al Centro Democrático, el batacazo fue mayor: la colectividad pasó de 32 representantes en 2018 a solo 15 en esta oportunidad, es decir, una reducción de más de la mitad de escaños. Como estaba previsto, el más votado fue su cabeza de lista: el otrora concejal de Bogotá Andrés Forero, que se hizo a 80.311 votos. Le siguen el antioqueño Hernán Darío Cadavid (53.891) y el actual representante Óscar Leonardo Villamizar, con 50.723 apoyos. Entre los quemados hay congresistas de peso, comenzando por la hasta hoy representante Margarita Restrepo, así como el bogotano Gabriel Santos, hijo del exvicepresidente Francisco Santos, quien se hizo célebre por posicionarse como una voz contracorriente dentro del siempre disciplinado Centro Democrático.

El partido de Antanas Mockus sufrió bajas de figuras que fueron representativas en estos últimos cuatro años, pero conservó y hasta aumentó un puesto. Al cierre de esta edición los datos de la Registraduría demostraron que se quemaron los representantes Mauricio Toro, León Fredy Muñoz, y Wílmer Leal. Pero entraron otras personas como Catherine Juvinao y Duvalier Sánchez. De 10 curules pasaron a 11, siendo Katherine Miranda la más votada (115.446 papeletas). Además de eso, el partido verde logró en coalición otras curules: Jennifer Pedraza ganó por la Centro Esperanza; Martha Lisbeth Alfonso y Santiago Osorio entran al Congreso con el aval verde y el Pacto Histórico. Finalmente, Carolina Giraldo y Alejandro García salieron triunfadores con los avales del Polo y el verde.