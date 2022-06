Rodolfo Hernández dice que no volverá a Colombia por amenazas en su contra

El candidato presidencial sostiene que por ahora no volverá al país por las amenazas que asegura haber recibido. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Desde Estados Unidos, el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que, por ahora, no volverá a Colombia como medida de precaución por amenazas que asegura haber recibido. El aspirante a la Presidencia sostiene que además dejará las apariciones en público y permanecerá en el país norteamericano. Adicionalmente, le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, poner la lupa sobre la compra de votos en la Región Caribe.

Durante un evento en Miami, donde permanece el candidato, manifestó que es mejor tomar las precauciones para salvaguardar su vida, por lo cual no piensa regresar a Colombia. “Cancelamos todo lo que son las apariciones públicas. Que ellos sigan allá atacando y diciendo”, manifestó Hernández.

Asimismo, en la mañana de este jueves, el candidato sostuvo que había recibido amenazas de muerte. Hernández manifestó que ya había recibido “la precaución de que están intentando matarme, y esa matada no es a plomo, es a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este, a mí me ponen 4 o 5 que me protegen y cuando 500 empujando (hace seña de chuzar), me están diciendo que me van a apuñalar por el medio. Y soy tan salado que no me muero y quedo en sillas de ruedas”.

De igual manera, se refirió a la polémica por las grabaciones filtradas de la campaña del Pacto Histórico y del supuesto complot para hacer jugadas políticas contra otros candidatos. “Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, escribió como introducción a su decisión.

Sobre las supuestas amenazas contra el candidato, el Gobierno, a través de Ministerio del Interior, aseguró que ya se puso en contacto con la campaña del ingeniero Hernández y se están tomando todas las precauciones para salvaguardar la vida del candidato. El ministro Daniel Palacios, manifestó que siempre que se recibe “una amenaza contra cualquiera de los candidatos presidenciales, como se hizo en su momento con el candidato Petro y en su momento con el candidato Gutiérrez, se toman con total seriedad”.

