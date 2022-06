“Rodolfo Hernández es una moda, y las modas son buenas, pero pasajeras”

Ancízar Casanova, estratega de marketing político. / Archivo Particular Foto: Archivo particular

Ancízar Casanova es un estratega de marketing político. Sus principales clientes son candidatos a gobernaciones o alcaldías, a quienes asesora mediante el diseño de campañas que les ayuden a ganar. En entrevista con El Espectador en agosto del año pasado, cuando iba de tercero detrás de Sergio Fajardo, Casanova dijo que “Rodolfo Hernández podría ser el próximo presidente”. Aquí expone sus impresiones sobre lo que puede pasar en desarrollo de la segunda vuelta.

Si ya se le cumplió a usted la primera cuota de su vaticinio, ¿cree que se le cumplirá la segunda?

Sí. Si la campaña del Pacto Histórico la siguen manejando como hasta ahora, estoy seguro de que Rodolfo Hernández será elegido presidente.

¿Lo dice por el escándalo que acaba de estallar por los “petrovideos” en la campaña del Pacto Histórico?

En los últimos tres días la campaña de Petro le había sacado una pequeña ventaja a Rodolfo. Con los “petrovideos” esa ventaja se recortó nuevamente. Sin embargo, no creo que causen un daño irreversible. Más delicado fue el tema de los dólares de Piedad Córdoba en Honduras, pero eso no alcanzó a afectar a Petro.

Precisamente, en las filas del petrismo muchos perciben el triunfo en primera vuelta como una derrota anticipada, cuando suman los votos por Rodolfo y por Federico Gutiérrez. Si usted fuera el estratega político de Petro, ¿qué le propondría para remontar esa diferencia?

Ha habido una falla total en las comunicaciones de la campaña de Petro. Han decidido atacar a Rodolfo y han intentado llegar a sus puntos vulnerables sin haberlo estudiado para darse cuenta de que logró montar un teflón a escala nacional, igual a como hizo en Bucaramanga. Debieron haberse concentrado en mostrarle a Colombia que Rodolfo es una moda, y las modas son buenas, pero pasajeras, mientras que los problemas del país se acentúan. Petro debió haber hablado de manera honesta, reconocer sus fallas, sus deficiencias y sus debilidades. Debió comparar sus fortalezas con las de Rodolfo para mostrarles a los colombianos que son sus cualidades, y no las del ingeniero, las que necesita el país.

¿A qué obedece que, pese a estar imputado por la Fiscalía y de cargar con otros sonoros rabos de paja, todo eso le resbala a Rodolfo Hernández como el agua sobre las alas de un pato?

Eso se debe a su estilo fresco, a su originalidad, chabacanería, su carácter frentero, su tono de voz y jocosidad. Basta con ver a la mamá para uno entender que él es así y por eso logró conectar con las personas; entendiendo que, en su inmensa mayoría, la gente de nuestro país demanda un cambio. El uribismo ha hecho presencia en los gobiernos de las últimas dos décadas, pero ahora las personas votaron en contra de este, porque entendieron que Petro y Rodolfo representan algo distinto. Sin embargo, la derecha, al no tener otra opción, se va a inclinar por la antítesis de Gustavo Petro, en este caso Rodolfo. Y por eso será presidente.

¿Cuáles son las diferencias básicas que vería entre una presidencia de Petro y una de Hernández?

Una diferencia enorme es que Petro lleva toda la vida preparándose para ser presidente y Rodolfo no. Creo que va a haber mayor improvisación. Petro conoce más de fondo el funcionamiento del Estado, Rodolfo no. El ingeniero hará una presidencia más mediática y de constante comunicación, mientras que Petro no la haría así.

A Rodolfo Hernández se le ha visto haciendo propuestas “liberales”, que podrían ahuyentar a votantes de derecha (aborto, LGBTI, marihuana recreacional...) y se dice que obedece al giro que le da su estratega Ángel Becassino, quien hace cuatro años fue el estratega de Petro. ¿Me equivoco?

Es un tema sencillo de entender: los electores de derecha van a votar contra Petro, no les queda otra opción. Su opción es Rodolfo o el voto en blanco, pero la mayoría prefiere votar por Rodolfo para impedir que gane Petro, así que esos votos están asegurados por las circunstancias y la coyuntura política. El mostrarse de una manera liberal y progresista es necesario para fortalecer el segmento de los jóvenes, que son los que podrían poner en riesgo el triunfo de Rodolfo Hernández. Por eso surgió esa serie de propuestas liberales en la cuenta de Twitter del ingeniero.

¿Qué impresión le produce la adhesión tempranera del uribismo en masa a la campaña de Hernández? ¿Eso le resta o le quita votos?

No me parece que haya sido una adhesión precoz y no le quita votos, por el contrario, le suma. Es un manejo de tiempos, que al hacerlo tan rápido es un cartucho que se quema con mucha antelación al 19 de junio, de tal manera que, a medida que se va acercando la fecha de elecciones, la gente se va adaptando y organizando. De hecho, eso es lo que tiene a Rodolfo Hernández hoy con vocación de triunfo.

Hay quienes aseguran que Rodolfo Hernández ha utilizado políticamente -y quizás en forma perversa- el supuesto secuestro y desaparición de una hija suya para conquistar votos. ¿Usted qué opina?

No lo veo así, creo que no lo ha hecho de esa manera. Él ha usado el humor, la jocosidad y la franqueza como sus mejores armas. Lo de su hija, era algo que debía mencionarse de alguna manera para mostrar una realidad que conecta con esa parte de Colombia que ha sido dramática, pero no creo que se haya centrado en eso, ni lo veo de esa forma.

¿Le ve algún futuro político a Sergio Fajardo, quien después de intentar unirse a Hernández y ser rechazado ahora se va con el voto en blanco?

Claro que sí, en política no hay muertes, menos para un hombre como Sergio, que regionalmente lo ha hecho muy bien y ha demostrado ser decente, estructurado y muy capaz. Claro que tiene futuro. Queda la impresión de que la mejor carta liberal para dentro de cuatro años es Alejandro Gaviria. ¿Usted le ve alguna posibilidad?

Sí, Alejandro tiene mucha proyección, pienso que cuando se metió en este proceso aún no entendía lo que representaba toda una candidatura. Una cosa es ser, otra cosa es parecer; y hay que ser y parecer, y él es, pero no parece. Entonces, debe trabajar sobre eso.

¿Cuál cree que sería el papel de Ingrid Betancourt en una eventual presidencia de Rodolfo Hernández?

Las personas como Ingrid siempre caen paradas.