Rodolfo Hernández: el escenario más complejo para Petro

Desde la cocina de su finca en Piedecuesta (Santander), sin eventos masivos, periodistas ni seguidores, Rodolfo Hernández dio su discurso de victoria a través de una transmisión vía Facebook Live. No fue el primero en las elecciones, pero su segundo lugar equivale a pasar a segunda vuelta e imponerse a Federico Gutiérrez, el que todos daban como el seguro rival de Gustavo Petro para el 19 de junio. “Hoy ganó el país que no quiere seguir un día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en la que hoy estamos. Hoy ganó la voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y corrupción”, dijo en su breve intervención.

Con el 99,99 % de las mesas escrutadas, Rodolfo Hernández tenía el 28,15 % de los apoyos, que significan casi seis millones de votos. Si se compara con las cifras de hace cuatro años, tuvo casi 1’200.000 votos más que los de Gustavo Petro, el que pasó en segunda vuelta para enfrentar a Iván Duque. El panorama es muy distinto al de ese momento, pues en cualquiera de las combinaciones, el actual presidente, que ganó la primera vuelta, ganaba en segunda. En cambio, en las encuestas de hace una semana se observa que Petro estaría en problemas enfrentando a Hernández. El que ganó este domingo la primera vuelta estaría en un empate técnico en segunda con el exalcalde de Bucaramanga, según la más reciente encuesta de Invamer.

Aunque el aspirante de la izquierda ganó con más de trece puntos de ventaja, la situación de la segunda ronda de votaciones se le muestra bastante complicada. No solo por lo de los sondeos de intención de voto, sino que desde la misma noche de ayer se comenzaron a reportar los apoyos a Hernández desde distintos sectores políticos. Buena parte de la derecha que estaba con Federico Gutiérrez no dudó mucho y anunció su respaldo a teste. Incluso, el candidato del Equipo por Colombia comentó que no había hablado con Hernández, pero que desde ya anunciaba que él y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, votarían por el exalcalde de Bucaramanga. Por otro lado, desde el centro también se venían cocinando posibles apoyos, que seguramente se consolidarán en los próximos días. En segunda vuelta, la llegada de Hernández significa un escenario que poco se esperaba: la confluencia del centro y la derecha en una sola campaña.

Por otro lado, al observar el mapa por regiones de Colombia, se observa que la pelea entre Petro y Hernández estará muy disputada en el ámbito territorial. Petro ganó en 19 departamentos —incluido el distrito capital de Bogotá—. mientras que Rodolfo Hernández lo hizo en 13. Federico Gutiérrez solo ganó en Antioquia y en los consulados en el exterior. La ventaja de Hernández es que en muchos de los territorios que ganó Petro quedó de segundo. En otros, es claro que Federico Gutiérrez fue el perseguidor del líder del Pacto Histórico. Sin embargo, en segunda vuelta se presume que gran parte de esos votos se van para donde el también empresario. Es más probable que la derecha que votó por Fico apoye a Hernández que a Petro.

El camino para llegar a segunda vuelta

Hasta diciembre del año pasado, Rodolfo Hernández no era muy conocido en el territorio colombiano. Según la encuesta Invamer de dicho mes, el exalcalde de Bucaramanga tenía un 32 % de conocimiento. Era el menos reconocido de los que se peleaban los cuatro primeros lugares. Incluso, faltando apenas una semana para las elecciones, su reconocimiento seguía siendo el menor de los que tenían opciones para ganar la presidencia: 60 %. Aun así, Hernández mantuvo una intención de voto muy parecida durante estos casi ocho meses de campaña. Estuvo casi todo el tiempo en 13 % y solo se disparó faltando dos semanas para las elecciones. Fue en ese momento cuando pasó a tener un 20 % de intención de voto. En tan solo quince días creció siete puntos. Esa tendencia de crecimiento se mantuvo hasta el 29 de mayo para llegar a la segunda vuelta.

El éxito de Hernández se basó en alejarse de la campaña tradicional y del discurso político de siempre. Con sus estrategas, él supo venderse como un outsider y un antipolítico que llegará a la Casa de Nariño a combatir la corrupción. Incluso aprovecharon la cachetada al concejal John Claro para ejemplificar esa lucha. Como comentó Rodolfo José Hernández, su hijo, en meses pasados a este diario: “Esa palmada fue empujón para estar de terceros en las encuestas. Si Vitalogic no sucede, no ocurre eso y mi papá no sería tan conocido. Es un mensaje y una marca”. En el momento de esa frase, Rodolfo Hernández padre se mantenía en el tercer lugar, por encima de figuras más reconocidas como Sergio Fajardo. Casi un mes después, dicha declaración se quedó corta, pues el exalcalde bumangués quedó en el segundo lugar, justo detrás de Petro.

La estrategia política de Hernández fue muy distinta a la de los otros candidatos. Se trató de alejar completamente de los eventos masivos y de la plaza pública; intentó seguir el libreto que lo llevó a ser alcalde de Bucaramanga en 2015. Hasta hace muy poco, su campaña se basó en redes sociales, transmisiones de Facebook Live y memes. Incluso, se autodenominó “el rey de TikTok”. Esta estrategia mediática le sirvió para invertir pocos recursos en darse a conocer y alcanzar lejanas zonas del país. El guion fue diseñado por dos asesores argentinos, Guillermo Meque y Hugo Vásquez, que lo acompañaron desde su etapa como uno de los constructores más importantes de Santander.

La hoja de ruta solo cambió cuando los dos asesores salieron del país ante amenazas. Eso ocurrió hace casi dos meses. En su reemplazo llegó otro argentino, Ángel Beccassino. Este siguió con la propuesta de redes sociales, pero la complementó con eventos en persona. Eso sirvió, como señalaron algunos de la campaña de Hernández a este diario hace un mes, “para demostrar que Rodolfo era de carne y hueso”. La salida a la plaza pública fue la que coincidió con el último envión que lo tiene en segunda vuelta. Sin embargo, aun en esos eventos trató de alejarse de lo típico y no quiso volver a debates en los medios. No hubo grandes discursos e incluso en algunos ni siquiera asistió físicamente, sino por transmisiones en vivo. Así ocurrió con las múltiples caravanas de motorizados que realizaron sus seguidores en todo el país. Hernández replicó ese modelo este domingo: no asistió a la celebración sino que se limitó a dar unas palabras por redes sociales desde su finca, en Piedecuesta.